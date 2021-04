Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Das Eat Out to Help Out-Programms der britischen Regierung. In den teilnehmenden Cafés und Restaurants können die Kunden unter Einhaltung des Mindestabstandes einen Rabatt von 50 % auf Lebensmittel oder alkoholfreie Geträn... Foto: epa/Neil Halle

Mehr als 20 Prozent gegen Corona geimpft

BERLIN: In Deutschland sind jetzt 20,2 Prozent der Bevölkerung Meldedaten zufolge mindestens ein Mal gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 20. April hervor (Stand: 8.00 Uhr).

Demnach wurden etwa 16,8 Millionen Menschen ein Mal geimpft, weitere rund 5,6 Millionen haben den vollen Impfschutz bekommen. Innerhalb eines Tages wurden 381.095 weitere Impfungen verabreicht.

Dabei gibt es Unterschiede zwischen den Ländern: Zehn der 16 Bundesländer haben bereits die 20-Prozent-Marke bei den Erstimpfungen erreicht. Schlusslicht ist derzeit Hessen mit 18,3 Prozent.

Die Impfkampagne in Deutschland hatte Ende vergangenen Jahres begonnen. Zunächst waren Menschen über 80, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und medizinisches Personal an der Reihe. Unter anderem werden auch chronisch Kranke mit erhöhtem Risiko für einen schweren und tödlichen Verlauf bevorzugt geimpft.

Palästinensische Autonomiebehörde bestellt 4,5 Millionen Impfdosen

RAMALLAH/TEL AVIV: Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat 4,5 Millionen Dosen von Coronavirus-Impfstoffen bestellt. Es handele sich dabei um das russische Präparat Sputnik V und den Biontech/Pfizer-Impfstoff, sagte Gesundheitsministerin Mai Al-Kaileh am Dienstag dem palästinensischen Rundfunk. Wann die Lieferungen eintreffen würden, sei unklar. Es werde aber in Bälde damit gerechnet. Die Gesamtkosten beliefen sich demnach auf 27 Millionen Dollar (umgerechnet rund 22,4 Millionen Euro).

Die Corona-Zahlen in den Palästinensergebieten hatten zuletzt stark zugenommen, die Krankenhäuser sind voll. Dort trafen bislang mehrere zehntausend Impfstoffdosen ein, vor allem über das Covax-Programm der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Israel hat mehr als 100.000 Palästinenser geimpft, die über eine Arbeitsgenehmigung für den Staat verfügen. Das Auswärtige Amt führt die Palästinensergebiete als Hochinzidenzgebiete. Im Westjordanland leben etwa vier Millionen Menschen, im Gazastreifen rund 2,3 Millionen.

In Israel haben bislang fast fünf Millionen Menschen eine zweite Impfung mit dem Biontech/Pfizer-Präparat erhalten. Die Impfkampagne in dem Land mit seinen etwa 9,3 Millionen Einwohnern war sehr erfolgreich. Die Infektions- und Krankenzahlen gingen in den vergangenen Wochen massiv zurück, Lockerungen im öffentlichen Leben waren möglich.

Die Regierung in Jerusalem verkündete am Montagabend die Bestellung von Millionen Impfdosen für das kommende Jahr. Medienberichten zufolge handelt es sich um neun Millionen Biontech/Pfizer-Dosen, genau so viele sollen bei Moderna geordert werden.