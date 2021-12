Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Das Eat Out to Help Out-Programms der britischen Regierung. In den teilnehmenden Cafés und Restaurants können die Kunden unter Einhaltung des Mindestabstandes einen Rabatt von 50 % auf Lebensmittel oder alkoholfreie Geträn... Foto: epa/Neil Halle

Frankreich erhöht Lohn von Intensivpersonal in Kliniken um 100 Euro

PARIS: Frankreich erhöht den Monatslohn von Pflegerinnen und Pflegern auf den Intensivstationen der Krankenhäuser um 100 Euro.

Die Prämie werde bereits ab Januar im Zuge einer geplanten grundlegenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen gezahlt, kündigte Premierminister Jean Castex am Dienstag beim Besuch einer Klinik in Créteil bei Paris an. Angesichts der Corona-Krise werde Intensivpersonal dringender denn je benötigt. «Es geht nicht nur um eine moralische, sondern auch um eine materielle Unterstützung der Regierung», sagte Castex. Landesweit würden rund 24.000 Pflegerinnen und Pfleger von dem Lohnplus profitieren.

Israel vergibt Booster drei Monate nach zweiter Corona-Impfung

TEL AVIV: Israel vergibt die Booster-Impfung gegen das Coronavirus ab sofort schon drei Monate nach der zweiten Impfung. Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Nachman Asch, habe eine entsprechende Anweisung gegeben, teilte das Ministerium am späten Montagnachmittag mit. Bisher hatte Israel die Booster-Impfung erst fünf Monate nach der zweiten Impfung vergeben.

Angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus sei es notwendig, die Immunität in der Bevölkerung so schnell wie möglich zu steigern, hieß es in der Mitteilung. Andere Länder wie Deutschland und Frankreich hätten ebenfalls entsprechende Anweisungen gegeben.

Die Richtlinie beziehe sich auf alle in Israel vergebenen Impfstoffe - Pfizer/Biontech, Moderna und Astrazeneca. Allerdings werde empfohlen, als dritte Dosis möglichst das gleiche Vakzin wie bei der ersten und zweiten zu erhalten.

Israel hat die vierte Corona-Welle bereits hinter sich. Zuletzt sind die Infektionszahlen jedoch wieder gestiegen. Nur rund 60 Prozent der 9,4 Millionen Israelis gelten noch als vollständig geimpft. Dies sind zweifach Geimpfte bis zu 6 Monate nach der Zweitimpfung und Menschen mit Booster-Impfung. 31 Prozent der Bevölkerung sind gar nicht geimpft, bei neun Prozent ist die Gültigkeit der Impfung schon abgelaufen.

«The Irish Times»: Ungleiche Verteilung der Impfstoffe beenden

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kritisiert am Dienstag die Kluft zwischen reichen und armen Ländern bei der Corona-Bekämpfung:

«Bis Ende November hatten etwa 54,2 Prozent der Weltbevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten, in den armen Ländern jedoch nur 5,8 Prozent. Das Scheitern von Covax, dem globalen Programm für den Kauf und die Verteilung von Impfstoffen, ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass sich die wohlhabenden Länder mehr als die Hälfte der ersten 7,5 Milliarden Impfstoffdosen durch Vorverkaufsvereinbarungen gesichert haben, so dass für Covax nur ein Bruchteil übrig blieb. Und viele Länder mit hohem Einkommen haben die Appelle der WHO ignoriert, mit Auffrischungsimpfungen zu warten, bis der Rest der Welt aufgeholt hat.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen schätzt, dass zehn reiche Länder selbst nach der Verabreichung von Auffrischungsimpfungen bis Ende des Jahres auf mehr als 870 Millionen überschüssigen Impfdosen sitzen werden. Vorschläge zur vorübergehenden Aussetzung der WTO-Handelsregeln, die die Monopole der Pharmaunternehmen für Covid-Gesundheitsprodukte und -Technologien schützen, werden von den reichen Ländern, nicht zuletzt von der EU, weiterhin blockiert.»

Party im Club trotz positivem Corona-Test - Australier festgenommen

SYDNEY: Ein 19-Jähriger soll in der südaustralischen Stadt Adelaide trotz eines positiven Corona-Tests in einem Club gefeiert haben, statt sich in Quarantäne zu begeben. Die Polizei nahm den jungen Mann am Dienstag fest, da er die Anweisungen des Notfallgesetzes nicht befolgt habe, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Er wurde gegen Kaution freigelassen und soll nun im Februar vor Gericht erscheinen. Dem jungen Mann droht eine Geldstrafe von bis zu 20.000 australischen Dollar (etwa 12.800 Euro) oder zwei Jahre Haft. Er war von der Gesundheitsbehörde über sein positives Testergebnis informiert worden.

Auch Australien kämpft derzeit gegen die besonders ansteckende Omikron-Variante, die mittlerweile in jedem Bundesstaat und Territorium aufgetreten ist. In den meisten Teilen des Landes ist das Tragen von Masken wieder obligatorisch.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Australien laut der Webseite der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagmorgen mehr als 322.280 Corona-Infektionsfälle und mehr als 2200 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 verzeichnet.