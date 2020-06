Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

«Times»: Politik muss sich auf nächste Virus-Krise besser vorbereiten

LONDON: Der frühere britische Premierminister David Cameron hat die Schaffung einer globalen Viruskontrollorganisation vorgeschlagen. Dazu meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«Ihre Aufgabe würde darin bestehen, Pandemien vorherzusehen und Regierungen bei der Bekämpfung neuer Krankheitserreger zu beraten. Dieser Plan verdient Unterstützung und die Regierung von Boris Johnson würde gut daran tun, sich dafür einzusetzen. Der Mangel an Vorbereitung auf die gegenwärtige Coronavirus-Krise sollte Politikern die Notwendigkeit klarmachen, besser auf die nächste Krise vorbereitet zu sein. Und es sicher, dass die nächste Krise kommen wird. (...)

Die WHO hat nur langsam auf das Coronavirus reagiert. Ihre Leistungsfähigkeit wurde durch Chinas Bemühungen beeinträchtigt, das Problem zu verschleiern und Schuld abzuwälzen. Eine Organisation, die nicht politisch beeinflusst, mit einem einzigen Thema befasst und von der Wissenschaft statt von Realpolitik getrieben ist, könnte einen Unterschied machen. Die Welt ständig auf neu entstehende Viren abzusuchen, könnte in den kommenden Jahrzehnten Millionen von Menschenleben retten.»

Nobelpreisträger warnen vor Corona-Gefahren für die Demokratie

STOCKHOLM: Zahlreiche Nobelpreisträger und prodemokratische Organisationen aus aller Welt haben vor den Gefahren der Corona-Krise für die Demokratie gewarnt. Die Coronavirus-Pandemie bedrohe nicht nur das Leben und die Existenzgrundlage von Menschen weltweit, sondern sei auch eine politische Krise, die die Zukunft der freiheitlichen Demokratie gefährde, schrieben sie in einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief. «Die Covid-19-Krise ist ein alarmierender Weckruf und eine dringende Warnung, dass die von uns wertgeschätzten Freiheiten in Gefahr sind und wir sie nicht als selbstverständlich hinnehmen dürfen.»

Initiiert wurde das Schreiben vom in Stockholm ansässigen zwischenstaatlichen Demokratie-Institut IDEA und der US-Organisation National Endowment for Democracy. Zu den mehr als 500 Unterzeichnern zählen neben rund 70 Organisationen außerdem 13 Nobelpreisträger wie die Friedensnobelpreisträger Frederik Willem de Klerk, Juan Manuel Santos und Lech Walesa sowie knapp 60 frühere Staats- und Regierungschefs. Auch der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong, Schauspieler und Tibet-Aktivist Richard Gere und der ehemalige EU-Parlamentsabgeordnete Elmar Brok finden sich auf der Liste.

Wenig überraschend sei, dass autoritäre Regime die Lage nutzten, um Kritiker zum Schweigen zu bringen und ihre Macht zu festigen, hieß es in dem Schreiben. Aber auch einige demokratisch gewählte Regierungen bekämpften die Pandemie mit Hilfe von Notstandsbefugnissen, die die Menschenrechte einschränkten und die staatliche Überwachung ausweiteten. Parlamente würden übergangen, Journalisten festgenommen und Minderheiten zu Sündenböcken gemacht. Dabei werde Unterdrückung nicht helfen, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Die Demokratie sei weiterhin das effektivste System, um globalen Krisen zu begegnen.