Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

«Demon Slayer»: Kinoversion von Comic-Serie in Japan großer Hit

TOKIO: Gute Nachricht für Japans corona-gebeutelte Kinowelt: Die Kinoversion der beliebten Manga-Zeichentrickserie «Demon Slayer» erweist sich als Hit - selbst der Regierungssprecher ist ein Fan von «Demon Slayer». Das sei in der Coronakrise ein «sehr großer Beitrag» für die Filmindustrie, sagte Regierungssprecher Katsunobu Kato am Dienstag. Seine Regierung hat wegen der Pandemie eigens ein Förderprogramm namens «Go To Event» zum Ankurbeln der Unterhaltungsbranche aufgelegt, das in diesem Monat beginnt und unter anderem Eintrittspreise für Museumsbesuche und Kinos subventioniert.

Das Werk «Demon Slayer» handelt vom Schicksal zweier Geschwister, bei der der Junge Tanjiro Kamado Hilfe für seine Schwester sucht, die zu einem vermeintlich menschenfressenden Dämon geworden ist. Die Manga-Comicserie erscheint seit 2016 in Japan. Im vergangenen Jahr entstanden sowohl eine Anime-Fernsehserie als auch ein Kinofilm. Auch Regierungssprecher Kato interessiert sich persönlich dafür. Er habe sich «Demon Slayer« im Fernsehen angeschaut, verriet der Politiker.

Über eine Million Corona-Fälle

BUENOS AIRES: Die Zahl der Corona-Fälle in Argentinien ist auf über eine Million gestiegen. Nach sieben Monaten relativ strikter Ausgangsbeschränkungen wurden in dem südamerikanischen Land 1.002 662 Infektionen mit dem Virus registriert, wie das Gesundheitsministerium in Buenos Aires am Montag mitteilte. Weltweit liegt Argentinien damit nach den wesentlich bevölkerungsreicheren Ländern USA, Indien, Brasilien und Russland an fünfter Stelle.

Bislang sind in Argentinien 26.716 Patienten im Zusammenhang mit der vom Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19 gestorben. Seit rund einem Monat ist es das Land mit der höchsten Zahl an Todesopfern je eine Million Einwohner. Lateinamerika ist derzeit einer der Brennpunkte der weltweiten Corona-Pandemie. Neben Argentinien sind dort Brasilien, Mexiko und Peru besonders stark betroffen.

Argentinien hatte bereits Mitte März recht harte Ausgangssperren verhängt. Dadurch war es gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus zunächst zu bremsen. Nach monatelangen Einschränkungen ließ die Disziplin der Bevölkerung allerdings deutlich nach und die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg zuletzt auf rund 14.000.