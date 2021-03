Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Corona-Infektionszahlen gehen zurück

TEL AVIV: Fast ein Vierteljahr nach Beginn der Coronavirus-Impfkampagne nimmt die Infektionsdynamik in Israel ab. Erstmals seit Mitte Dezember fiel die Infektionsrate unter die Marke von drei Prozent, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von knapp 99.000 gemachten Tests fielen demnach am Mittwoch 2,9 Prozent positiv aus. Gemeldet wurden 2802 neue Fälle - am Mittwoch vor einer Woche waren es noch 4666.

Im Vergleich zu Deutschland liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Israel allerdings höher. In Deutschland leben etwa neun Mal so viele Menschen wie in dem Mittelmeerstaat. Hier wurden zuletzt binnen 24 Stunden 14.356 Corona-Neuinfektionen erfasst.

Die Impfkampagne in Israel mit seinen etwa 9,3 Millionen Einwohnern hatte kurz vor Weihnachten begonnen, sie zählt zu den erfolgreichsten weltweit. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums erhielten bislang knapp 5,1 Millionen Menschen eine Erst- und davon knapp vier Millionen auch eine Zweitimpfung. In Deutschland bekamen bislang rund 5,6 Millionen Menschen die erste und etwa 2,6 Millionen die zweite Spritze verabreicht.

«Politiken»: Dänemark hat ein Jahr Corona-Pandemie gut gemeistert

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) wirft am Jahrestag der WHO-Einstufung der Corona-Krise als Pandemie einen Blick auf die Bekanntgabe strikter Maßnahmen durch Regierungschefin Mette Frederiksen vor einem Jahr:

«Am 11. März vor einem Jahr hat Mette Frederiksen das Land in einer TV-Ansprache geschlossen, die sich jetzt schon ein Kapitel in der dänischen Geschichte gesichert hat. Wie die vorherigen Generationen für Freiheit in Kriegszeiten gekämpft haben, kämpft unsere in einer Friedenszeit für Gesundheit. Aber es steht und fällt mit ein und demselben: mit einem fundamentalen Test unserer Gemeinschaft und unserer Demokratie. Dänemark hat diesen Test in hohem Maße bestanden. Wir haben Vertrauten in die Empfehlungen der Behörden und Respekt für das gegenseitige Vorgehen gezeigt. Wir befolgen Beschränkungen und warten geduldig auf Impfungen. Wir haben zusammengehalten und den schlimmsten Egoismus außen vor gehalten. Demokratisch gesehen ist das ein schönes Stück Dänemark-Geschichte, das das Volk gemeinsam zu einer dunklen Melodie geschrieben hat. Dänemark hat die Jahresprobe bestanden. Jetzt liegt es an Frederiksen, die Lektion zu lernen: Der demokratischen Lebensform, die gewonnen hat, muss mit mehr Vertrauen und Offenheit statt mit Kontrolle und Zwang begegnet werden.»