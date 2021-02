Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

USA impfen 1,5 Millionen Menschen pro Tag

WASHINGTON: Die USA kommen beim Ziel des neuen Präsidenten Joe Biden, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Corona-Impfungen zu erreichen, gut voran. Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage seien täglich 1,5 Millionen Menschen geimpft worden, sagte Bidens Corona-Koordinator Jeff Zients am Mittwoch.

Nach jüngsten Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC haben bisher rund 32,9 Millionen Amerikaner mindestens eine Impfstoff-Dosis bekommen - und 9,8 Millionen bereits beide notwendigen Dosen. Das 100-Millionen-Ziel war zu Beginn von Bidens Amtszeit zum Teil als nicht ambitioniert genug kritisiert worden. Das Weiße Haus betonte aber, dass es nur eine Mindestmarke sei. Die USA haben knapp 330 Millionen Einwohner.

Biden wird auch nach Impfung auf Corona getestet

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden wird auch nach seiner Corona-Impfung als Vorsichtsmaßnahme regelmäßig auf das Virus getestet.

Sein Leibarzt halte einen Test etwa alle zwei Wochen für angemessen, da der Impfstoff eben nur zu 95 Prozent wirksam sei, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwoch in Washington. Zuletzt sei der 78-Jährige am Donnerstag vergangener Woche getestet worden. Biden hatte Anfang Januar seine zweite Impfstoff-Dosis gespritzt bekommen.

US-Gesundheitsbehörde: Zwei Masken übereinander können sinnvoll sein

WASHINGTON: Zum Schutz vor dem Corona-Virus kann nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC das Tragen von zwei Masken übereinander sinnvoll sein. Behördenchefin Rochelle Walensky verwies am Mittwoch auf eine Studie, wonach ein Mund-Nasen-Schutz deutlich wirksamer sei, wenn er eng anliege. Dies könne erreicht werden, indem man über einer lose sitzenden chirurgischen Maske eine Stoffmaske trage. Andere Möglichkeiten seien, die Schlaufen der Maske mit Knoten zu verkürzen oder sie mit einem speziellen Rahmen fester ans Gesicht zu drücken.

Die CDC und das Weiße Haus betonten zugleich, dass es in den USA keine offizielle Empfehlung gibt, generell zwei Masken übereinander zu tragen. Es gehe nur darum, dass der Mund-Nase-Schutz dicht am Gesicht anliege.

New Yorker Frick Collection öffnet im März im früheren Whitney Museum

NEW YORK: Die New Yorker Frick Collection, die Werke von der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert zeigt, präsentiert sich ab März vorübergehend in einem anderen Gebäude. Große Teile der Sammlung des wegen der Corona-Pandemie seit März 2020 geschlossenen Museums am Central Park würden ab dem 18. März im «Frick Madison» zu sehen sein, teilten die Betreiber in der Nacht zum Mittwoch mit. Dabei handelt es sich um das 1966 fertiggestellte brutalistische Gebäude des Architekten Marcel Breuer auf der Upper East Side von Manhattan, das bis 2014 das Whitney Museum für amerikanische Kunst beheimatet hatte und danach vorübergehend Außenstelle des Metropolitan Museum war.

Aufgrund zu hoher Betriebskosten zog sich das Met jedoch früher als geplant daraus zurück. Weil die Frick Collection renovieren und umbauen will, meldeten die Betreiber Interesse an dem Gebäude an. Nach den rund 160 Millionen Dollar teuren Umbauarbeiten will die Frick Collection 2023 wieder in ihrem Originalgebäude am Central Park öffnen.

Nach mehrmonatigen Schließungen wegen der Coronavirus-Pandemie haben inzwischen viele Museen in New York wieder auf - allerdings dürfen deutlich weniger Besucher hinein und nur unter Einhaltung von Masken- und Abstandsregeln.

Nach viralem Zoom-Video: Andrew Lloyd Webber komponiert Ode an Heldin

HANDFORTH: Nach einem Internet-Hype um eine außer Kontrolle geratene Online-Gemeinderatssitzung hat der Komponist Andrew Lloyd Webber eine Ode an die rüstige Heldin des Videos komponiert. «Jackie Weaver ist Großbritanniens Antwort auf den amerikanischen Traum», heißt es im Text des knapp zweiminütigen Songs, den der britische Komponist auf Instagram veröffentlichte. «Jackie Weaver ist das Vorbild, nach dem wir alle streben», singt die Singer-Songwriterin Carrie Hope Fletcher darin.

Er habe das Stück an einem langweiligen Sonntagnachmittag komponiert, erzählte Lloyd Webber am Mittwoch in der Sendung «Good Morning Britain». Seine Freunde in den USA hätten ihn für «verrückt» erklärt.

In sozialen Netzwerken hatte sich in den vergangenen Tagen halb Großbritannien über das Video der aus dem Ruder gelaufenen Online-Gemeinderatssitzung im beschaulichen Handforth nahe Manchester amüsiert. Gut ein halbes Dutzend überwiegend älterer Herrschaften lieferte sich dort im Dezember ein Wortgefecht, wie man es sonst nur aus Reality-Show-Formaten kennt.

«Sie haben hier nichts zu sagen, Jackie Weaver, überhaupt nichts zu sagen!», ereifert sich darin ein älterer Herr, der sich in der Schalte als Kassenwart zu erkennen gibt - was aber von anderen bestritten wird. Weaver, eine ebenfalls nicht mehr ganz junge Frau mit grauem, schulterlangen Haar, ist jedoch die eigentliche Heldin des Videos - die ihre Kritiker teils per Mausklick erledigt und aus dem Meeting hinauswirft.

US-Experten nehmen Angaben zur Rekordzahl von Corona-Toten zurück

BALTIMORE: US-Experten haben die vergangene Woche gemeldete Rekordzahl von Corona-Toten in den USA wieder zurückgenommen. Ursprünglich hatte die Johns-Hopkins-Universität von 5078 am 4. Februar registrierten Todesfällen gesprochen. Zum Mittwoch wurde die Zahl auf 3768 korrigiert. Der bisherige Höchststand in den USA stammt damit weiterhin vom 12. Januar mit 4432 gemeldeten Todesfällen nach aktualisierten Zahlen.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

Israel peilt in Corona-Krise Impfausweis noch im Februar an

TEL AVIV: Israel peilt in der Corona-Krise die Ausgabe sogenannter Grüner Ausweise für Geimpfte ab dem 23. Februar an. Dies sagte Gesundheitsminister Juli Edelstein am Mittwoch dem Nachrichtenportal «ynet». Mit dem Impfnachweis soll es dem Bericht zufolge zunächst möglich sein, bestimmte Hotels, Fitnessstudios und andere Freizeiteinrichtungen zu besuchen. Auch Genesene, bei denen von einer Immunisierung ausgegangen wird, sollten ihn erhalten.

Die Regierung will eine App auf den Markt bringen, in der die Impfung oder die Genesung von einer Corona-Erkrankung dokumentiert werden. In der App sollen dem Bericht zufolge ebenfalls Testergebnisse für 72 Stunden hinterlegt werden, so dass auch über diesen Weg Lockerungen von den Corona-Regeln wahrgenommen werden können.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht Israel in einem Wettlauf zwischen Impferfolg und Infektionsdynamik. In dem Neun-Millionen-Einwohner-Land erhielten bislang rund 3,6 Millionen Menschen eine Erstimpfung, davon bekamen etwa 2,2 Millionen auch die zweite Dosis. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung ist jünger als 16 Jahre, diese Gruppe wird vorerst nicht geimpft. Die massive Impfkampagne fiel zuletzt mit Neuinfektionszahlen zusammen, die trotz mehrwöchigen Lockdowns auf sehr hohem Niveau verharrten.

Edelstein zeigte sich aber zuversichtlich und verwies bei «ynet» auf rückläufige Zahlen. Nach Angaben seines Ministeriums vom Mittwoch lag die Zahl der neuen Fälle binnen 24 Stunden mit 6062 deutlich niedriger als vor einer Woche mit 8010. Die Zahl der Schwerkranken blieb mit 1020 jedoch weiterhin sehr hoch. Die Regierung hatte am Sonntag mit dem schrittweisen Ausstieg aus dem insgesamt dritten Lockdown in Israel begonnen.

Norwegische Grenzen bleiben bis Ende Februar weitgehend dicht

OSLO: Norwegen verlängert seine aus Corona-Sorgen eingeführten strikten Einreisebeschränkungen bis zum 28. Februar. Das teilte Justizministerin Monica Mæland am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Oslo mit. Durch das Auftreten mutierter Coronavirus-Varianten habe die Pandemie nun eine neue Richtung eingeschlagen, weshalb man nicht zu den vorher geltenden Regelungen an den Grenzen zurückkehren könne. Die Regierung will aber bald eine Ausnahme für bestimmte Betriebe auf den Weg bringen, die Bedarf an Arbeitskräften aus dem Ausland haben.

Die norwegische Regierung hatte vor rund zwei Wochen verkündet, dass die Grenzen für praktisch alle Ausländer geschlossen werden, sofern sie keinen festen Wohnsitz in Norwegen haben. Die Maßnahme war zunächst für 14 Tage eingeführt worden, hatte aber auch Auswirkungen auf das Europa-League-Hinspiel der TSG Hoffenheim beim norwegischen Spitzenclub Molde FK am 18. Februar: Statt in Norwegen findet die Partie nun im spanischen Villarreal statt.

Norwegen hat seit längerem eine der niedrigsten Neuinfektionszahlen Europas. Dennoch kommt es auch in dem skandinavischen Land zu Corona-Ausbrüchen, weshalb im Land verschiedene und teils nach Region unterschiedliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelten.

Qiagen dank Corona-Tests weiter im Aufwind

VENLO: Beim Diagnostik- und Biotechunternehmen Qiagen stehen im Zuge der Corona-Pandemie die Zeichen weiter auf Wachstum. Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach seinen Covid-19-Tests. Das Schlussquartal war mit einem Umsatzanstieg um mehr als ein Drittel und einem nahezu verfünffachten Gewinn das beste Jahresviertel des gesamten Jahres für Qiagen gewesen, teilte das Unternehmen mit. Im gesamten Jahr kletterten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 1,87 Milliarden Dollar

Während Corona-Produkte begehrt waren, hatte in der Pandemie die Nachfrage in einigen Produktbereichen teils erheblich gelitten. Doch inzwischen belebt sich auch das Geschäft mit anderen Produktkategorien wieder, wie Qiagen weiter mitteilte. Dank eines starken Schlussquartals hatte der Anbieter im vergangenen Jahr die eigenen Ziele und die Erwartungen von Analysten noch übertroffen.

Qiagen überprüft derzeit regelmäßig, ob seine Testkits auch auf alle bekannten Varianten des Virus anschlagen. Auftrieb verspürte das Unternehmen laut Unternehmenschef Thierry Bernard zuletzt aber etwa bei Onkologie-Tests, universellen Lösungen für die Gensequenzierung NGS und Technologien für die DNA-Probenvorbereitung.

Zu Wochenbeginn waren Spekulationen aufgekommen, dass der US-Diagnostik-Spezialist Quidel einen Zusammenschluss mit Qiagen prüfe. Ein Qiagen-Sprecher hatte dies nicht kommentieren wollen. Qiagen sollte eigentlich 2020 durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher Scientfic übernommen werden, der milliardenschwere Zukauf war aber Anfang August an der mangelnden Unterstützung der Qiagen-Aktionäre gescheitert. Das MDax-Unternehmen hatte daraufhin erklärt, eigenständig weitermachen zu wollen.

Corona-Notstand könnte mangels Mehrheit auslaufen

PRAG: Mitten in der Corona-Krise könnte in Tschechien der seit Oktober geltende Notstand wegen politischen Streits am Sonntag auslaufen. Die Minderheitsregierung hat noch immer keine sichere Mehrheit für eine weitere Verlängerung des Ausnahmezustands gefunden. Man wolle bis zum letzten Moment mit den Oppositionsparteien verhandeln, sagte Innenminister Jan Hamacek am Mittwoch. Es gehe «um Menschenleben», warnte der 42-Jährige.

Der Notstand ermöglicht es der Regierung unter anderem, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit einzuschränken und Aufträge ohne Ausschreibung zu vergeben. Sollte es zu keiner Einigung kommen, will die Koalition möglichst viele der bestehenden Corona-Maßnahmen neu nach den Gesundheitsgesetzen erlassen.

Die Minderheitsregierung aus Populisten und Sozialdemokraten wird von den Kommunisten (KSCM) toleriert. Doch die kleine Partei stellt sich diesmal quer. Sie sieht eine Reihe ihrer Forderungen nicht erfüllt, darunter die Rückkehr der Kinder in die Schulen und die Öffnung der Skigebiete. Konservative Oppositionspolitiker kritisierten wiederum, dass Regierungschef Andrej Babis nach Serbien gereist sei, statt mit ihnen zu sprechen.

Tschechien mit seinen rund 10,7 Millionen Einwohnern ist besonders stark von der Corona-Krise betroffen. Am Mittwoch meldeten die Behörden 10.165 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Seit Pandemiebeginn gab es mehr als eine Million nachgewiesene Infektionen und 17.642 Todesfälle.

Erst zwei Millionen Geimpfte: Russland hinkt international hinterher

MOSKAU: Ungeachtet euphorischer Berichte der russischen Führung über die Erfolge des eigenen Corona-Impfstoffes Sputnik V sind im Land noch vergleichsweise wenige Menschen geimpft. Bislang hätten rund 2,2 Millionen Russen mindestens eine von zwei notwendigen Injektionen des Präparats erhalten, sagte ein Vertreter des staatlichen Gamaleja-Forschungszentrums, das das Mittel entwickelt hatte, der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch.

Das entspricht etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung des Riesenreichs. Damit ist Russland im internationalen Vergleich entwickelter Länder weit abgeschlagen - erst Recht im Vergleich mit Ländern, die ebenfalls Impfstoffe produzieren.

Präsident Wladimir Putin lobt Sputnik V als besten Impfstoff der Welt und bescheinigte Russland aufgrund insgesamt drei eigener Vakzine «Führungspositionen in der Welt». Im Dezember wurde der Beginn von Massenimpfungen verkündet. Doch viele Russen sind Umfragen zufolge skeptisch - auch, weil sich der Kremlchef bislang selbst nicht impfen ließ. Außerdem gibt es Berichte über Produktionsschwierigkeiten.

Russland sieht sich zudem Vorwürfen ausgesetzt, nicht transparent mit Zahlen zu arbeiten. Das Statistikamt veröffentlichte kürzlich Corona-Totenzahlen für 2020, die mehr als doppelt so hoch sind wie von der Regierung angegeben. Russland hatte zuletzt verschiedene Corona-Einschränkungen gelockert. Laut offizieller Corona-Statistik war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro Tag mit knapp 14.500 am Mittwoch so niedrig wie seit Mitte Oktober nicht mehr.

Seoul bietet kostenlose Corona-Tests bei Hunden und Katzen an

SEOUL: Die südkoreanische Hauptstadt Seoul bietet kostenlose Corona-Tests bei Katzen und Hunden von coronainfizierten Haustierbesitzern an. Als erstes Tier sei am Mittwoch ein Spaniel getestet worden, der laut seines Besitzers eine laufende Nase und Fieber habe, teilte die Stadtverwaltung mit. Ein Tierarzt der Stadt in der Nähe des betroffenen Haushalts habe das Tier abgeholt und anschließend getestet. Das Testergebnis lag zunächst nicht vor.

Die Stadt betonte, es gebe keinen Beweis für die Übertragung des Coronavirus von Haustieren auf Menschen. Doch müssten Haustiere, bei denen das Virus nachgewiesen werde, 14 Tage in heimischer Quarantäne verbringen. Erst dann könnten sie wieder ins Freie gelassen werden. Von dem Testangebot für Hunde und Katzen könnten nur Haustierbesitzer Gebrauch machen, die selber infiziert seien, sagte eine Sprecherin.

Südkoreas Regierung hatte in der vergangenen Woche Richtlinien für Virustests bei Haustieren veröffentlicht, nachdem in der südöstlichen Stadt Jinju als erstes Tier im Land eine Katze positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war. Die Katze gehörte zu einem Haushalt, in dem sich zwei Personen infiziert hatten.

In Südkorea müssen Hundebesitzer ihr Tier registrieren lassen, wenn dieses älter als zwei Monate alt ist. Bei Katzen ist die Registrierung nicht verpflichtend, sie kann aber freiwillig erfolgen.

Medienkonzerne protestieren gegen geplante Reklame-Abgabe

WARSCHAU: In einer gemeinsamen Aktion haben private Rundfunk- und Fernsehsender, Zeitungen und Nachrichtenportale am Mittwoch in Polen gegen eine geplante Abgabe für Werbeeinnahmen protestiert. Sie sehen die Unabhängigkeit der Medien durch die Pläne der nationalkonservativen PiS-Regierung gefährdet. Die Regierung begründet ihr Vorhaben mit Folgen der Corona-Pandemie. Die Fernsehsender der beiden größten Privatanbieter Polsat und TVN zeigten statt ihres Programms nur einen schwarzen Hintergrund mit der Aufschrift: «Hier sollte ihre Lieblingssendung sein.»

Mehrere große Zeitungen erschienen auf der Titelseite mit einer gemeinsamen Erklärung der Verlage und Medienhäuser. Die geplante Abgabe könne einen Teil der Medien in Polen schwächen oder sogar dazu führen, dass diese ganz vom Markt verschwinden, heißt es in der Erklärung. Die Gesellschaft werde dadurch bei der Auswahl der sie interessierenden Inhalte eingeschränkt. Das Schreiben wurde von mehr als 40 Medienunternehmen unterzeichnet.

Die PiS-Regierung will mit der Abgabe internationale und landeseigene Medienunternehmen sowie Kinos und Anbieter von Großwerbeflächen unter freiem Himmel für Einnahmen aus Werbung zur Kasse bitten. Die Hälfte der Einnahmen aus der neuen Abgabe soll in den Nationalen Gesundheitsfond NFZ fließen.

Zweitbestes Jahr für dänische Ferienhausbranche trotz Corona-Krise

KOPENHAGEN: Trotz Corona-Krise und damit verbunden deutlich weniger Gästen aus Deutschland hat die dänische Ferienhausbranche ein Jahr mit den zweitmeisten Übernachtungen überhaupt erlebt. 2020 wurden rund 19,9 Millionen Übernachtungen bei den dänischen Verleihern gebucht, wie die dänische Statistikbehörde DST am Mittwoch mitteilte. Das sind zwar knapp 850.000 weniger gewesen als im Rekordjahr 2019, dafür aber so viele wie in keinem Jahr zuvor.

Grund dafür war den Angaben zufolge, dass viele Däninnen und Dänen aufgrund der Corona-Beschränkungen Urlaub im eigenen Land machten: Sie buchten 2020 fast neun Millionen Ferienhausübernachtungen, was einem Anstieg von 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach.

In normalen Jahren machen Gäste aus Deutschland etwa zwei Drittel der Ferienhausurlauber in Dänemark aus. In der Corona-Krise hatten die Dänen ihre Grenzen allerdings vorübergehend für Touristen aus dem Ausland geschlossen und strikte Einreisebestimmungen eingeführt, was sich immens auf die Übernachtungszahlen auswirkte: Nach 15,4 Millionen im Vorjahr wurden von Ausländern 2020 insgesamt nur noch 10,9 Millionen Übernachtungen in den Häuschen gebucht. Deutsche Urlauber machten davon diesmal allein 10,3 Millionen aus - nach 13,3 Millionen 2019.

Ganz anders als bei den Ferienhausvermietern sah die Lage bei den Hotels und anderen Übernachtungsmöglichkeiten aus: In den dänischen Hotels, Ferienzentren, Campingplätzen und Jugendherbergen sank die Gesamtzahl der Übernachtungen 2020 um zusammengenommen 30 Prozent auf 24,6 Millionen. 2019 waren es noch mehr als 35 Millionen gewesen. Besonders rund um die Hauptstadt Kopenhagen blieben viele Gäste aus.

Restaurants und Kneipen bleiben auf Mallorca wegen Corona geschlossen

PALMA: Trotz einer deutlichen Entspannung der Corona-Lage auf den Balearen müssen die Restaurants, Cafés und Kneipen auf Mallorca und den Nachbarinseln Ibiza und Formentera weiterhin geschlossen bleiben. Die Regionalregierung will die meisten der seit dem 13. Januar geltenden Lockdown-Maßnahmen um weitere zwei Wochen bis zum 28. Februar verlängern, wie Medien berichteten. Das habe Tourismusminister Iago Negueruela den Sozialpartnern - Unternehmern und Gewerkschaften - am Mittwoch in Palma mitgeteilt, schrieben die Zeitung «Diario de Mallorca» und andere Medien.

Auch Fitnessstudios müssen demnach unter anderem geschlossen bleiben. Zudem bleiben die Bewegungs- und die Versammlungsfreiheit stark eingeschränkt. Lockerungen soll es ab dem Wochenende nur für große innerstädtische Kaufhäuser geben. Sie werden stufenweise und unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Der Beschluss soll am Donnerstag verabschiedet werden und am Wochenende in Kraft treten.

Im Dezember hatten die Balearen lange die höchsten Corona-Zahlen ganz Spaniens. Im Zuge der strengen Einschränkungen wird die Lage aber seit drei bis vier Wochen immer besser. Mit 97 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gehört man inzwischen nach den Kanaren (63) und vor Kantabrien (121) zu den Regionen Spaniens mit den besten Werten. Zum Vergleich: Für Deutschland beträgt dieser Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts 68.

Die balearische Regierung führt als Hauptgrund für die Beibehaltung der Einschränkungen die weiterhin schwierige Lage in den Krankenhäusern an. Die Belastung auf den Intensivstationen gehe zwar konstant zurück, sei aber immer noch sehr hoch. Daneben bereitet auch die deutlich ansteckendere britische Variante des Virus Sorgen. Auf Mallorca verursachte diese Mutante nach jüngsten amtlichen Angaben etwa 15 Prozent aller Ansteckungen.

Leyen: Bedaure Gedankenspiel um irische Grenze im Impfstoffstreit

BRÜSSEL: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die Gedankenspiele um Impfstoff-Exportkontrollen in Irland nochmals bedauert und sich ausdrücklich zum Friedensprozess in Nordirland bekannt. «Ich kann Ihnen versichern, dass meine Kommission alles Erdenkliche tun wird, um den Frieden in Nordirland zu schützen, so wie wir es während des gesamten Brexit-Prozesses getan haben», sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament.

Die EU-Kommission hatte vor einigen Tagen Exportkontrollen für Corona-Impfstoffe eingeführt und dabei zeitweise erwogen, auch Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland in Kauf zu nehmen. Dabei sollen mühsam ausgehandelte Sonderregeln im Brexit-Vertrag solche Kontrollen an der inneririschen Grenze eigentlich verhindern. Nach scharfem Protest aus Großbritannien und aus Irland ließ die Kommission die Pläne fallen.

Von der Leyen sagte: «Unterm Strich wurden Fehler im Verfahren vor der Entscheidung gemacht. Das bedaure ich tief. Aber am Ende haben wir es richtig gemacht.»

Kontrollen an der irischen Landgrenze gelten als politisch heikel, weil sie der Friedenslösung für Nordirland von 1998 widersprächen. Vor dem sogenannten Karfreitagsabkommen hatten sich in Nordirland Befürworter der Union mit Großbritannien und Anhänger einer Vereinigung mit Irland jahrzehntelang einen blutigen Bürgerkrieg geliefert.

Nach Astrazeneca-Stopp: Südafrika will mit Johnson & Johnson impfen

JOHANNESBURG: Nachdem Südafrika die geplanten Astrazeneca-Impfungen vorübergehend gestoppt hat, will das Land stattdessen mit dem noch nicht zugelassenen Johnson & Johnson-Wirkstoff weitermachen. Dieser werde in einer sogenannten Durchführungsstudie verabreicht, teilte Südafrikas Gesundheitsminister Zweli Mkhize am Mittwoch mit. In der geplanten ersten Phase der Impfkampagne sollen rund 1,25 Millionen Gesundheitsmitarbeiter geimpft werden.

Ursprünglich wollte Südafrika - das zahlenmäßig am härtesten von Corona betroffene Land in Afrika - seine Impfkampagne mit dem Astrazeneca-Impfstoff beginnen. Vergangene Woche kamen eine Million Dosen des Wirkstoffs an. Doch am Wochenende veröffentlichten die Universitäten von Oxford und Witwatersrand eine Studie, wonach das Vakzin nur minimal vor leichten und moderaten Erkrankungen nach einer Infektion mit der in Südafrika vorherrschenden Variante B.1.351 schützt. Daraufhin stoppte Südafrika vorübergehend die geplanten Astrazeneca-Impfungen.

Dagegen sei bewiesen worden, dass die Johnson & Johnson-Impfung effektiv sei gegen die in Südafrika vorherrschende Variante, sagte Mkhize. «Die notwendigen Zulassungsverfahren für die Verwendung in Südafrika laufen derzeit.»

Südafrika hat bislang 1,4 Millionen Corona-Fälle verzeichnet. Inzwischen ist die Corona-Variante B.1.351, auch genannt 501Y.V2, weit verbreitet und wurde auch in etlichen anderen Ländern festgestellt. Deswegen haben viele Staaten, darunter Deutschland, die Einreise aus Südafrika und angrenzenden Ländern eingeschränkt

Britischer Regierungsberater: Lockdowns zu spät und nicht lang genug

LONDON: Ein britischer Epidemiologe und Berater hat die Reaktion der britischen Regierung auf die Corona-Pandemie als zu spät und nicht entschieden genug kritisiert. Minister hätten «ihre Lektionen der ersten Welle» lernen und «schneller reagieren» sollen, sagte Neil Ferguson, der auch selbst die Regierung in Fragen der Pandemie berät, dem Sender «Sky News». «Wenn man früh einen Lockdown verhängt, erleidet man nicht so viele Tote und hat paradoxerweise auch weniger wirtschaftlichen Schaden, weil man Lockdown-Maßnahmen vermutlich früher aufheben kann.»

Nach einem Teil-Lockdown im November hatte Premierminister Boris Johnson zunächst wieder auf schwächere, regionale Maßnahmen gesetzt, bevor er nach dem Auftreten der neuen Variante einen erneuten, harten, noch immer andauernden Lockdown verhängen musste. Mit mehr als 120.000 Todesfällen mit Covid-19 auf dem Totenschein (Stand: Ende Januar) ist Großbritannien eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder.

Abgeordnete eines Unterhaus-Ausschusses kritisierten am Mittwoch ebenfalls die Regierung: Beschäftigte in Pflegeheimen seien vom Gesundheitsministerium in den ersten Monaten der Pandemie nur mit zehn Prozent der Schutzausrüstung ausgestattet worden, die sie eigentlich benötigt hätten, bemängelte der Ausschuss. Außerdem seien rund 25.000 Patienten aus Krankenhäusern entlassen worden, ohne vorher auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Beides habe maßgeblich zu der hohen Todesrate des Landes beigetragen.

Biontech startet Impfproduktion in Marburg

MAINZ: Das deutsche Unternehmen Biontech hat in seinem neuen Werk in Marburg (Hessen) mit der Produktion seines Corona-Impfstoffs begonnen. Als erster Schritt werde das Botenmolekül mRNA hergestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Biontech hatte vor wenigen Tagen die arzneimittelrechtliche Erlaubnis dafür erhalten. Im ersten Halbjahr 2021 sollen in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffes von Biontech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden. Die ersten am Standort Marburg hergestellten Impfstoffe werden nach Unternehmensangaben voraussichtlich Anfang April ausgeliefert.

«Lidove noviny»: Nach WHO-Untersuchung bleiben Zweifel

PRAG: Zu den Erkenntnissen der Corona-Untersuchungskommission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Beweisen Sie, dass die Mondlandung nicht in einem amerikanischen Filmstudio gedreht wurde! Beweisen Sie, dass das Virus Sars-CoV-2 nicht aus einem Labor in Wuhan entkommen ist! Das meiste von dem, was uns im Leben begegnet, haben wir nie selbst überprüft. Kaum jemand hat die Welt zum Beispiel aus einer solchen Höhe gesehen, dass er ihre Kugelform bestätigen könnte. Und zu beweisen, dass etwas nicht passiert ist, das ist fast unmöglich. Wenn die WHO-Kommission vor einem Jahr in China eingetroffen wäre, hätte sie zumindest feststellen können, ob in den Forschungslaboren in Wuhan die Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Heute wissen wir nur, was wir auch schon vor einem Jahr wussten: Dass das Coronavirus aus einem Labor entwichen ist, gilt als unwahrscheinlich, zweifelsfrei widerlegen lässt es sich aber auch nicht.»

«Ginaissance» : Zahl der Brennereien legt zu

LONDON: Trotz der Corona-Pandemie ist in Großbritannien im vergangenen Jahr die Zahl der Brennereien um mehr als 100 gewachsen. Die Anzahl sei um 28 Prozent auf mehr als 560 gestiegen, teilte der Branchenverband Wine and Spirit Trade Association (WSTA) am Mittwoch zu. Damit habe sich die Menge in den vergangenen vier Jahren verdoppelt. «Mutige Investoren haben beschlossen, trotz der Einschränkungen der Pandemie und der Schließung des Gastgewerbes den Sprung zu wagen und neue Unternehmen im ganzen Land zu eröffnen», betonte der WSTA.

Verantwortlich für den deutlichen Anstieg ist eine «Ginaissance» im Vereinigten Königreich: Das Interesse an Gin ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2020 gaben die Menschen in Großbritannien den Angaben zufolge erstmals mehr als eine Milliarde Pfund (1,14 Mrd Euro) für Gin aus. «Das schnelle Wachstum der Ginverkäufe hat dazu beigetragen, neue Wege in der Spirituosenherstellung zu finanzieren», so der Verband. In den vergangenen Jahren seien zudem viele hochwertige Whiskys aus England und Wales auf den Markt gekommen.

«Es ist herzerwärmend, eine positive Geschichte in der Finsternis von 2020 zu finden», sagte Verbandschef Miles Beale. Trotz des Rekordwachstums - im größten Landesteil England wurden erstmals mehr als 300 Brennereien gezählt - sei das vergangene Jahr das schwierigste Jahr für so viele britische Betriebe gewesen, meist kleine, unabhängige Unternehmen. Der Verband forderte die Regierung auf, Zölle zu verringern und die Mehrwertsteuersenkung für das Gastgewerbe auf alkoholische Getränke zu erweitern. Wegen der Corona-Pandemie und mehreren Lockdowns mit weitreichenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sind landesweit Gaststätten und Kneipen seit Monaten geschlossen.

Johnson: Mehr als 13 Millionen Briten geimpft

LONDON: In Großbritannien haben inzwischen mehr als 13 Millionen Menschen eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Dies teilte Premierminister Boris Johnson am Mittwoch in London mit. Die Regierung liegt damit auf Kurs, ihr selbstgesetztes Ziel von 15 Millionen Erstimpfungen bis Mitte des Monats zu erreichen. Etwa 520.000 Briten erhielten bereits eine zweite Spritze. In England - dem größten Landesteil des Vereinigten Königreichs - ist nach Angaben der Regierung mittlerweile bereits jeder vierte Erwachsene geimpft.

Die Zahl der erfassten Neuinfektionen lag am Mittwoch bei etwas mehr als 13.000. Gleichzeitig wurden mehr als 1000 weitere Todesfälle registriert. Beide Kennziffern sind deutlich rückläufig. Die Sieben-Tages-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - liegt inzwischen landesweit bei etwa 190. Der medizinische Chefberater der Regierung, Patrick Vallance, zeigte sich zufrieden. Dies sei auch im Kampf gegen immer neue Mutanten von größter Bedeutung.

Erst am Mittwoch hatte die Gesundheitsbehörde Public Health England eine in Bristol entdeckte Abwandlung der besonders infektiösen britischen Virus-Variante als «Variant of Concern» (etwa: Besorgniserregende Variante) eingestuft. Sie trägt auch Merkmale der südafrikanischen Variante, die mit einer verminderten Immunreaktion bei geheilten oder geimpften Menschen in Verbindung gebracht wird.

Es handle sich um eine häufig auftretende Mutation, sagte Vallance. Daher sei er nicht überrascht. Es sei nun ein bisschen wahrscheinlicher, dass die Bristol-Variante eine veränderte Immunreaktion hervorrufe. Ob und wie genau das der Fall sei, müsse aber erst geklärt werden. «Wir müssen danach Ausschau halten, es erfassen, unter Kontrolle halten und die Wirkung der Impfstoffe in dieser Situation testen.»

Vier Millionen Athener ab Donnerstag wieder im harten Lockdown

ATHEN: Der Großraum Athen wird von Donnerstag an für zwei Wochen erneut unter einen harten Lockdown gestellt. Geschäfte und Schulen müssen wieder schließen, nachdem sie erst Mitte Januar hatten öffnen dürfen. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis begründete die Maßnahme am Dienstagabend in einer Fernsehansprache mit den stark steigenden Infektionszahlen. Noch bestehe die Chance, eine dritte Corona-Welle zu vermeiden, sagte er.

Mitsotakis betonte, er wisse, wie schwer die Maßnahmen für die gesamte Gesellschaft seien. Im Großraum Athen, der Region Attika, lebt mit rund vier Millionen Menschen mehr als ein Drittel der gesamten griechischen Bevölkerung. «Ich spüre die Nervosität nach all diesen Monaten, aber es gibt keine Wirtschaft ohne Gesundheit», sagt der Premier. Er versprach, dass es nach Möglichkeit die letzten Opfer sein sollten, die die Gesellschaft aufbringen müsse.

Die griechische Regierung setzt seit Beginn der Pandemie auf harte und vor allem zeitige Maßnahmen. Ein weitgehender Lockdown galt bereits im vergangenen März und dann wieder ab Anfang November. Außerdem müssen die Bürger jeden Gang vor die Haustür mit einer SMS an den Zivilschutz melden, etwa wenn sie einkaufen, zum Arzt oder zur Arbeit gehen.

Erst Mitte Januar waren die Schulen und die Geschäfte wieder geöffnet worden. Danach verdreifachte sich die im europäischen Vergleich recht niedrige Zahl der Neuinfektionen unter den rund 11 Millionen Einwohnern von 500 auf nunmehr 1500 Fälle pro Tag. Die Krankenhäuser stünden wegen der zahlreichen Corona-Fälle wieder stark unter Druck, hatte Gesundheitsminister Vassilis Kikilias am Dienstagmorgen gewarnt. Das griechische Gesundheitssystem ist nach der jahrelangen schweren Finanzkrise des Landes nicht besonders gut aufgestellt und die Zahl der Intensivbetten vergleichsweise gering.

Frankreichs Parlament billigt Verlängerung des Gesundheitsnotstands

PARIS: Frankreichs Parlament hat einer Verlängerung des Gesundheitsnotstands bis Juni zugestimmt. Die Pariser Nationalversammlung gab am Dienstagnachmittag mit 278 Ja-Stimmen und 193 Nein-Stimmen grünes Licht. Der Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich war im März vergangenen Jahres wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden. Er bietet einen rechtlichen Rahmen für Beschränkungen, zu denen auch die abendliche Ausgangssperre ab 18.00 Uhr gehört.

Der Gesundheitsnotstand war bis Sommer 2020 in Kraft und wurde dann im Oktober wegen der besorgniserregenden Entwicklung in Frankreich wieder eingeführt. Das Abstimmungsergebnis für die Verlängerung bis zum 1. Juni 2021 war nun verhältnismäßig knapp - Linke und Rechte stimmten dagegen.

Zuletzt war in Frankreich immer wieder Kritik an den Maßnahmen laut geworden. Einige Gastronomen fordern eine baldige Öffnung der Restaurants. Diese sind im Land bereits seit Ende Oktober geschlossen. In den Skigebieten herrscht großer Unmut, weil die Skilifte absehbar nicht wieder öffnen dürfen.

In Frankreich haben aktuell Kindergärten und Schulen weitgehend geöffnet. Bis auf große Kaufhäuser ist auch der Einzelhandel offen. Gleichzeitig dürfen die Menschen nach 18.00 Uhr abends nicht mehr vor die Tür - auch nicht, um spazieren zu gehen oder im Supermarkt einzukaufen. Ausnahmen gelten etwa für den Arbeitsweg. Die Regierung will so verhindern, dass sich Menschen abends etwa zum gemeinsamen Essen oder Feiern treffen.

EU-Parlament debattiert mit von der Leyen über Corona-Impfstrategie

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt sich am Mittwoch (9.00 Uhr) den Fragen und der Kritik der Europaabgeordneten zum Stand bei der europäischen Corona-Impfstrategie. Diese ist in Deutschland und einigen anderen EU-Staaten umstritten, wird aber von den großen Fraktionen im Parlament grundsätzlich unterstützt.

Kritik üben Abgeordnete daran, dass zu wenig über die Verträge mit den Impfstoffherstellern bekannt ist. Seit Monaten wird eine Offenlegung gefordert. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage der Haftung bei Problemen mit Impfstoffen. Mittlerweile können die Abgeordneten zumindest drei Verträge in Teilen einsehen.

Unmut hatten zudem Erwägungen der Kommission ausgelöst, im Streit mit Großbritannien über Impfstoffe im Notfall Kontrollen an der irischen Landgrenze einzuführen. Von der Leyen hatte dieses Gedankenspiel bereits öffentlich bedauert und gesagt, solche Erwägungen hätte es nicht geben dürfen.

Maskenverweigerer sorgen für Eklat im tschechischen Parlament

PRAG: Zwei rechte Abgeordnete haben im tschechischen Parlament für einen Masken-Eklat gesorgt. Weil sie sich weigerten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wurden Lubomir Volny und Marian Bojko zunächst ermahnt, wie die Agentur CTK am Dienstag berichtete. Als sie nicht reagierten, verwies Parlamentspräsident Radek Vondracek die beiden Oppositionspolitiker des Saales. «Wenn Sie schon extra dafür gekommen sind», sagte er an ihre Adresse gerichtet und warf ihnen damit vor, bewusst zu provozieren.

Ordner begleiteten die beiden zur Tür. Volny muss sich bereits wegen eines anderen Vorfalls vor dem Disziplinarausschuss verantworten. Er hatte sich - ohne Maske - mit dem Sitzungspräsidenten eine Rangelei um das Mikrofon geliefert. Volny ist Vorsitzender der rechten Bewegung «Die Einigen - Alternative für Patrioten» und ein vehementer Gegner der Corona-Maßnahmen.

Im Abgeordnetenhaus in Prag ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen der Corona-Pandemie im gesamten Gebäude Pflicht - sogar am Rednerpult. Tschechien ist stark von der Corona-Krise betroffen. Am Dienstag meldeten die Behörden 7663 neue Fälle binnen 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als eine Million nachgewiesene Infektionen und 17.497 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10,7 Millionen Einwohner.

Weiterer EU-Impfstoffvertrag veröffentlicht

BRÜSSEL: Nach Druck aus dem Europaparlament hat die EU-Kommission auch den Liefervertrag mit dem Impfstoffhersteller Sanofi-GSK veröffentlicht. Allerdings sind auch darin Passagen geschwärzt, unter anderem die Preise - ähnlich wie bei den bereits veröffentlichten Verträgen mit Curevac und Astrazeneca.

Die EU-Kommission hatte bei Sanofi-GSK für die 27 Mitgliedsstaaten bis zu 300 Millionen Impfdosen geordert. Das Vakzin ist aber noch in der Entwicklung und nicht zugelassen. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides begrüßte die Veröffentlichung des Vertrags. «Transparenz, Rechenschaft und der Aufbau von Vertrauen bei Institutionen und Bürgern sind zentrale Verpflichtung bei der Arbeit auf diesem wichtigen Feld», schrieb sie auf Twitter.

Vatikan stellt Dokument zur Zukunft älterer Menschen nach Corona vor

ROM: Der Vatikan hat dazu aufgerufen, den Umgang mit älteren Menschen nach der Corona-Pandemie zu überdenken. Die Päpstliche Akademie für das Leben stellte die Schrift mit dem Titel «Das Alter: unsere Zukunft. Der Zustand der älteren Menschen nach der Pandemie» am Dienstag vor. Darin geht die Kirche unter anderem auf die Situation von Senioren während der Pandemie ein und was für den Umgang mit ihnen daraus gelernt werden sollte.

Während der ersten Welle der Pandemie sei ein beträchtlicher Teil der Corona-Todesfälle in Einrichtungen für ältere Menschen verzeichnet worden, hieß es darin. Dies seien Orte, die den fragilsten Teil der Gesellschaft schützen sollten. Stattdessen seien dort verhältnismäßig mehr von ihnen gestorben als zu Hause im Umfeld der Familie.

Mit Blick in die Zukunft würden die Menschen immer älter, während die Kindersterblichkeit gleichzeitig abnehme. Im Jahr 2050 sind laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zwei Milliarden Menschen über sechzig Jahre alt, wie in dem Dokument angeführt wird. Es sei daher essenziell, die Städte für alte Menschen anzupassen. Für die Zukunft der Gesellschaft sei es «ausschlaggebend», alte Menschen schätzen zu lernen.

Konkret schlägt die Akademie vor, dass zum Beispiel Pflegeheime etwa auch Dienste direkt in den Wohnungen älterer Menschen anbieten sollten. Auch die Telemedizin könne ein Leben zu Hause statt im Heim ermöglichen, wenn die Systeme gut genutzt und verteilt würden. Es gehe darum, «traumatische Zäsuren zu vermeiden», auch weil alte Menschen zebrechlicher seien.