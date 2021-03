Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Mehr als 5000 Abgeordnete vor Tagung von Chinas Volkskongress geimpft

PEKING: Mehr als 5000 Abgeordnete des chinesischen Volkskongresses und der Konsultativkonferenz sind vor ihren beiden Jahrestagungen in Peking gegen das Coronavirus geimpft worden. Der Vorsitzende des chinesischen Impfherstellers Sinopharm, Yu Qingming, enthüllte die Impfaktion laut Staatsmedien am Donnerstag zu Beginn der Sitzung der Konsultativkonferenz. Dieses Beratergremium verdienter Persönlichkeiten kommt immer parallel zum chinesischen Parlament zusammen. Der Volkskongress beginnt am Freitag seine diesjährige Jahrestagung in der Großen Halle des Volkes.

Dass sein Impfstoff der politischen Elite Chinas verabreicht wurde, wertete der Konzernchef als Zeichen des Vertrauens, wie die Zeitung «Jiankang Jiefengbao» berichtete. Er ist selbst Abgeordneter des Volkskongresses. Drei chinesische Unternehmen haben bisher Vakzine entwickelt: Außer Sinopharm auch Sinovac Biotech und CanSino.

Taj Mahal nach Bombendrohung geräumt

NEU DELHI: Indiens berühmteste Sehenswürdigkeit, der Taj Mahal, ist nach einer Bombendrohung geräumt worden, Touristen mussten das Gelände verlassen. Ein Anrufer habe am Donnerstag gewarnt, dass er das Marmormonument in die Luft gehen lassen werde, sagte der zuständige Polizeichef der Deutschen Presse-Agentur. Ein Bombenentschärfungsteam suchte nach einem Sprengsatz auf dem Gelände des Unesco-Weltkulturerbes. Bislang sei nichts gefunden worden, aber die Polizei nehme alle Anrufe ernst, sagte der Polizeichef.

Das Monument hatte ein Mughal-Herrscher im 17. Jahrhundert für seine Lieblingsfrau bauen lassen. Normalerweise besuchen es sieben bis acht Millionen Menschen pro Jahr. Im vergangen Frühjahr wurde das Denkmal wegen Corona zunächst ein halbes Jahr geschlossen. Inzwischen ist es mit bestimmten Corona-Sicherheitsmaßnahmen wieder geöffnet. Indien stellt jedoch wegen Corona seit gut einem Jahr keine Visa an ausländische Touristen aus.

EU-Kommissar Schmit warnt vor sozialer Krise nach der Pandemie

BRÜSSEL: Angesichts der Folgen der Corona-Pandemie warnt EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit vor einer sozialen Krise. Zwar habe es bislang keinen dramatischen Anstieg der Arbeitslosenzahlen gegeben, aber insbesondere für junge Menschen seien die Aussichten nicht rosig. «Wir müssen aufpassen und brauchen eine Politik, die dafür sorgt, dass wir nach dieser Krise nicht in eine neue soziale Krise hineinschlittern», sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Am Donnerstag will Schmit gemeinsam mit EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis einen Aktionsplan für ein sozialeres Europa vorstellen. Der Plan soll dafür sorgen, dass die sogenannte Säule sozialer Rechte in Europa umgesetzt wird. Sie umfasst verschiedene Prinzipien zu gemeinsamen Mindeststandards, darunter faire Löhne, Hilfen bei Arbeitslosigkeit, Gesundheitsversorgung oder Pflege.