Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

«Jyllands-Posten»: Die Corona-Zeit ist noch nicht vorüber

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Donnerstag die derzeitige Corona-Situation in Dänemark und der Welt:

«Weltweit hausiert Corona weiterhin, und hier daheim gibt es Anzeichen, dass wir anfangen, nachlässig beim Händedesinfizieren und Abstand halten werden. Den Aktivitäts- und Verhaltensmustern von Teilen der Gesellschaft nach zu urteilen, könnte man glauben, das Coronavirus wäre niedergekämpft oder vielleicht einfach von selbst verschwunden. Das ist es aber nicht. Es ist immer noch eine nahe Bedrohung, nicht bloß für den einzelnen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Für den einzelnen ist die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung äußerst minimal - zumindest hier im Land. Das ist ein Ergebnis des schnellen und effektiven Eingreifens von Regierung und Parlament im März. Aber es besteht weiter Grund aufzupassen. Ein einziger Infektionsfall kann sich blitzschnell wieder ausbreiten.»

Bundesstaat Victoria meldet Corona-Rekord - neue Regeln

SYDNEY: In Australien hat der besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffene Bundesstaat Victoria am Donnerstag die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen seit Beginn der Krise verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden seien 723 Fälle hinzugekommen, 13 Menschen seien in Zusammenhang mit Covid-9 gestorben, teilte der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, mit. Am Vortag waren noch weniger als 300 Neuinfektionen gemeldet worden. Nun sollen die Corona-Regeln weiter verschärft werden.

Nach dem bereits seit mehr als drei Wochen geltenden Lockdown in der Metropole Melbourne kündigte Andrews jetzt auch eine allgemeine Maskenpflicht für die gesamte Region im Südosten des Landes an. Zudem dürfen in weiten Teilen von Victoria die Menschen keine Besucher mehr in ihren Häusern empfangen. Allerdings werde das Virus besonders häufig am Arbeitsplatz übertragen, sagte Andrews. «Zu viele Menschen gehen weiter zur Arbeit, manche sogar mit einem positiven Testergebnis.»

Der strikte Lockdown in Melbourne soll zunächst noch bis zum 19. August dauern. Ob er noch einmal verlängert wird, ist noch nicht entschieden. Am Mittwoch wurde auch die Millionenmetropole Sydney zu einem Corona-Hotspot erklärt. Der nördliche Nachbar-Bundesstaat Queensland führte Beschränkungen für Besucher ein: Bürger aus Sydney dürfen die Grenze nach Queensland nicht mehr überqueren. Heimkehrer müssen 14 Tage in Quarantäne.

US-Repräsentantenhaus führt Maskenpflicht für Abgeordnete ein

WASHINGTON: Nachdem ein Abgeordneter positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, hat das US-Repräsentantenhaus eine Maskenpflicht eingeführt. Abgeordnete und Mitarbeiter müssten «im Saal des Repräsentantenhauses jederzeit Masken tragen», kündigte dessen Vorsitzende, die Demokratin Nancy Pelosi, am Mittwoch (Ortszeit) an. Ohne eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung sei der Zutritt zu Gebäuden des Unterhauses nicht mehr gestattet. Zuvor war das Tragen einer Maske bereits in Ausschüssen vorgeschrieben, außerhalb jedoch lediglich empfohlen. Medienberichten zufolge soll die neue Regelung ab Donnerstagmorgen gelten.

Zuvor hatte der republikanische Abgeordnete Louie Gohmert bestätigt, zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Er zeige keine Symptome, sagte Gohmert in einer am Mittwoch auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Der Texaner hatte trotz bestehender Empfehlung wiederholt keine Maske im Kapitol getragen. Zuletzt nahm er auch am Dienstag an einer Anhörung mit Justizminister William Barr teil. US-Medien berichteten übereinstimmend unter Berufung auf das Justizministerium, dass Barr negativ auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden sei.