Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Zuversicht im Maschinenbau gewachsen - Lage aber weiter schwierig

FRANKFURT/MAIN: Trotz des aktuellen Corona-Lockdowns in vielen europäischen Ländern ist die Zuversicht der deutschen Maschinenbauer gewachsen. Etwa drei von vier Unternehmen rechnen in diesem Jahr mit einem Umsatzwachstum, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Branchenverbandes VDMA hervorgeht. Fortschritte werden vor allem auf den Absatzmärkten China und Nordamerika erwartet. Allerdings rechnet die Branche mit einem schwierigen ersten Quartal. Zudem baut jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) Personal ab oder plant dies in absehbarer Zeit. An der Befragung beteiligten sich 575 Maschinenbauer.

Zwar seien die Umfrageergebnisse im Großen und Ganzen erfreulicher als im September 2020, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Im ersten Quartal müsse aber mit Rückschlägen gerechnet werden. «Grundsätzlich bleibt die Lage im Maschinenbau im laufenden Jahr äußerst labil und angespannt. Für eine Entwarnung ist es zu früh», appellierte Wiechers an die Adresse der Tarifpartner. Der Verband rechnet nach einem Produktionsminus von etwa 14 Prozent im vergangenen Jahr mit einem Plus von 4 Prozent für 2021. Das Produktionsniveau dürfte damit rund 10 Prozent unter dem ohnehin recht niedrigen Niveau des Jahres 2019 liegen.

Die Auftragslage der exportorientierten Schlüsselindustrie hat sich der Umfrage zufolge in den vergangenen Monaten verbessert. Aktuell berichten noch 14 Prozent der Unternehmen von gravierenden Einbußen. Im September 2020 lag der Wert doppelt so hoch. Reisebeschränkungen bleiben dagegen eine große Sorge. Demnach sehen sich 88 Prozent der Unternehmen dadurch beeinträchtigt. Auch die Lieferketten gerieten wieder unter Druck. 20 Prozent der Unternehmen berichteten von merklichen oder gravierenden Störungen (September 2020: 10 Prozent). Das Geschäftsjahr 2020 schlossen der Umfrage zufolge vier von fünf Unternehmen mit einem Umsatzrückgang ab.

Präsident Tadschikistans: Wir haben keine Corona-Fälle mehr

DUSCHANBE: Der zentralasiatische Staat Tadschikistan hat sich frei vom Coronavirus erklärt. «Tadschikistan hat seit Anfang Januar dieses Jahres keinen einzigen Fall registriert», sagte Präsident Emomali Rachmon am Dienstag in einer Rede vor dem Parlament in der Hauptstadt Duschanbe. «Wir können mit Zuversicht sagen, dass wir kein Coronavirus mehr haben.»

Die Menschen hätten Geduld und Weisheit bewiesen und seien nicht in Panik verfallen. «Aber das bedeutet nicht, dass wir unvorsichtig sein sollten», mahnte der Präsident. So sollten die Hygienemaßnahmen weiter eingehalten werden. Flugreisende aus dem Ausland müssten zwei Wochen in Quarantäne.

Die Ex-Sowjetrepublik hatte bereits im Frühjahr lange behauptet, das Land sei coronafrei. Kritik an der autoritären Führung hatte es unter anderem gegeben, weil trotz der Pandemie weiter Fußball gespielt worden war. Später wurden dann Schulen und Universitäten geschlossen. Bis zum vergangenen Montag wurden offiziell 13.308 Corona-Infektionen gemeldet. 90 Menschen starben mit dem Virus.

London: Keine Impf-Liefersorgen - aber Kritik an deutschen Medien

LONDON: Trotz der Ankündigung der Europäischen Union, alle Ausfuhren von Corona-Impfstoffen zu erfassen und zu genehmigen, hat die britische Regierung keine Angst vor Lieferengpässen. «Ich bin zuversichtlich, dass der Pfizer-Impfstoff geliefert wird», sagte der zuständige britische Staatssekretär Nadhim Zahawi am Dienstag dem Sender Sky News. Der US-Konzern, der zusammen mit dem deutschen Unternehmen Biontech ein Impfstoff entwickelt hat, habe die vereinbarten Lieferungen immer eingehalten. «Sie werden dies auch weiterhin tun», sagte Zahawi. Das Unternehmen habe die gerechte Versorgung der ganzen Welt versprochen. «Ich bin sicher, dass sie an die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und an den Rest der Welt liefern werden.»

Großbritannien hat bei mehreren Unternehmen insgesamt 367 Millionen Impf-Dosen gegen das Coronavirus bestellt. «Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen und bis Herbst die gesamte erwachsene Bevölkerung geimpft haben werden», sagte Zahawi. Hintergrund der EU-Ankündigung ist ein Streit mit dem britisch-schwedischen Hersteller Astrazeneca, der vorerst weniger Impfstoff an die EU liefern will als zugesagt.

In Großbritannien ist allerdings der Ärger über deutsche Medienberichte groß, denen zufolge das Mittel bei Menschen über 65 Jahren nur eine Wirksamkeit von acht Prozent habe. «Keine Ahnung, wo die Zahl herkommt», zitierte das Online-Portal «Politico» aus Regierungskreisen in London. Vielleicht sei die Zahl vertauscht worden: «Acht Prozent ist der Anteil der über 65-Jährigen, die an der Studie teilgenommen haben, aber nicht die Wirksamkeit», so «Politico» weiter. Ein anderer ranghoher Mitarbeiter des Regierungsapparats nannte die Berichten demnach «unbegründet und falsch», eine dritte Quelle betonte, solche Angaben seien eher von der russischen Propaganda erwartet worden als von deutschen Medien. Astrazeneca wies die Berichte als «komplett falsch» zurück.

Corona-Krawalle in Niederlanden: Zehn Polizisten verletzt

ROTTERDAM: Bei den schweren Krawallen in den Niederlanden sind in Rotterdam mindestens zehn Polizisten verletzt worden. Mehr als 50 Randalierer wurden festgenommen, sagte der Rotterdamer Polizeichef Fred Westerbeeke am Dienstagmorgen im niederländischen Radio. Krankenwagen im Noteinsatz seien behindert worden. Die Hafenstadt war besonders schwer von den Unruhen am späten Montagabend betroffen. Hunderte von gewaltbereiten Jugendlichen hatten stundenlang randaliert, Polizei mit Feuerwerk und Steinen angegriffen, Geschäfte geplündert und Brände gelegt.

Zum Beginn der Corona-Ausgangssperre um 21 Uhr hatten sich die zweite Nacht in Folge große Gruppen von Jugendlichen in mehr als zehn Städten versammelt. Stundenlang zogen sie durch die Zentren und hinterliessen eine Spur der Verwüstung. Nach Angaben der Polizei suchten die Jugendlichen bewusst die Konfrontation mit der Polizei.

Ein Zentrum der Unruhen war auch 's Hertogenbosch etwa 100 Kilometer südlich von Amsterdam. Dort wurden Geschäfte geplündert und Brände gelegt. Auch sei versucht worden, das Krankenhaus anzugreifen, wie die Klinik berichtete. Krankenwagen hätten ausweichen müssen. «Das war beängstigend für die Mitarbeiter», sagte Krankenhausdirektor Piet-Hein Buiting dem regionalen Radio.

Arbeitslosigkeit auf höchstem Stand seit 2016

LONDON: In Großbritannien ist die Arbeitslosigkeit vor dem Hintergrund der Corona-Krise auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen. In den drei Monaten bis November nahm die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der fünfte Anstieg in Folge und die höchste Quote seit 2016.

Wie stark die Corona-Krise mittlerweile den britischen Arbeitsmarkt belastet, zeigt der Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor der Einführung harter Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Damals hatte die Arbeitslosenquote nur 4,0 Prozent betragen.

Die Zahl der Beschäftigten fiel in den drei Monaten bis November um 88.000, wie es weiter in der Mitteilung hieß. In den drei Monaten bis Oktober war der Rückgang mit 144.000 deutlich stärker ausgefallen.