Corona-Überblick: Kurzmeldungen am Sonntag

Chinesischer Botschafter in Israel tot aufgefunden

TEL AVIV: Der chinesische Botschafter in Israel ist am Sonntag in seinem Haus tot aufgefunden worden.

Das israelische Außenministerium bestätigte den Vorfall. Die Polizei untersuche die Umstände seines Todes. Der 58-jährige Du Wei wurde den Angaben zufolge in seiner Residenz in Herzlija bei Tel Aviv gefunden. Der verheiratete Vater eines Sohnes sei Mitte Februar nach Israel gekommen, um seinen Posten anzutreten. Danach habe er wegen der Corona-Krise eine zweiwöchige Heimquarantäne eingehalten. Vor Antritt des Postens in Israel sei Du Wei Chinas Botschafter in der Ukraine gewesen.

Estland verlängert Corona-Notstand nicht

Tallinn (dpa) - Estland wird den wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Ausnahmezustand nicht erneut verlängern. Dies beschloss die Regierung in Tallinn am Samstagabend. Der Notstand war Mitte März verhängt worden und läuft in der Nacht zum 18. Mai um Mitternacht aus. Die während des Ausnahmezustands auferlegten Schutzmaßnahmen werden einer Mitteilung der Staatskanzlei zufolge schrittweise gelockert und auf neue Rechtsgrundlagen übertragen. «Dies bedeutet, dass die Notsituation ein Ende hat, aber einige Einschränkungen bleiben in Kraft. Dies ist wichtig, um einen erneuten Ausbruch der Krankheit zu verhindern», erklärte Regierungschef Jüri Ratas.

Die Entscheidung sei angesichts der rückläufigen Ausbreitung des Coronavirus in Estland getroffen werden. Das EU-Land mit 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 1770 bestätigte Infektionen und 63 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die Regierung hatte Mitte März frühzeitig mit strikten Maßnahmen auf die ersten Fälle reagiert. Seither hat sich die Lage im dem Ostseestaat deutlich verbessert, die Infektionszahlen gehen kontinuierlich zurück. Mehrere Schutzvorschriften wurden seit Ende April wieder gelockert.

Verband alarmiert wegen Corona-Ansteckungen im Gesundheitsbereich

GENF: Weltweit bewegt sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich nach Zählung des Internationalen Verbands der Pflegekräfte (ICN) auf 100 000 zu. Mehr als 260 von ihnen seien an der Infektion gestorben. Der Verband bezieht sich auf Zahlen, die Mitgliedsorganisationen gemeldet haben - bei weitem nicht aus allen Ländern der Welt. Deshalb sei die wahre Zahl wahrscheinlich deutlich höher, sagte Verbandschef Howard Catton am Donnerstag in Genf. In einigen Ländern seien zehn und mehr Prozent der Infizierten aus dem Pflegebereich. Der Verband repräsentiert rund 20 Millionen Krankenschwestern- und -pfleger in mehr als 100 Ländern.

Die Krankenschwester Aline Salgado aus Mexiko berichtete von Ängsten und Anfeindungen. Viele Kolleginnen lebten in Angst, sich selbst zu infizieren und das Virus an ihre Familien weiterzugeben, sagte sie. Gleichzeitig würden Pflegekräfte auf offener Straße angefeindet, weil sie einigen Menschen als Träger des Virus gelten. Salgado sagte, sie habe sich bei der Arbeit selbst infiziert und war zu Hause in Quarantäne. Weltweit hätten schon vor der Krise sechs Millionen Pflegekräfte gefehlt, sagte Catton. Die Corona-Krise könne dazu führen, dass sich weniger Menschen für diesen Beruf entscheiden. In den reichen Ländern seien 16 Prozent der Pflegekräfte Ausländer oder im Ausland ausgebildet worden. Grenzschließungen machten die Anwerbung jetzt schwierig. Andererseits könne es problematisch werden, wenn reiche Länder mehr Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben und in den Heimatländern dann Personal fehle.

Der Verband verlangte eine systematische Registrierung aller Infizierten im Pflegebereich. Unklar sei, ob sie sich vor allem in Intensivstationen mit Covid-19-Patienten ansteckten oder auf anderen Stationen, oder ob langen Schichten eine Rolle spielten. Eine Theorie ist, dass Pflegekräfte mit 13 oder mehr Dienststunden am Stück womöglich aus Übermüdung Vorsichtsmaßnahmen vergessen.

Streit um Kommunion mit demselben Löffel in Rumänien

BUKAREST: Rumäniens orthodoxe Christen streiten erbittert darüber, ob es angesichts der Corona-Krise vertretbar ist, den Wein des Heiligen Abendmahls in der Kirche mit ein und demselben Löffel an ganze Gruppen von Gläubigen zu verteilen. Das Patriarchat in Bukarest hatte als oberste Kirchenleitung die Gruppenkommunion aus hygienischen Gründen bis zum 1. Juni verboten. Der Erzbischof Teodosie in der Schwarzmeer-Stadt Constanta hat diesem Verbot am Samstag zuwidergehandelt. Er verabreichte mehreren Kindern während eines Gottesdiensts den Kommunionswein mit demselben Löffel. Rund 86 Prozent der Rumänen bekennen sich zur orthodoxen Konfession.

Seit etwa 900 Jahren wird in der Orthodoxen Kirche die Kommunion auf diese Weise ausgeteilt. Das Gesundheitsamt hatte vorgeschlagen, dass die Kommunion ausnahmsweise mit Wegwerf-Besteck verabreicht werde, wobei es für jeden Gläubigen einen frischen Löffel geben solle. Dies lehnte die Kirchenleitung ab, da dies nicht dem Kanon entspreche. Stattdessen verbot das Patriarchat die Gruppenkommunion ganz und berief sich auf einen Präzedenzfall aus dem Jahr 1829, als das Abendmahl wegen einer Pest-Epidemie ähnlich eingeschränkt wurde. Das Erzbistum Tomis in Constanta erklärte, die Hygienebedenken hätten hierbei keine Geltung, weil die Kirche keine Gaststätte sei und das Abendmahl - Brot und Wein - «keine natürliche» Nahrung darstelle. Vielmehr ernähre dieses die Seele und sei ein Werk Christi. Zudem seien die einzelnen Geistlichen autonom und müssten sich hierbei nicht der Kirchenleitung fügen.

In Rumänien sind bisher 1081 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben. In dem EU-Land mit einer Bevölkerung von rund 18 Millionen hatten sich bis Samstag seit Ausbruch der Pandemie 16.704 Menschen infiziert. Es waren um 267 mehr als am Vortag.

Erste «Gelbwesten»-Proteste in Frankreich seit Corona-Lockerungen

PARIS: In Frankreich haben erstmals nach der Lockerung der Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen Medienberichten zufolge in mehreren Städten Proteste der regierungskritischen «Gelbwesten» stattgefunden. Innenminister Christophe Castaner hatte zuvor am Samstag daran erinnert, dass Versammlungen von mehr als zehn Personen nicht erlaubt seien. Unter anderem in Paris, Lyon, Marseille, Montpellier und Straßburg gingen aber Menschen auf die Straßen - jedoch bei weitem nicht so viele wie vor Beginn der Corona-Krise.

Auch in der Hauptstadt Paris versammelten sich Demonstranten auf dem Place de la République, wie die Tageszeitung «Le Parisien» berichtete. Nach Angaben der Polizeipräfektur auf Twitter wurden mehrere Verwarnungen ausgesprochen. Demnach kam es auch zu zwei Festnahmen. In Toulouse riefen Ladenbesitzer zu einer Gegendemonstration auf, wie die Regionalzeitung «La Dépêche» berichtete. Sie sprachen sich demnach dagegen aus, dass die «Gelbwesten» wieder jeden Samstag in der Stadt protestieren dürften, da das schlecht für ihre Geschäfte sei. Im elsässischen Straßburg wurden nach Angaben der Präfektur 41 Verwarnungen ausgesprochen, weil gegen die Versammlungsvorgaben verstoßen wurde.

Die Monate vor Beginn der Coronavirus-Pandemie waren in Frankreich geprägt von gewerkschaftlich organisierten Massenprotesten gegen die Rentenreform. Seit Montag wurden in Frankreich die strengen Ausgangsbeschränkungen gelockert.

Kulturminister definieren «Eckpunkte für Öffnungsstrategien»

BERLIN: Die Kulturminister von Bund und Ländern haben sich auf Eckpunkte für die weitere Öffnung des kulturellen Lebens in der Corona-Krise verständigt. In einem sechsseitigen Konzept für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder spricht sich die Ministerrunde für «eine planvolle Öffnung weiterer kultureller Einrichtungen und Aktivitäten» aus. «Eine dauerhafte Schädigung der reichhaltigen Kulturlandschaft hierzulande muss verhindert werden», heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Papier.

Mit der Öffnung erster Bibliotheken, Museen oder Ausstellungshäusern seien bereits wichtige Schritte gemacht worden. Nun sollen Vor-Ort-Konzepte entwickelt werden, «die individuell an die jeweilige Spielstätte, Einrichtung oder Veranstaltung angepasst sind». In Theatern sollen Sitzplätze und ganze Sitzreihen ausgelassen werden. Künstlerische Programme sollen den veränderten Bedingungen angepasst werden, etwa durch kleinformatige Darbietungen oder Freiluftaufführungen. Für Kinos sollen, soweit nicht bereits in den Ländern festgelegt, «möglichst nahe beieinanderliegende Wiedereröffnungstermine angestrebt werden».

Brasiliens Bundesstaat São Paulo hat mehr Corona-Tote als China

BRASÍLIA: Der brasilianische Bundesstaat São Paulo hat China bei der Zahl der Corona-Toten überholt. Dies ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Samstag hervor. Demnach sind in dem mit mehr als 40 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesstaat Brasiliens bislang 4688 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, in China mit mehr als einer Milliarde Einwohner 4637 Menschen. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 15.633 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 233.142 Infizierte wurden inzwischen registriert.

Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das Land mit kontinentalen Ausmaßen damit bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten ist es auf Platz vier der am schwersten betroffenen Länder vor Italien und Spanien gerückt. Immer mehr Krankenhäuser haben keine freien Intensivbetten mehr, provisorische Kliniken öffnen. Auf Friedhöfen werden die Leichen in Massengräbern beerdigt.

Präsident Jair Bolsonaro drängt dennoch auf eine Öffnung der Wirtschaft. Der rechtspopulistische Politiker hat in Nelson Teich, der nach nur einem Monat im Amt am Freitag seinen Posten wieder räumte, bereits den zweiten Gesundheitsminister in der Covid-19-Pandemie verschlissen. Zwischen der Entlassung von dessen Vorgänger Luiz Henrique Mandetta und dem Rücktritt Teichs stieg die Zahl der Corona-Toten in Brasilien in 29 Tagen nach Angaben der Zeitung «Estado de S. Paulo» um 666 Prozent.