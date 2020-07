Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Bürger aus Serbien und Montenegro dürfen nicht mehr einreisen

BRÜSSEL: Bürger aus Serbien und Montenegro dürfen wegen zuletzt gestiegener Covid-19-Fallzahlen ab sofort nicht mehr in die EU einreisen. Wie der Rat der EU-Staaten am Donnerstag mitteilte, gilt nur noch für zwölf Länder eine Ausnahme der in der Corona-Pandemie eingeführten Einreisebeschränkungen. Als 13. Land steht weiterhin China auf der Liste - allerdings unter dem Vorbehalt, dass EU-Bürger dort auch wieder einreisen dürfen. In zwei Wochen wird die Liste, die für die EU-Staaten nicht bindend ist, erneut aktualisiert.

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst zu verbieten. Seit Anfang Juli wird dieser Einreisestopp langsam gelockert. Zunächst war die Einreise aus 14 Ländern wieder erlaubt. Serbien und Montenegro wurden nun von der Liste gestrichen. Erlaubt ist die Einreise fortan aus Algerien, Australien, Kanada, Georgien, Japan, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay.

Grundlage der Liste ist vor allem die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in den vergangenen 14 Tagen pro 100.000 Einwohner. Sie soll nahe am oder unter dem EU-Durchschnitt liegen. Aber auch Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, der Trend der Infektionszahlen und die allgemeine Reaktion des jeweiligen Landes auf die Pandemie spielen eine Rolle. Für Staaten, aus denen Bürger noch nicht wieder einreisen dürfen, sind Ausnahmen vorgesehen - etwa für EU-Bürger und ihre Familien.

WEF: Corona-Krise trifft Entwicklungsländer besonders hart

BERLIN: Experten sorgen sich um die großen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gerade für Länder mit sich entwickelnden Volkswirtschaften. Diese Länder «müssen möglicherweise anfangen, grundsätzlich über ein anderes Wachstumsmodell nachzudenken», sagte die leitende Direktorin des Weltwirtschaftsforums (WEF), Saadia Zahidi, am Donnerstag während einer Online-Diskussionsrunde. «Möglicherweise können sie sich nicht auf das auf Herstellung basierende Wachstumsmodell verlassen, mit dem andere Teile der Welt ihre Volkswirtschaften ausgebaut und den Lebensstandard ihrer Bürger verbessert haben.» Sie würden nach etwas anderem schauen müssen.

Für Industriestaaten gebe es Wege aus der Krise, sagte Zahidi. Ein neuer Fokus könne für sie etwa die «green economy» sein. Auch für Länder wie China mit einem großen Binnenmarkt und riesigen Produktionskapazitäten stünden die Zeichen gut.

Einreisen von Montenegro nach Deutschland nur aus wichtigem Grund

BERLIN: Die Bundesregierung hat ihre wegen der Corona-Pandemie eingeführten Einreisebeschränkungen aktualisiert. Sie lässt von diesem Freitag an Einreisen aus Montenegro nur noch aus wichtigem Grund zu, wie das Bundesinnenministerium am Donnerstagabend mitteilte. Am Dienstag hatten sich die Botschafter der EU-Staaten in Brüssel darauf geeinigt, die Beschränkungen für Bürger aus den beiden Balkanstaaten Serbien und Montenegro wieder einzuführen.

Außerdem sind künftig Einreisen aus sieben Staaten mit geringem Infektionsgeschehen ohne Einschränkungen möglich. Dazu zählen Australien, Georgien, Kanada, Neuseeland, Thailand, Tunesien und Uruguay.

Niederlande planen Corona-App im September

DEN HAAG: Die Niederlande wollen zum September eine Corona-App zur Warnung vor Infektionen landesweit einführen. Der «Corona-Melder» werde zur Zeit noch getestet, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Den Haag mit. Mit der App sollen Menschen gewarnt werden, wenn sie in den 14 Tagen zuvor Kontakt zu infizierten Personen hatten.

Die Nutzung des Dienstes solle freiwillig und gratis sein, teilte das Ministerium mit. Persönliche Daten sollen demnach nicht gespeichert werden. Vor der Einführung werde es noch zwei regionale Tests geben. Außerdem müsse die Datenschutzbehörde noch zustimmen.

«Wir müssen alles tun, um eine zweite Corona-Welle zu verhindern», schreibt Gesundheitsminister Hugo de Jonge in einem Brief an das Parlament. «Je mehr Leute die App runterladen, desto besser. Der Deich, der die zweite Welle fernhalten kann, sind wir alle gemeinsam.»

Russische Hacker sollen Impfstoff-Forscher ins Visier genommen haben

LONDON: Britische Behörden werfen Hackern vor, im Auftrag Moskaus weltweit Cyber-Spionage bei Impfstoff-Forschern zu betreiben. Das geht aus einer Mitteilung des britischen Zentrums für Cyber-Sicherheit NCSC (National Cyber Security Centre) von Donnerstag hervor.

Demnach versucht eine Hacker-Gruppe, die unter dem Namen «APT29» oder auch «Cozy Bear» und «the Dukes» bekannt ist, seit Beginn der Coronavirus-Pandemie unter anderem von Organisationen in der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen «wertvolle Daten» zu stehlen. Die Gruppe operiere «beinahe sicher» als Teil von russischen Geheimdiensten, hieß es in einer NCSC-Mitteilung. Diese Einschätzung werde auch von Behörden in den USA und Kanada geteilt.

Der britische Außenminister Dominic Raab verurteilte die angeblichen Cyber-Attacken. «Es ist vollkommen inakzeptabel, dass russische Geheimdienste diejenigen angreifen, die daran arbeiten, die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen», sagte Raab einer Mitteilung zufolge. Er rief Moskau auf, die Spionageaktivitäten zu beenden.

Rund 1,3 Millionen neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

WASHINGTON: Die Coronavirus-Pandemie wirkt sich weiterhin merklich auf den Arbeitsmarkt in den USA aus. In der Woche bis einschließlich 11. Juli stellten erneut 1,3 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Damit gab es nur rund 10.000 Anträge weniger als in der Vorwoche. Die anhaltend hohe Zahl zeigt, dass sich die größte Volkswirtschaft der Welt trotz Lockerungen der Corona-Auflagen immer noch in einer schweren Krise befindet. Die Neuanträge spiegeln die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts wider.

Experten rechnen für 2020 mit einer Rezession und befürchten, dass die Arbeitslosenquote auch Ende des Jahres noch bei knapp 10 Prozent liegen könnte. Zuletzt war die Arbeitslosenquote von 13,3 Prozent im Mai auf 11,1 Prozent im Juni gesunken. Die Statistik beruhte allerdings nur auf Daten, die bis zur Mitte des Monats erhoben worden waren. Mögliche Auswirkungen der jüngsten dramatischen Zuspitzung der Corona-Pandemie spiegelten sich darin daher noch nicht wider: Mehrere Bundesstaaten insbesondere im Süden und Westen des Landes haben erneut Beschränkungen für Bars, Fitnesszentren und andere Geschäfte erlassen, was sich negativ auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt haben dürfte.

Vor der Zuspitzung der Pandemie in den USA im März hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Wert seit Jahrzehnten. Die Pandemie brachte das öffentliche Leben dann aber weitgehend zum Erliegen, viele Geschäfte, Restaurants und Fabriken wurden im ganzen Land zeitweise geschlossen.

EU-Sondergipfel berät Milliardenpaket gegen Corona-Krise

BRÜSSEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs verhandeln ab Freitag (10.00 Uhr) in Brüssel über den 750-Milliarden-Euro-Plan gegen die Corona-Krise. Geklärt werden soll zugleich der nächste siebenjährige EU-Finanzrahmen im Umfang von mehr als einer Billion Euro. Erwartet werden schwierige Verhandlungen. Der EU-Gipfel ist bis Samstag angesetzt.

Die Europäische Union erwartet für dieses Jahr wegen der Pandemie die schwerste Rezession ihrer Geschichte. Der Wiederaufbauplan soll den EU-Staaten aus der Krise helfen und gleichzeitig Digitalisierung und Klimaschutz voranbringen. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag, die 750 Milliarden Euro im Namen der EU als Schulden aufzunehmen. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Staaten gehen, 250 Milliarden als Kredite. Umstritten ist jedoch das Prinzip der Zuschüsse, die Summen, die Maßstäbe zur Verteilung und die Kontrolle der Verwendung.

Merkel kommt in den Verhandlungen eine Vermittlerrolle zu, da Deutschland seit dem 1. Juli den Vorsitz der 27 EU-Länder führt. Für die CDU-Politikerin und ihre EU-Kollegen ist der Gipfel das erste persönliche Treffen in Brüssel seit Beginn der Corona-Krise. Sie kommen im EU-Ratsgebäude zusammen. Journalisten dürfen wegen der Gesundheitsauflagen nicht ins Haus.

Sportminister: Geregelter Ligabetrieb idealerweise ab September

BREMEN: Die Sportministerkonferenz hat sich für bundesweite Regelungen für Sportwettkämpfe in der Corona-Krise ausgesprochen. «Für die sportlichen Wettbewerbe müssen wir von der föderalen wieder auf die nationale Entscheidungsebene zurückkehren», sagte die SMK-Vorsitzende, Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann, laut Mitteilung vom Donnerstag. «Mit einem Flickenteppich an Regelungen und Kleinstaaterei lässt sich ein geordneter Ligabetrieb nicht wieder aufnehmen.» Die Wiederaufnahme des Sport- und Trainingsbetriebs solle bundesweit harmonisiert werden.

Zu Spielen sollen, soweit das Infektionsgeschehen dies zulässt, auch Zuschauerinnen und Zuschauer wieder zugelassen werden. Der Beschluss der Konferenz der Sportministerinnen und Sportminister sowie Sportsenatorinnen und Sportsenatoren der Länder soll als Grundlage für weitere Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, des Bundesinnenministeriums, des Kanzleramts und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) dienen. Diese seien gebeten, im Rahmen des Corona-Schutzes ein verlässliches Verfahren zu verabreden. Ziel sei ein geregelter und Ländergrenzen übergreifender Sport- und Ligenbetrieb idealerweise ab September.

«Wir haben im Sportbetrieb bisher gute Erfahrungen gemacht. Und die Sportorganisationen haben sich bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sehr verantwortlich gezeigt», sagte Stahmann (Grüne). «Ich glaube, dass auch weitere Öffnungen vertretbar sind und das Infektionsgeschehen im Sport unter Kontrolle gehalten werden kann.» Gerade bei Wettkämpfen, bei denen eine Registrierung der Teilnehmer ohnehin üblich ist, ließen sich Infektionswege gut nachverfolgen.

EU will bei Seuchenbekämpfung enger zusammenarbeiten

BERLIN: In der Corona-Krise wollen die Staaten der Europäischen Union (EU) enger bei der Seuchenbekämpfung zusammenrücken.

So solle das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zu einer internationalen Instanz in der Seuchenbekämpfung werden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Rande einer Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister am Donnerstag in Berlin. «In der Krise haben wir erneut erfahren, dass wir als Europäer zusammenstehen müssen, um Gefahren abzuwehren», so Spahn. Entwickelt werden sollten Strukturen, die Europa unabhängiger von der Produktion wichtiger Arzneimittel und Medizinprodukte etwa in China machten.

Altmaier: Schwerste wirtschaftliche Delle seit dem Zweiten Weltkrieg

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel an die Einheit der Europäischen Union appelliert. Der Politiker bezeichnete die Corona-Wirtschaftskrise als «schwerste wirtschaftliche Delle» seit dem Zweiten Weltkrieg. Nur gemeinsam könne man diese bewältigen, sagte Altmaier am Donnerstag im RBB-Inforadio.

Altmaier versprach harte Verhandlungen beim anstehenden Treffen. Am Ende müsse man einerseits die Interessen der sogenannten «Sparsamen Vier» berücksichtigen. «Auf der anderen Seite können wir bestimmten Ländern in der EU nicht noch mehr Schulden zumuten, weil sie dann in einem Ausmaß überschuldet wären, das ihre Stabilität und ihre Vertrauenswürdigkeit auf den Geldmärkten gefährdet», sagte Altmaier.

Bei dem EU-Sondergipfel geht es unter anderem um den Vorschlag der EU-Kommission, 750 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufzunehmen und das Geld dann in ein Konjunktur- und Investitionsprogramm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise zu stecken. Nach Vorstellung der EU-Kommission sollen 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite vergeben werden. Widerstand gibt es vor allem aus den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Österreich - den «Sparsamen Vier». Sie lehnen hohe Zuschüsse ab und setzen stark auf Kredite.

Deutsche Wirtschaft fordert schnelle EU-Einigung auf Milliardenplan

BRÜSSEL: Vor dem EU-Gipfel fordert die deutsche Wirtschaft eine rasche Einigung auf den milliardenschweren Plan zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise. Das sei «zentrale Voraussetzung, um den wirtschaftlichen Erholungsprozess in der EU rechtzeitig in Schwung zu bringen», erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Joachim Lang, am Donnerstag.

Der BDI erwartet für dieses Jahr einen Wirtschaftseinbruch um bis zu neun Prozent in der EU. Die offizielle Prognose liegt bei minus 8,3 Prozent. Das bedeutet die schlimmste Rezession in der Geschichte der EU. Die Staats- und Regierungschefs beraten bei dem Gipfeltreffen am Freitag und Samstag über ein Wiederaufbauprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro. Einzelheiten sind aber sehr umstritten.

Der BDI warnte vor Steuererhöhungen zur Rückzahlung der geplanten Schulden für das Programm und vor Einschnitten beim nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsplan, der gleichzeitig mit dem Milliardenplan verhandelt wird. «Vorsicht ist geboten, nun nicht am falschen Ende zu sparen», mahnte Lang. So plädierte er dafür, das Forschungsprogramm Horizon Europe bis 2027 nicht wie geplant auf 80 Milliarden Euro zu begrenzen, sondern mit mindestens 120 Milliarden Euro auszustatten.

Tokio mit Corona-Tagesrekord - Kontroverse um Reisekampagne

TOKIO: Japans Hauptstadt Tokio hat einen Rekord an Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die Stadtregierung bestätigte am Donnerstag 286 neue Infektionsfälle binnen 24 Stunden, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete. Die Zahl der Infizierten war seit der Aufhebung des landesweiten Corona-Notstandes am 25. Mai wieder gestiegen. Japan hatte den Notstand aufgehoben, da die Krise so gut wie unter Kontrolle gebracht worden sei, hieß es damals. Die wieder steigende Zahl der Neuinfektionen schürt die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in Japan bisher mehr als 23.700 bestätigte Infektionsfälle, rund 1000 Menschen sind bislang gestorben, wie der staatliche Sender NHK weiter meldete.

Als Problemzonen wurden unter anderem Tokios Nachtclubs identifiziert. Auch gibt es Berichte über Cluster in Theatern, Büros und Pflegeeinrichtungen. Es gibt die Sorge, dass die Infektionen von Tokio aus auch auf andere Regionen übergreifen könnten. Vor diesem Hintergrund regt sich Widerstand gegen Pläne der Zentralregierung von Ministerpräsident Shinzo Abe, mit einer Förderkampagne die von der Pandemie schwer getroffene Tourismusindustrie zu unterstützen. Auch Tokios Gouverneurin Yuriko Koike äußerte Bedenken, ob das Subventionsprogramm nicht zu einer Ausbreitung des Virus und damit zur Belastung des Gesundheitssystems führen könnte.

Die sogenannte «Go To»-Reisekampagne soll am 22. Juli starten. Damit sollen bis zur Hälfte der Tourismusausgaben wie Beherbung und Transportkosten vom Staat bezuschusst werden. Es werden Rufe lauter, die Kampagne nochmal zu überdenken. Der rechtskonservative Regierungschef Abe erklärte am Donnerstag jedoch, man werde Experten nach Möglichkeiten fragen, um die Initiative auf sichere Weise zu starten. Er will, dass die Bevölkerung wieder im eigenen Land reist und dabei Geld ausgibt, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird.

Keine elektronische Anmeldung: 500 Euro Strafe auf Kreta

ATHEN: Mindestens zwei Passagiere eines Fluges aus Berlin, der am Donnerstag auf Kreta landete, mussten eine Strafe in Höhe von 500 Euro zahlen, weil sie kein Formular ausgefüllt hatten, mit dem sie lokalisiert werden können, solange sie sich in Griechenland aufhalten. Die Betroffenen sagten Reportern am Flughafen von Heraklion, niemand habe sie vor Antritt der Reise informiert, das sie dieses Formular ausfüllen müssen. Es war das erste Mal, dass die griechischen Behörden diese Geldstrafe verhängten. Bislang war es möglich, das Formular auch schriftlich nach der Ankunft an einem griechischen Flughafen auszufüllen. Eine Reaktion des Tourismusministeriums in Athen gab es zunächst nicht.

Alle Urlauber, die auf dem Luftweg nach Griechenland kommen, müssen sich mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Ein Algorithmus errechnet dann, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen.

Urlauber, die auf dem Landweg kommen, können nur aus dem bulgarischen Kulata nach Griechenland einreisen und müssen einen negativen Coronavirus-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Anderenfalls werden sie zurückgewiesen. Griechenland ist eines der EU-Länder mit den wenigsten Corona-Infektionen.

Sonderflug mit deutschen Technikern und Experten landet in Südafrika

JOHANNESBURG: In Südafrika ist am Donnerstag ein Sonderflug aus Deutschland mit Dutzenden Spezialisten, Ingenieuren und Technikern an Bord eingetroffen. Die Experten sollen helfen, Investitionen deutscher Konzerne wie Siemens, Voith oder Mercedes durch dringend erforderliche Wartungs- oder Montagearbeiten abzusichern. «Zum allerersten Mal seit März dürfen internationale Passagiere ohne die staatlich verordnete Quarantäne einreisen», bestätigte der zuständige Lufthansa-Regionalmanager André Schulz der Deutschen Presse-Agentur in Johannesburg.

Die deutsche Botschaft hatte gemeinsam mit der Auslandshandelskammer in schwierigen Vehandlungen eine Sondergenehmigung für den Flug erreicht. «Die Experten von in Südafrika tätigen deutschen Firmen dürften einen wertvollen Beitrag leisten, um die südafrikanische Wirtschaft wieder anzukurbeln», sagte Botschafter Martin Schäfer, der ebenfalls an Bord war. Unter anderem sind Experten eingetroffen, die dem Mercedes-Werk in East London beim Aufbau einer wichtigen Montagelinie für den Bau der neuen C-Klasse helfen sollen. Am Ostkap Südafrikas werden C-Klasse-Limousinen für Rechts- und Linkslenkermärkte für den Export und den lokalen Markt produziert - im Vorjahr liefen dort gut 80.000 Fahrzeuge vom Band.

Südafrika hatte Ende März mit der Umsetzung strikter Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus alle Landgrenzen geschlossen und auch den kommerziellen Flugbetrieb eingestellt. Eine vorsichtige Lockerung war vergangenen Sonntag wieder rückgängig gemacht worden, da die Infektionszahlen vor allem rund um den Wirtschaftsstandort Johannesburg dramatisch anstiegen. Seitdem herrscht neben einer nächtlichen Ausgangssperre auch wieder ein Alkoholverbot. Der internationale Flugverkehr bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Chinas Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 3,2 Prozent

PEKING: Erstmals seit dem Ausbruch des Coronavirus ist Chinas Wirtschaft wieder gewachsen.

Wie das Pekinger Statistikamt am Donnerstag mitteilte, legte die Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Wegen der Corona-Pandemie hatte die zweitgrößte Volkswirtschaft zuvor einen historischen Einbruch erlebt. Zum ersten Mal seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1992 hatte China im ersten Quartal ein negatives Wirtschaftswachstum von 6,8 Prozent verzeichnet.