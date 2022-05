Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Das Eat Out to Help Out-Programms der britischen Regierung. In den teilnehmenden Cafés und Restaurants können die Kunden unter Einhaltung des Mindestabstandes einen Rabatt von 50 % auf Lebensmittel oder alkoholfreie Geträn... Foto: epa/Neil Halle

China senkt Steuer für einige schadstoffarme Autos

PEKING: China will die Steuer auf einige schadstoffarme Personenkraftwagen um die Hälfte senken. Das teilte das Finanzministerium am Dienstag auf seiner Webseite mit. Weil Covid-Ausbrüche und entsprechende Gegenmaßnahmen das Vertrauen der Verbraucher erschüttert haben, will die chinesische Regierung das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Die Steuersenkung soll für schadstoffarme Autos gelten, die von Juni bis Dezember verkauft werden. Zudem dürfen die Fahrzeuge maximal 300.000 Yuan (knapp 42.000 Euro) kosten, hieß es weiter.

Das Kreditwachstum schwächte sich im April auf den niedrigsten Wert seit fast fünf Jahren ab, und mehrere Indikatoren deuten darauf hin, dass die Daten für Mai nicht viel besser ausfallen werden. In Schanghai wurde im vergangenen Monat kein einziges Auto verkauft, da fast alle Autohäuser in der Stadt wegen des Corona-Lockdowns geschlossen waren.

China ist für die deutschen Autokonzerne Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW der größte Einzelmarkt. In den letzten Jahren stockte das früher rasante Absatzwachstum etwas, vergangenes Jahr sorgte insbesondere die knappe Chipversorgung für Produktionsprobleme.

Italien schafft Corona-Nachweis für Einreise ab

ROM: Reisende und Urlauber müssen ab dem 1. Juni bei der Einreise nach Italien keinen Corona-Nachweis mehr vorlegen. Eine Anordnung, die bislang dafür galt, laufe am (heutigen) Dienstag aus, teilte das italienische Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Maßnahme werde nicht verlängert. Damit endet pünktlich zum Beginn der Feriensaison die 3G-Regel für die Einreise, also die Vorlage eines negativen Testergebnisses auf das Coronavirus oder eines Genesungs- beziehungsweise Corona-Impfnachweises.

Die Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi lockerte nach dem Auslaufen des Corona-Notstandes Ende März schrittweise die Beschränkungen. In der Gastronomie, bei Veranstaltungen oder für Touristenattraktionen ist der 3G-Nachweis nicht mehr erforderlich.

Derzeit müssen Menschen noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Masken tragen. In dem Land mit fast 60 Millionen Einwohnern sanken die bestätigten Corona-Fallzahlen in den vergangenen Wochen. Am Montag meldeten die Behörden etwas mehr als 7500 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages und rund 60 Tote mit dem Virus.

Opposition wirft «Ampel» unverantwortliche Haushaltspolitik vor

BERLIN: Die oppositionellen Christdemokraten haben der «Ampel»-Koalition in Deutschland eine unverantwortliche Haushaltspolitik vorgeworfen.

Europas größter Volkswirtschaft befinde sich mit Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg in einer Zeitenwende, sagte CDU/CSU-Fraktionsvize Mathias Middelberg am Dienstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag. «Von der Zeitenwende, denkt man, müsste man in Ihrem Haushalt auch sehr deutlich etwas merken», fügte er hinzu. Tatsächlich spüre man nur fehlende Einnahmen und hohe Schulden, aber keinerlei Kürzungen oder Priorisierung bei den Ausgaben.

«Im Gegenteil: Sie satteln einfach nur drauf», kritisierte Middelberg. Zugleich treffe die «Ampel»-Regierung bei den Sozialversicherungen, vor allem bei der Rente, keine Vorsorge. Stattdessen habe Finanzminister Christian Lindner (FDP) getrickst, indem er in 2021 nicht genutzte Kredite für seine Pläne umgeschichtet habe. Middelberg sprach von «Diebesgut aus der letzten Wahlperiode». Der Finanzpolitiker kritisierte zudem einen Stellenaufwuchs in den Ministerien.

Im Bundestag in Berlin läuft seit Dienstag die Haushaltswoche. Bevor am Freitag über den Bundeshaushalt 2022 abgestimmt wird, wird über die Etats der einzelnen Ressorts debattiert. Die «Ampel»-Koalition aus SPD, FDP und Grünen will in ihrem ersten vollen Regierungsjahr fast 139 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Der Etat sieht Ausgaben von insgesamt rund 496 Milliarden Euro vor.