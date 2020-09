Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Tschechien meldet Tagesrekord an Corona-Neuinfektionen

PRAG: Tschechien hat einen Rekord an Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden kamen weitere 650 Fälle hinzu, wie am Donnerstag aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Prag hervorging. Das waren so viele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der aktiv Infizierten überschritt erstmals die 7000er-Marke. 425 Todesfälle wurden mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung gebracht.

Gesundheitsminister Adam Vojtech, der sich wegen eines Falls in seinem Umfeld selbst in Quarantäne begeben musste, kündigte nach Angaben der Agentur CTK weitere Maßnahmen an. Denkbar sei eine Ausweitung der Maskenpflicht. Sie gilt derzeit in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Behörden, auf der Post und in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Einzelheiten könnten bereits am Freitag bekanntgegeben werden.

US-Behörde bereitet Verteilung von potenzieller Corona-Impfung vor

WASHINGTON: Die US-Gesundheitsbehörde CDC trifft Vorbereitungen für die Verteilung einer potenziellen Corona-Impfung bereits ab Ende Oktober. Zugleich räumte sie ein, dass es sich dabei zunächst um ein theoretisches Szenario handelt, wie aus Unterlagen hervorgeht, die von der «New York Times» am Mittwoch veröffentlich wurden. Die Planungsdokumente wurden an US-Bundesstaaten und Städte verschickt, wie die CDC unter anderem dem Sender CNN bestätigte.

Das bedeutet, dass eine Infrastruktur für den Start von Impfungen unmittelbar vor der US-Präsidentenwahl am 3. November geschaffen würde. Den Unterlagen zufolge rechnet die CDC zugleich damit, dass Ende Oktober lediglich zwei Millionen Dosen von einem Impfstoff und eine Millionen Dosen von einem weiteren Impfstoff verfügbar sein könnten.

Präsident Donald Trump hatte die Gesundheitsbehörde FDA im August aufgefordert, mehr Tempo bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zu machen. FDA-Chef Stephen Hahn ließ daraufhin in der «Financial Times» durchblicken, dass er eine Notfall-Erlaubnis zum Einsatz eines Impfstoffs in bestimmten Fällen auch vor Abschluss der Phase-3-Tests für möglich halte. Bei diesen Versuchen werden mit einer großen Zahl von Probanden Wirksamkeit und die Sicherheit im Bezug auf mögliche Nebenwirkungen getestet. Deswegen hatten Gesundheitsexperten davor gewarnt, zu schnelles Handels könne das Vertrauen in eine Corona-Impfung gefährden.

Der Chef der US-Forschungsagentur National Institutes of Health (NIH), Francis Collins, verteidigte unterdessen die Planungen der CDC. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass ein Impfstoff zu diesem Zeitpunkt bereits fertig sein werde - aber es sei wichtig, frühzeitig Vorbereitungen für seine Verteilung zu treffen.

Vega-Rakete halbes Jahr später als geplant ins All gestartet

KOUROU: Fast ein halbes Jahr später als geplant ist eine europäische Vega-Rakete ins All gestartet. Sie hob am frühen Donnerstagmorgen deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab, wie der Raketenbetreiber Arianespace mitteilte. Die Vega VV16 hat laut Arianespace 53 Kleinsatelliten für 21 Kunden an Bord.

Der Start der Vega war zunächst im März wegen der Corona-Krise verschoben worden. Dann gab es im Sommer mehrere Absagen wegen schlechter Wetterbedingungen. Auch der jetzige Start der VV16 musste wegen schlechten Wetters zunächst verschoben werden. Mitte August startete erstmals seit dem Corona-Lockdown auf dem Weltraumbahnhof Kourou wieder eine Trägerrakete Ariane 5.

Im vergangenen Sommer war es zu einem Fehlstart einer Vega gekommen. Wahrscheinlicher Grund war ein Defekt im vorderen Teil des Triebwerks in der zweiten Raketenstufe. Die Rakete zerbrach in zwei große Teile. Es ist nun der erste Start einer Vega-Rakete nach dem Fehlstart. Ihren Erstflug absolvierte die Vega am 13. Februar 2012.

Gute Erholung im Sommerurlaub - aber auch Corona-Frust

BERLIN: Im Sommerurlaub haben die meisten Bundesbürger laut einer Umfrage gut ausspannen können, allerdings war die Erholung bei so manchem durch Folgen der Corona-Pandemie getrübt. Weniger gut oder überhaupt nicht erholt haben sich nun 19 Prozent - sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, wie die Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit ergab. Als Grund nannten die Befragten demnach zu 44 Prozent gescheiterte Reisepläne wegen der Corona-Krise sowie zu 37 Prozent Einschränkungen durch Corona-Regeln am Urlaubsort. Am häufigsten genanntes Problem war mit 46 Prozent, dass das Abschalten im Urlaub nicht gelang.

Insgesamt sehr gut oder gut erholt haben sich nach eigenem Bekunden nun 80 Prozent aller Befragten, nachdem es im Vorjahr 86 Prozent gewesen waren. Für die Umfrage befragte das Institut Forsa den Angaben zufolge vom 22. Juli bis 7. August 1000 Menschen ab 14 Jahren, die in diesem Sommer schon Urlaub gehabt haben.