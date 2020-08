Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Das Eat Out to Help Out-Programms der britischen Regierung. In den teilnehmenden Cafés und Restaurants können die Kunden unter Einhaltung des Mindestabstandes einen Rabatt von 50 % auf Lebensmittel oder alkoholfreie Geträn... Foto: epa/Neil Halle

Sechs deutsche Soldaten im Irak mit Coronavirus infiziert

BERLIN: Beim Einsatz der Bundeswehr im Nordirak sind sechs deutsche Soldaten mit dem Coronavirus infiziert worden.

«Die Soldaten befinden sich in isolierter Unterbringung in separaten Containern», teilte das Einsatzführungskommando am Dienstag den Obleuten im Bundestag mit. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Soldaten sollten demnach «zeitnah» nach Deutschland zurückgeflogen werden. Solange würden die Krankheitsverläufe vor Ort in Erbil vom Sanitätspersonal beobachtet. Auch die Kontaktpersonen der Soldaten wurden getestet. Die Bundeswehr ist im Nordirak als Teil des internationalen Einsatzes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) («Counter Daesh/Capacity Building Iraq») stationiert.

«Dagens Nyheter»: Argumente gegen Mundschutz immer irrelevanter

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag die Diskussion über das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes:

«Was braucht es, damit die Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten den Daumen dafür hebt, dass auch die Schweden eine Gesichtsmaske aufsetzen? Die WHO, das ECDC, das Karolinska-Institut und Professoren empfehlen einen Mundschutz in beengten Umgebungen wie dem öffentlichen Nahverkehr. Dänemark, Finnland und Norwegen haben in den vergangenen Tagen ihre Position geändert. Jetzt sind es im Großen und Ganzen nur noch Schweden, Belarus, Somalia und der Jemen, die nicht dazu raten, einen Mundschutz zu gebrauchen. Warum? Die Argumente dagegen werden immer irrelevanter.»

Jessica Schwarz «entrüstet» über Corona-Demos

BERLIN: Die Schauspielerin Jessica Schwarz (43) regt sich über Corona-Leugner und entsprechende Demonstrationen auf. «Ich bin entrüstet, dass Menschen hier auf die Straße gehen, keine Maske tragen und meinen, das sei alles Humbug», sagte Schwarz («Buddenbrooks») der Deutschen Presse-Agentur. Es sei beängstigend, dass die Zahl der Coronavirus-Infizierten wieder steige. «Es geht auch um berufliche Existenzen.» Die 43-Jährige betreibt in Hessen zusammen mit ihrer Schwester ein Hotel.

Die fast wöchentlichen Proteste in Deutschland gegen Masken und Hygieneregeln kann Schwarz nicht nachvollziehen. «Ich habe manchmal den Eindruck, einige Personen fühlen sich gelangweilt und gescheitert und suchen etwas, um sich wieder stark zu fühlen.»

Die in Berlin lebende Schauspielerin ist ab Donnerstag (20.8.) in der neuen Netflix-Serie «Biohackers» zu sehen. Dort spielt sie eine gewissenlose Forscherin, die Menschen genetisch optimieren will.

New Yorks Gouverneur Cuomo nennt Corona «europäisches Virus»

WASHINGTON: Bei einer Attacke auf US-Präsident Donald Trump wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise hat der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, das Virus als «europäisches Virus» bezeichnet. Die gegenwärtige Regierung sei «dysfunktional und inkompetent», sagte Cuomo in einer am Montagabend (Ortszeit) im Rahmen des Parteitags der Demokraten ausgestrahlten Rede. «Sie konnte das Virus nicht abwehren, sie hat es tatsächlich nicht einmal kommen sehen. Das europäische Virus hat den Nordosten infiziert, während das Weiße Haus noch auf China fixiert war.»

Cuomos Bemerkung schien eine Anspielung auf Trump zu sein, der das Coronavirus immer wieder als «China-Virus» bezeichnet, aus Sicht seiner Gegner hat das eine stigmatisierende Wirkung. Das Virus wurde erstmals in Wuhan in China nachgewiesen. Einige Studien besagen, dass der Ausbruch in New York von europäischen Reisenden ausgegangen sein könnte, die nicht wussten, dass sie infiziert waren.

Parteitag: Tochter von Covid-19-Opfer erhebt Vorwürfe gegen Trump

WASHINGTON: Mit einer emotionalen Ansprache auf dem Parteitag der US-Demokraten hat die Tochter eines verstorbenen Covid-19-Opfers schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump erhoben. Kristin Urquiza sagte in einem am Montagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Beitrag, ihr Vater Mark Anthony Urquiza habe Trump und dessen «Sprachrohren» vertraut, als diese gesagt hätten, dass das Coronavirus unter Kontrolle sei und verschwinden werde. Nachdem der Gouverneur des Bundesstaats Arizona die Ausgangsbeschränkungen Ende Mai aufgehoben habe, sei der 65-Jährige mit Freunden in eine Karaoke-Bar gegangen. Wenige Wochen später sei ihr Vater ohne Angehörige auf der Intensivstation gestorben.

«Seine einzige Vorerkrankung war, dass er Donald Trump vertraut hat, und dafür hat er mit seinem Leben bezahlt», sagte Kristin Urquiza. «Das Coronavirus hat deutlich gemacht, dass es zwei Amerika gibt: Das Amerika, in dem Donald Trump lebt, und das Amerika, in dem mein Vater gestorben ist.» Eine der letzten Dinge, die ihr Vater ihr gesagt habe, sei gewesen, dass er sich von Trump betrogen fühle. «Wenn ich meine Stimme für Joe Biden abgebe, werde ich es daher für meinen Vater tun.» Ex-Vizepräsident Biden soll auf dem bis Donnerstag andauernden Parteitag der Demokraten als Herausforderer von Trump bei der Wahl im November gekürt werden.