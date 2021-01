Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Antikörper-Therapien gegen Corona: Noch kein Zulassungsprozess in EU

AMSTERDAM: In den USA bereits zugelassene Antikörper-Therapien gegen Covid-19 lassen in der EU weiter auf sich warten. Bislang läuft für keines der Mittel ein Zulassungsprozess bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA, wie aus Angaben auf der Behörden-Webseite hervorgeht. In den USA haben zwei solcher Therapien seit November eine Notfall-Zulassung. Sie basieren auf sogenannten monoklonalen Antikörper, die im Labor hergestellt werden und das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen.

Die Mittel der Firmen Regeneron und Eli Lilly dürfen in den USA zur Behandlung von Patienten ab zwölf Jahren eingesetzt werden, bei denen das Risiko besteht, dass sie schwere Covid-19-Symptome entwickeln. Am stärksten profitieren Regeneron zufolge Probanden, deren Immunsystem noch keine eigenen Antikörper gegen das Virus gebildet hat.

Regeneron plant, gemeinsam mit dem Pharmakonzern Roche als Partner, auch in der EU Zulassungen zu beantragen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eli Lilly und andere Firmen dürften folgen.

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek geht - auch wegen der komplizierten und teuren Produktion - absehbar davon aus, dass «das wahrscheinlich eher ein Einsatz ist, der sehr kontrolliert erfolgen wird, zum Beispiel bei Hochrisikopatienten, aber sicherlich nicht bei jedem durchführbar sein wird».

Grünen-Politiker fordert engere Abstimmung gegen Corona in Europa

BRÜSSEL: Vor dem EU-Videogipfel hat der Grünen-Politker Sven Giegold eine «Synchronisierung der Corona-Politik in Europa» angemahnt. Die neuen, ansteckenderen Virusvarianten machten europäische Regeln umso dringender, sagte Giegold der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Nur so komme man aus den Shutdowns und dem ständigen Auf und Ab der Infektionszahlen heraus.

«Europa braucht einen gemeinsamen Stufenplan mit möglichst einheitlichen Maßnahmen für gleiche Inzidenzwerte», forderte Giegold. Zugleich betonte er: «Grenzschließungen sind keine europäische Corona-Politik, sie würden massiven Schaden anrichten.» Er forderte Unterstützung für die Wissenschaftsinitiative «Contain Covid» für eine gemeinsame europäische Corona-Politik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre EU-Kollegen beraten an diesem Donnerstagabend (18.00 Uhr), wie die neuen Virusvarianten eingedämmt und die Corona-Impfungen in Europa beschleunigt werden können. Thema ist zudem die mögliche Einführung eines einheitlichen Corona-Impfpasses.