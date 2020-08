Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Senatorin Warren: Trump ist «kläglich» in Corona-Krise gescheitert

SPRINGFIELD: Die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren hat US-Präsident Donald Trump auf dem Parteitag der Demokraten für die schweren Verlauf der Corona-Pandemie in den USA verantwortlich gemacht. «Diese Krise ist schlimm - und es hätte nicht so sein müssen», sagte sie am Mittwochabend (Ortszeit) zugeschaltet aus Springfield (Massachusetts). «Die Ignoranz und Inkompetenz von Donald Trump waren schon immer eine Gefahr für unser Land.» Das Coronavirus sei Trumps größter Test gewesen. «Er ist kläglich gescheitert», sagte Warren. Am 3. November werde er dafür zur Verantwortung gezogen.

Warren wollte Trump bei der Wahl im November selbst herausfordern - mittlerweile unterstützt sie den nominierten Kandidaten Joe Biden. Sie liebe einen «guten Plan» und Biden habe «einige richtig gute Pläne», sagte die linke Senatorin.