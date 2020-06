Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Hongkong will Fluggesellschaft Cathay Pacific mit Milliarden retten

HONGKONG: Die Fluggesellschaft Cathay Pacific will ihr Überleben in der Corona-Krise mit milliardenschweren staatlichen Finanzhilfen sichern. Die Airline soll über die Ausgabe von Vorzugsaktien, Stammaktien und einen staatlichen Überbrückungskredit insgesamt 39 Milliarden Hongkong-Dollar (knapp 4,5 Mrd Euro) erhalten, wie sie am Dienstag in Hongkong mitteilte. Mehr als die Hälfte des Geldes, 19,5 Milliarden Hongkong-Dollar, sollen die neuen Vorzugsaktien einbringen, die der Staat zeichnet. Weitere 11,7 Milliarden verspricht sich Cathay von der Ausgabe neuer Aktien an Altaktionäre. Der Staatskredit soll 7,8 Milliarden Hongkong-Dollar in die Kasse spülen.

Dem Plan zufolge wird die Regierung in Hongkong nach der Rettung über die Vorzugsaktien gut sechs Prozent an Cathay Pacific halten. Die bisherigen Aktionäre müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Die Hauptversammlung ist um den 13. Juli herum geplant.

Der weitgehende Stopp weltweiter Flüge im Zuge der Corona-Pandemie hat das Unternehmen wie andere Fluggesellschaften in schwere Turbulenzen gestürzt. Langfristig will Cathay Pacific deshalb das gesamte Geschäftsmodell überprüfen.

Radfahren wird in Japan wegen Corona beliebter - Rüpel drohen Strafen

TOKIO: Auch in Japan schwingen sich immer mehr Menschen im Zuge der Corona-Krise aufs Fahrrad - doch wehe, wer sich nicht an die Regeln hält. Nach einer Verschärfung der Straßenverkehrsordnung ist künftig das Belästigen anderer mit impertinentem Geklingel genauso untersagt wie unnötiges Bremsen oder Versperren von Wegen. Die Regierung segnete am Dienstag eine entsprechende Verordnung ab, die am 30. Juni zusammen mit Auflagen gegen gefährliches Autofahren in Kraft tritt. Radfahrer im Alter von 14 Jahren oder älter müssen sich einem Kurs in Verkehrssicherheit unterziehen, wenn sie innerhalb von drei Jahren zweimal gegen die Regeln verstoßen. Wer sich dem Kurs verweigert, muss bis zu 50.000 Yen (ca 400 Euro) Strafe zahlen.

Die Polizeibehörde des Landes stellte im vergangenen Jahr mehr als 26.000 Fälle fest, bei denen sich Radfahrer in gefährlicher Weise verhalten hätten, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete. Doch nur 328 dieser Rüpel hätten an dem Sicherheitskurs teilgenommen. Insgesamt sei es im vergangenen Jahr im ganz Land zu mehr als 80.000 Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Radfahrer involviert waren. 433 Menschen seien bei diesen Unfällen ums Leben gekommen.

In Japan beginnt die Sommerhitze - Warnung beim Tragen von Masken

TOKIO: Die Japaner müssen sich wieder auf einen besonders schwülheißen Sommer gefasst machen. Bereits am Dienstag herrschten vom Westen bis zum Nordosten des Landes hochsommerliche Temperaturen, in der Millionen-Hauptstadt Tokio wurde erstmals in diesem Jahr die Marke von 30 Grad überschritten, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Mancherorts drohten Temperaturen von sogar mehr als 35 Grad. Wegen der alljährlich extremen Sommerhitze in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit warnten die Behörden am Dienstag vor gesundheitlichen Problemen auch mit Blick auf das Tragen von Masken zum Schutz gegen das Coronavirus, was den Körper zusätzlich belaste.

Die Menschen sollten daher viel Flüssigkeit zu sich nehmen, von heftigem Sport absehen und die Maske abnehmen, sofern ausreichender Abstand zu anderen gegeben sei, erklärte das Umweltministerium. Die alljährlich extreme Sommerhitze bereitet auch den Organisatoren der wegen der Pandemie ins nächste Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio Kopfschmerzen. Die Spiele sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden - und damit in der heißesten Zeit des Jahres.

Kuba: Ärzte kehren als Helden von Corona-Einsatz in Italien zurück

HAVANNA: Nach abgeschlossener Anti-Corona-Mission in Italien hat ein kubanisches Medizinerteam bei der Rückkehr in die Heimat einen triumphalen Empfang erhalten. Die 36 Ärzte und 15 Krankenpfleger hatten nach Angaben des kubanischen Gesundheitsministeriums während ihres gut zweimonatigen Einsatzes in der Lombardei 516 Covid-19-Patienten behandelt.

Die Region war ein Brennpunkt der globalen Pandemie, als die Kubaner Ende März dorthin geschickt wurden. Ein weiteres Team arbeitet noch immer in Turin. Insgesamt schickte der sozialistische Inselstaat nach offiziellen Angaben 34 Medizinerteams in 27 Länder, um diese im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. Schon vor der Krise war die Entsendung von Ärzten und Pflegern ins Ausland die wichtigste Einnahmequelle Kubas.

Der Präsident des Karibikstaates, Miguel Díaz-Canel, hieß die Rückkehrer am Montag (Ortszeit) per Videoschalte willkommen. Die Mediziner verfolgten seine Ansprache auf einer Leinwand in einer Halle des Flughafens der Hauptstadt Havanna. «Ihr repräsentiert den Sieg des sozialistischen Ideals über den Mythos des Marktes», sagte er. Die Mediziner müssen nun 14 Tage in Quarantäne in einer Klinik verbringen. Entlang des Weges dorthin in Bussen vom Flughafen wurden sie von Balkons und Bürgersteigen aus bejubelt.

Händlern nahe Schweizer Grenze fehlt Umsatz wegen Corona

KONSTANZ: Wegen der Corona-Krise können Schweizer Einkaufstouristen derzeit nicht mehr so einfach im Nachbarland Deutschland shoppen - das trifft vor allem Einzelhändler in der Grenzregion hart. Eine Umfrage unter Händlern in Baden-Württemberg habe ergeben, dass knapp ein Viertel (23 Prozent) aller Antwortenden einen Umsatzrückgang bis zu 80 Prozent verzeichnet, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Baden-Württemberg, Utz Geiselhart. Besonders betroffen seien Grenzstädte wie Konstanz, Waldshut oder Rheinfelden.

«Wenn ein Standbein, auf dem ich stehe, plötzlich nicht mehr da ist, tut das weh», sagte Geiselhart. Einreisen nach Deutschland sind seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie nur noch sehr eingeschränkt möglich.

Zudem sei die Region Tourismusgebiet. «Und auch der war nicht existent», sagte Geiselhart. «Beides in Summe hat die Grenzregion natürlich mehr getroffen als Regionen, die weder Tourismus noch den Zufluss aus der Schweiz in größerem Maße haben. Was früher ein Vorteil war, ist jetzt ein Nachteil.» Die Händler setzten nun auf eine hohe Nachfrage, wenn die Grenze zur Schweiz vom 15. Juni an wieder geöffnet sei. Die Hoffnung sei groß, dass die Einkäufe der Eidgenossen dann schnell wieder auf ein ordentliches Niveau steigen.