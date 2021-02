Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Oscar-Verleihung soll an mehreren Orten stattfinden

LOS ANGELES: Wegen der Corona-Pandemie soll die diesjährige Oscar-Verleihung am 25. April an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden. Die Zeremonie solle live übertragen werden, berichteten US-Medien übereinstimmend am Mittwoch (Ortszeit). Einer der Schauplätze bleibe das Dolby Theatre in Los Angeles.

Ähnliche Zeremonien soll es bereits in den 50er Jahren gegeben haben, meldete das US-Magazin «The Hollywood Reporter». Von 1952 an habe es Verleihungen gegeben, für die man in New York und Los Angeles zusammengekommen sei. Nach dem Football-Finale Super Bowl ist die Oscar-Verleihung in den USA die Sendung mit den meisten Zuschauern. Ursprünglich sollte die Feier am 28. Februar stattfinden, sie wurde wegen der Pandemie aber auf April verschoben.

Im Bundesstaat Kalifornien hat es bislang die meisten Infektionsfälle in den USA gegeben. Dabei ist der Bezirk Los Angeles, zu dem auch die gleichnamige Millionen-Metropole gehört, zum Hotspot geworden. Dort haben sich nach Angaben der Johns Hopkins Universität mehr als eine Million Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 18.000 Menschen sind nach einer Infektion gestorben.

Iranischer Kleriker: Corona-Vakzine macht schwul - Ministerium empört

TEHERAN: Das iranische Gesundheitsministerium geht gegen einen Kleriker vor, der einen angeblichen Zusammenhang zwischen Corona-Impfstoffen und Homosexualität propagiert und generell von Impfungen abrät. «Das sind nicht nur abergläubische und blödsinnige Ansichten, sondern auch eine illegale Einmischung in die gesundheitspolitischen Angelegenheiten des Landes», sagte Presseleiter Kianusch Dschahanpur laut Medienberichten vom Dienstag. Diese Art von Stimmungsmache dürfe nicht ohne juristische Konsequenzen bleiben.

Der 68 Jahre alte Kleriker Abbas Tabrisian ist im Iran nicht nur als «islamischer Medizinmann», sondern auch als Verschwörungstheoretiker bekannt. Er lehnt die moderne Medizin strikt ab und bezeichnet sie als «ein Projekt der Zionisten, Amerikaner und des Imperialismus» gegen Muslime. Er glaubt auch, dass viele Krankheiten durch einfaches Beten und ohne Ärzte und Medizin geheilt werden können. Zu seinen bevorzugten Heilmethoden gehören Kamelurin und Honig-Bandagen.

Auf seinem Kanal in der Messenger App Telegram propagiert der Kleriker außerdem, dass die Impfstoffe zu einer Reduzierung des islamischen Glaubens führen und homosexuellen Neigungen auslösen. Im Islam - und somit auch im Iran - gilt Homosexualität als eine «krankhafte Perversion», die auch hart bestraft werden kann.

Das Gesundheitsministerium reagierte empört und auch besorgt. Besonders bei dieser lebensgefährlichen Pandemie sollten Kleriker nicht im Namen der Religion mit Menschenleben spielen, so das Ministerium. In den vergangenen zwölf Monaten wurden im Iran im Zusammenhang mit dem Virus mehr als 58.000 Todesfälle und mehr als 1,4 Millionen Infektionen erfasst. Trotz strenger Lockdowns werden weiterhin bis zu 70 Corona-Tote und 7000 Neuinfektionen pro Tag registriert.

«La Repubblica»: Große Hürden bei Suche nach Corona-Ursprung

ROM: Zu den Untersuchungen von Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO in China über den Ursprung des Coronavirus schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Donnerstag:

«Die USA, die unter (Joe) Biden zur WHO zurückkehrten und die Anschuldigungen gegen das Labor in Wuhan aufgaben, stellten die Ergebnisse der Untersuchung in Frage. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, dass die US-Regierung, die nicht an der Aufgabenstellung der Mission beteiligt war, die Ergebnisse «unabhängig» analysieren will, auch mit Hilfe ihrer eigenen Geheimdienst-Informationen (...). (WHO-Teamchef Peter Ben) Daszak erklärte, er sei enttäuscht, dass die US-Regierung die Untersuchung bereits vor dem Lesen des Abschlussberichts entwertet habe. Wie erwartet nutzt China den Mangel an wissenschaftlichen Erkenntnissen, um die Aufmerksamkeit von sich weg zu schieben. (...) In diesem Klima dürfte es für die wissenschaftliche Erforschung des Virus sehr schwierig sein, voran zu kommen.»

Expertin: Corona-Varianten werden uns noch in 10 Jahren beschäftigen

LONDON: Die Mikrobiologin Sharon Peacock geht davon aus, dass Varianten des Coronavirus Sars-CoV-2 die Welt auch noch Anfang der 2030er Jahr beschäftigen werden. «Sobald wir das Virus unter Kontrolle haben oder es selbst so mutiert, dass es nicht mehr virulent ist und Krankheit hervorruft, können wir aufhören, uns zu sorgen», sagte Peacock, die das britische Programm zur Sequenzierung von Coronavirus-Proben leitet, im BBC-«Newscast». «Aber wenn ich in die Zukunft schaue, denke ich, dass wir das [Sequenzieren] Jahre lang machen werden. Wir werden das meiner Meinung nach auch noch in zehn Jahren machen.»

Es sei normal und in den meisten Fällen unbedenklich, dass Viren Mutationen entwickeln. Nur sehr wenige riefen spezielle Eigenschaften hervor, die den Erreger etwa ansteckender machen oder die Immunantwort auf das Virus einschränken könnten. Diese gelte es zu beobachten und früh zu erkennen.

Die Biologin der Universität Cambridge geht zudem davon aus, dass die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 schon bald die dominante Variante nicht nur im Vereinigten Königreich sein wird. «Sie wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch die ganze Welt schwappen.» Schon jetzt ist die ansteckendere Variante in mehr als 50 Ländern nachgewiesen worden.