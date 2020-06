Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

MLB-Chef Manfred von Einigung mit Spielern überzeugt

NEW YORK: Ligachef Rob Manfred glaubt fest an den Start der Major League Baseball noch in diesem Jahr. «Eindeutig», sagte er am Mittwoch (Ortszeit) im Interview des Senders ESPN, die Chance liege bei «100 Prozent». Der Start der US-Profi-Liga war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

Derzeit laufen die Verhandlungen mit der Spielergewerkschaft. Offen sind unter anderem die Fragen nach der Länge der Saison und der Bezahlung der Spieler. Während die Liga am Montag 76 reguläre Saisonspiele und eine Garantie für 50 Prozent des anteiligen Gehalts vorschlug, antwortete die Vereinigung der Profis am Dienstag mit dem Plan für 89 Partien und einer vollen anteiligen Bezahlung. Manfred kündigte im Interview einen neuen Vorschlag an, der sich «in Richtung» der Spieler bewege.

«De Standaard»: Falschnachrichten untergraben Volksgesundheit

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag die Verbreitung von Corona-Verschwörungstheorien:

«Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden, sagt die EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen beschwörend in einer Videobotschaft an alle Europäer. Vertraut der WHO. Die Kampagne richtet sich direkt gegen Desinformationen, die aus China und Russland kommen, gegen Verschwörungstheorien, in denen Bill Gates, 5G, George Soros und der Mossad unweigerlich eine Rolle spielen. (...)

Es gibt akute Gründe zur Sorge. Man denke nur an die Bewegung gegen das Impfen. Falschnachrichten untergraben nicht allein die Demokratie, sondern allmählich auch die Volksgesundheit. In der Corona-Krise kommt beides zusammen. 20 Prozent der Briten glauben, das Virus sei ein Schwindel. Und 60 Prozent meinen, dass die Regierung der Bevölkerung etwas vorlügt.»

Wissenschaftler: Mehr als zwei Millionen Corona-Infizierte in USA

WASHINGTON: Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ging in der Nacht zum Donnerstag aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Landesweit starben bisher knapp 113.000 Menschen in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19. Hinter den USA liegt Brasilien mit rund 772.000 Infizierten, gefolgt von Russland mit knapp einer halben Million infizierter Menschen.

Die zweithöchste Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus meldete zuletzt Großbritannien mit knapp 41.000, dahinter liegt Brasilien mit rund 40.000.

Die Webseite der Forscher der Johns-Hopkins-Universität wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand bestätigter Infektionen als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen der Universität zuletzt allerdings auch wieder nach unten korrigiert.

Studie: Blutwerte erlauben Prognose über Covid-19-Verlauf

ESSEN: Bei einer Covid-19-Erkrankung lässt sich anscheinend anhand von zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen, ob ein Patient einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entwickelt. Dies ergibt eine Studie an 40 Covid-19-Patienten im chinesischen Wuhan. Die Befunde seien in Deutschland bei mehreren Patienten bestätigt worden, sagt Ko-Autor Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Essen und Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie. Mehrere Medien hatten zuvor über die im Fachblatt «EBioMedicine» veröffentlichte Studie berichtet.

Bei einem der beiden Immunzell-Typen handelt es sich um sogenannte Killer-T-Zellen mit einem bestimmten Oberflächenmarker (CD8). Sie töten virusinfizierte Körperzellen ab und unterbrechen damit die Vermehrung des Coronavirus. «Wenn die Patienten nur wenige von diesen Zellen haben, haben sie ein hohes Risiko, schwere Symptome wie etwa eine Lungenentzündung oder Gerinnungsstörungen zu entwickeln», erläutert Dittmer. Der andere Zelltyp sind sogenannte Neutrophile. «Die sind eigentlich dafür da, Bakterien abzuwehren. Sie können aber auch T-Zellen in ihrer Funktion unterdrücken.» Demnach wurden in Blutproben mit vielen Neutrophilen nur wenige Killer-T-Zellen gefunden.