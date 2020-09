Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Litauen will nur noch zehn statt 14 Tage Corona-Quarantäne

VILNIUS: Litauen will Neuankömmlinge und Heimkehrer aus Risikogebieten nur noch zehn statt 14 Tage in Corona-Quarantäne schicken. Dazu solle am 15. Septemer eine neue Regelung in Kraft treten, kündigte Gesundheitsminister Aurelijus Veryga am Donnerstag im Rundfunk an.

Bislang müssen sich Menschen, die aus Ländern mit hohen Infektionsraten in das baltische EU-Land kommen, für zwei Wochen isolieren. Wer sich nach Ankunft auf Corona testen lässt und ein negatives Ergebnis bekommt, soll künftig vier Tage weniger allein bleiben müssen.

Die endgültige Billigung durch die Regierung steht allerdings noch aus. Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 3.199 bestätigte Infektionen und 86 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Polizei in Kopenhagen will Partys in Parks verhindern

KOPENHAGEN: In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat die Polizei für das Wochenende ein Versammlungsverbot für mehrere Parks im Ausgehviertel Nørrebro verhängt. Hintergrund sei, dass sich immer junge Leute mit dem Corona-Virus infizierten, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. In den Sommermonaten hätten sich in Parks viele junge Leute getroffen und Partys gefeiert. «Wir können nicht akzeptieren, dass sich größere Gruppen versammeln, wenn wir alle aufgefordert sind, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um Infektionen in Kopenhagen zu reduzieren.»

Von Donnerstag bis Sonntag sind Versammlungen im Nørrebropark, Hørsholmpark und Skatepark zwischen 18 und 6 Uhr nicht mehr erlaubt. Am Montag hatte die Regierung für 18 Kommunen - auch Kopenhagen - Beschränkungen eingeführt. Statt maximal 100 Menschen dürfen sich nur noch 50 versammeln. Restaurants und Kneipen müssen um Mitternacht schließen. Von Dienstag auf Mittwoch waren 251 Neuinfektionen gemeldet worden. 28 Gemeinden in Dänemark sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden inzwischen über der kritischen Grenze von 20 Infizierten pro 100.000 Einwohnern.

Abriegelung von Wohnviertel in Palma de Mallorca wegen Corona

PALMA DE MALLORCA: Wegen hoher Corona-Zahlen hat die Regionalregierung der Balearen die Abriegelung eines Wohnviertels der Stadt Palma angeordnet. Die etwa 23.000 betroffenen Menschen im Arbeiterviertel Son Gotleu und in einigen angrenzenden Straßenzügen dürften ihr Wohnviertel ab Freitag nur noch verlassen, um zur Arbeit, zu einem Arzt oder einem Krankenhaus sowie zur Schule oder einer anderen Bildungseinrichtung zu gehen oder um sich um Pflegebedürftige zu kümmern, berichtete die deutschsprachige «Mallorca Zeitung» am Donnerstag. Geschäfte und Cafés dürften mit der halben Zahl der üblichen Plätze weiter geöffnet bleiben. Bars müssen spätestens um 22.00 Uhr schließen. Die Einschränkungen gelten zunächst für zwei Wochen.

Son Gotleu im Norden der Stadt, wo viele Menschen aus Lateinamerika, Osteuropa und Afrika leben, leidet seit langem unter sozialen Problemen, die sich durch Corona noch verschärft haben. Urlauber, die für die Wirtschaft der Inseln von enormer Bedeutung sind, kommen nur selten dorthin. Allerdings gibt es kaum noch Urlauber auf den Inseln, seit das Robert Koch-Institut ganz Spanien einschließlich der bei Deutschen beliebten Balearen zum Risikogebiet erklärt hat und das Auswärtige Amt vor Reisen in das Land warnt.

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Auf den Balearen liegt diese Zahl derzeit bei mehr als 400. Nach Angaben der lokalen Gesundheitsbehörden vom Mittwoch wurden auf den Inseln mit 1,15 Millionen Einwohnern in den vergangenen 24 Stunden 329 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert.