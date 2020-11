Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Australiens Ex-Corona-Hotspot Victoria ohne bekannten Infektionsfall

MELBOURNE: Im ehemaligen australischen Corona-Hotspot Victoria gibt es erstmals seit neun Monaten keinen bekannten Infektionsfall. «Das letzte Mal, dass wir keine aktiven Fälle im Bundesstaat verzeichnet haben, war am 29. Februar», twitterte das regionale Gesundheitsministerium am Dienstag. Die Behörden dankten der Bevölkerung dafür, dass sie zu diesem Erfolg beigetragen habe.

Der letzte Corona-Patient war ein um die 90 Jahre alter Mann, der am Montag aus dem Krankenhaus entlassen worden war. In Victoria wurde bereits seit 25 Tagen kein neuer Fall mehr registriert.

Vorausgegangen war ein mehrmonatiger, extrem strikter Lockdown, nachdem der Bundesstaat mit seiner Hauptstadt Melbourne von einer zweiten Welle getroffen worden war. Wochenlang herrschte eine nächtliche Ausgangssperre, zudem durften die Bürger sich nur noch im Umkreis von fünf Kilometern von ihren Wohnungen bewegen. Die letzten Einschränkungen waren Ende Oktober aufgehoben worden.

Seit Beginn der Krise hat Australien, wo etwa 25 Millionen Menschen leben, nur rund 27.800 Corona-Fälle verzeichnet.

Ban Ki Moon: Deutschland hat Schlüsselrolle beim Klimaschutz

BERLIN: Der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki Moon fordert von Deutschland national und international Ehrgeiz beim Klimaschutz. «Aufgrund seines wirtschaftlichen Erfolgs, seines Vermächtnisses als Energiewende-Pionier und seines diplomatischen Gewichts kommt Deutschland dabei auf der europäischen und internationalen Bühne eine Schlüsselrolle zu», heißt es laut Manuskript in einer Videobotschaft Bans für die Jahreskonferenz der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz an diesem Dienstag. Er hoffe, dass der letzte Monat der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ein Monat «ausdauernder diplomatischer Bemühungen» werde.

Ziel müsse sein, dass Europa wieder zum Vorreiter beim Klimaschutz werde und sich die EU-Mitgliedstaaten geschlossen hinter ein höheres Ziel beim Einsparen von Treibhausgasen für das Jahr 2030 stellen. Die Verhandlungen dazu laufen.

«Setzen Sie gegenüber Ihrer Konkurrenz in Europa, Asien und aller Welt klare Maßstäbe», forderte Ban dem Manuskript zufolge. Banken und Investoren zögen sich bereits aus klimaschädlichen Praktiken zurück. Unternehmen, die Energieeffizienz voranbrächten, verzeichneten das schnellste Wachstum und schafften die meisten neuen Arbeitsplätze.

Um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen, brauche es «grüne, nachhaltige Wiederaufbauprogramme», die den Weg für den Wohlstand von morgen ebneten, sagte Ban demnach weiter. «Covid-19 hat der ganzen Welt aufgezeigt, wie wichtig es ist vorzusorgen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu beachten und Reaktionen mit Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft abzustimmen. Jetzt müssen wir mit dem gleichen Ehrgeiz den sich stets verschärfenden Klimanotstand angehen.»

Airline Qantas will Impfpflicht für Flugreisende einführen

SYDNEY: Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus will Australiens nationale Fluggesellschaft Qantas eine Impfpflicht für ihre Passagiere einführen. Sobald ein Impfstoff verfügbar sei, würden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Airline entsprechend angepasst, sagte Qantas-Chef Alan Joyce dem australischen Sender Nine News am Montag. Während man über das weitere Vorgehen bei Inlandsflügen noch nicht entschieden habe, sei die Situation bei Interkontinentalverbindungen klar: «Wir werden von internationalen Reisenden verlangen, dass sie geimpft sind, bevor wir sie an Bord lassen.»

Joyce geht nach eigenen Worten davon aus, dass seine Fluggesellschaft damit nicht alleine steht - sondern weltweit ähnliche Regeln eingeführt werden. «Ich glaube, das wird eine normale Sache sein, nach Gesprächen mit meinen Kollegen von anderen Airlines zu urteilen.»

Qantas wurde 1920 gegründet und ist eine der ältesten ununterbrochen tätigen Fluggesellschaften der Welt. Vor der Corona-Pandemie beförderte das Unternehmen jährlich 50 Millionen Passagiere in alle Welt. Wegen des finanziellen Einbruchs musste Qantas in diesem Jahr 6000 seiner insgesamt 29.000 Stellen kürzen.