Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

US-Außenminister Blinken positiv auf Corona getestet

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein PCR-Test sei am Mittwochnachmittag positiv ausgefallen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Blinken habe milde Symptome. Der 60-Jährige sei vollständig geimpft und geboostert. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte, US-Präsident Joe Biden (79) sei seit mehreren Tagen nicht persönlich mit Blinken zusammengekommen. Bei Biden sei zuletzt am Dienstag ein Corona-Test negativ ausgefallen. Das Außenministerium teilte mit, Blinken werde sich nach den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC zu Hause isolieren und von dort aus arbeiten.

Wegen der Ansteckung fällt eine mit Spannung erwartete Ansprache Blinkens zur China-Politik der Biden-Regierung aus, wie Ministeriumssprecher Ned Price sagte. Die Rede an der George-Washington-Universität in der US-Hauptstadt war für Donnerstag angekündigt gewesen. Biden sieht in China einen mächtigen Konkurrenten und eine große geopolitische Herausforderung für die USA. Price sagte mit Blick auf die Rede: «Wir werden so schnell wie möglich einen Ersatztermin finden.»

In der vergangenen Woche waren bei US-Vizepräsidentin Kamala Harris Corona-Tests positiv ausgefallen. Am Montag hatte Harris' Büro mitgeteilt, die 57-Jährige sei wieder negativ getestet worden. Seit März hatte es in Bidens Umfeld bereits mehrere Corona-Fälle gegeben, darunter zum Beispiel bei seiner Sprecherin Psaki, bei Justizminister Merrick Garland und bei Handelsministerin Gina Raimondo.

Insgesamt hat sich die Corona-Lage in den USA entspannt. Nach der Omikron-Welle lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in dem Land mit gut 330 Millionen Einwohnern im März nur noch bei rund 30.000 pro Tag. Inzwischen sind die täglichen Fallzahlen nach CDC-Daten im Sieben-Tages-Schnitt aber wieder auf mehr als 60.000 gestiegen.