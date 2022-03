Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Eine Vollzugsbeamtin des Marktaufsichts- und Verwaltungsbüros überprüft die Impfstoffversorgung in Rongan, China. Foto: epa/Tan Kaixing

Rekord bei Corona-Neuinfektionen

BERLIN: Die Corona-Zahlen in Deutschland erreichen immer neue Höchststände. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagmorgen 294.931 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das ist die bisher höchste Zahl an einem Tag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI nun mit 1651,4 an - ebenfalls ein Rekord. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 278 Todesfälle verzeichnet.

Am Donnerstag sollte der Bundestag in Berlin über eine allgemeine Corona-Impfpflicht beraten. Auf der Tagesordnung stand die erste Lesung mehrerer Gesetzentwürfe und Anträge. Die Entscheidung, ob es zu einer Impfpflicht kommt, fällt voraussichtlich in drei Wochen. Dann ist die Abstimmung geplant.