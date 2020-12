Corona-Ãœberblick: Meldungen am Donnerstag

EU-Kommissarin kritisiert Frankreich wegen Lastwagen-Staus scharf

BRÜSSEL/DOVER: EU-Verkehrskommissarin Adina Valean hat Frankreich die Schuld an dem Lastwagen-Chaos in Südostengland gegeben. «Ich verurteile, dass sich Frankreich gegen unsere Empfehlungen gerichtet und uns wieder in die Situation gebracht hat, in der wir im März waren, als die Lieferketten unterbrochen waren», twitterte Valean in der Nacht zum Donnerstag.

Frankreich hatte wegen der raschen Ausbreitung der neuen Corona-Variante in Großbritannien die Grenzen geschlossen und erst in der Nacht zum Mittwoch wieder geöffnet. Weil Lkw-Fahrer für die Einreise nach Frankreich aber nun einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, wird es noch Tage dauern, bis der Rückstau von mehreren Tausend Fahrzeugen abgebaut ist.

Valean lobte die britische Seite. Die Behörden würden 300 Fahrer in der Stunde testen. «Ich freue mich, dass in diesem Moment Lastwagen langsam den Ärmelkanal überqueren.» Die Kommissarin rief die EU-Mitgliedstaaten auf, Ruhezeiten zu lockern und Feiertags-Fahrverbote aufzuheben, damit die Fahrer noch rechtzeitig zu Weihnachten zu ihren Familien zurückkehren können.

Das bringt der Donnerstag

Christmette im Vatikan unter Corona-Beschränkungen

ROM: Auch in Zeiten der Corona-Pandemie will Papst Franziskus in diesem Jahr die traditionelle Christmette zu Weihnachten feiern. In Anbetracht der Corona-Regeln musste der Vatikan die Messe am Donnerstag jedoch vorverlegen. Sie soll nach Angaben des Heiligen Stuhls um 19.30 Uhr beginnen, etwas früher als sonst, denn in Italien gilt Weihnachten ab 22 Uhr eine Ausgangssperre bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tages. Die Messe wird zum Schutz vor Ansteckungen mit einer begrenzten Anzahl Teilnehmer abgehalten.

Statt Silvesterparty: Rio riegelt Copacabana wegen Corona ab

RIO DE JANEIRO: Nach der Absage der Silvesterparty an der Copacabana und der ersatzweise geplanten virtuellen Feier zum Jahreswechsel sperrt Rio de Janeiro an diesem Tag das Copacabana-Viertel ab, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Nur Anwohner würden Zugang bekommen, berichtete das brasilianische Fernsehen unter Berufung auf Jorge Felippe, der nach der Verhaftung von Marcelo Crivella wegen des Verdachts auf Korruption das Amt des Bürgermeisters ausübt, am Mittwochabend (Ortszeit).

Nach dem Bericht wird auch erwogen, die Stadt für Touristenbusse zu schließen. Die Silvesterparty in Rio ist eine der berühmtesten der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Touristen in die Hafenstadt. Das Feuerwerk wird von Flößen in der Atlantikbucht abgefeuert, am Stadtstrand Copacabana treten auf mehreren Bühnen Musiker, Bands und DJs auf. Die Konzerte sollten in diesem Jahr im Internet übertragen werden.

Brasilien ist derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bislang haben sich in dem größten Land Lateinamerikas mehr als 7,3 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 189.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Stadt und der Bundesstaat Rio de Janeiro, einer der am meisten betroffenen, verzeichneten zuletzt wieder steigende Corona-Zahlen, die Belegungsquote der öffentlichen und privaten Intensivbetten für Covid-19-Patienten nahm zu.