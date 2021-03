Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Hälfte der Israelis hat zweite Impfdosis gegen das Coronavirus

TEL AVIV: Die Hälfte der Israelis hat bereits die zweite Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Dies teilte Gesundheitsminister Juli Edelstein am Donnerstag auf Twitter mit. Nach Daten seines Ministeriums erhielten knapp 4,7 Millionen Menschen die zweite Dosis. Die Zahl der Erstimpfungen betrug mehr als 5,2 Millionen, sie hatte in den vergangenen Tagen nur noch leicht zugenommen. Mehr als 800.000 Menschen galten in Israel als genesen.

Die Impfkampagne in Israel hatte kurz vor Weihnachten begonnen, sie zählt zu den erfolgreichsten weltweit. In den vergangenen Wochen gingen die Zahlen der Schwerkranken und der Neuinfektionen deutlich zurück. In dem Mittelmeerstaat lebten nach Angaben des nationalen Statistikamtes im Januar 9,305 Millionen Menschen. Israel ist ein sehr junges Land, rund 30 Prozent der Bürger sind unter 16 Jahre alt. Diese Altersgruppe kann bisher noch nicht geimpft werden.

Zum Vergleich: In Deutschland leben etwa neun Mal so viele Menschen. Dort erhielten bislang mehr als 7,9 Millionen Menschen die Erst- und mehr als 3,5 Millionen Menschen auch die Zweitimpfung.

Lambsdorff fordert klare EU-Positionierung zur Türkei und zu Russland

BERLIN/BRÜSSEL: Vor den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs hat der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff die Europäische Union zu einer klaren Positionierung gegenüber der Türkei und Russland aufgefordert. «Deutschland und die EU dürfen nicht länger hinnehmen, dass Russland und die Türkei außenpolitisch immer destruktiver auftreten», sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Sie dürfen nicht zulassen, dass diese beiden Staaten ihre autoritären Regime verfestigen und gleichzeitig internationales Recht und die von den eigenen Verfassungen geschützten Menschen- und Bürgerrechte mit Füßen treten.»

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten an diesem Donnerstag und Freitag erneut über den knappen Impfstoff gegen das Coronavirus. Außerdem suchen Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen eine gemeinsame Linie im Verhältnis zur Türkei. Zudem ist ein kurzes Gespräch mit US-Präsident Joe Biden geplant, der sich am Abend dazu schalten will. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in vielen Ländern hat EU-Ratschef Charles Michel den zweitägigen Gipfel als Videokonferenz angesetzt.

Lambsdorff betonte: «Die Staats- und Regierungschefs müssen endlich den längst gestorbenen, zombiehaften EU-Beitrittsprozess beenden und die Beziehungen zur Türkei auf eine neue Grundlage stellen.» Zudem dürften die europäischen Partner nicht tolerieren, dass Moskau gezielte Desinformationskampagnen, vor allem in Deutschland betreibe. «Europas Gesellschaften müssen widerstandsfähiger gegen Fake News und Lügenkampagnen gemacht werden», forderte der FDP-Politiker. Es sei sehr gut, dass Joe Biden an dem Gipfel teilnehme. «Das ist ein weiteres starkes Zeichen der Verbundenheit im demokratischen Westen.»

Mehr als 300.000 Corona-Tote

RIO DE JANEIRO: Als zweites Land der Welt nach den USA hat Brasilien die Grenze von 300.000 registrierten Corona-Toten überschritten. 300.685 Menschen seien seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Nur in den Vereinigten Staaten sind mit rund 545.000 Todesfällen dem Virus bislang mehr Menschen zum Opfer gefallen. Brasilien hatte am Dienstag erstmals die Marke von 3000 Toten innerhalb von 24 Stunden überschritten.

Im größten Land Lateinamerikas haben sich nachweislich über 12,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den meisten Bundesstaaten sind die Intensivstationen an der Belastungsgrenze. Der rechte Präsident Jair Bolsonaro hat das Coronavirus von Anfang an verharmlost, einen landesweiten Lockdown lehnt er aus wirtschaftlichen Gründen ab. Nach einer Fernsehansprache des Staatschefs am Dienstag kam es in zahlreichen Städten des Landes zu Unmutsbekundungen gegen die Corona-Politik der Regierung.