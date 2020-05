Corona-Überblick: Kurzmeldungen am Mittwoch

Zusammenkünfte in Gotteshäusern in Israel wieder möglich

TEL AVIV: Zusammenkünfte von Gläubigen in Gotteshäusern wie Kirchen, Moscheen und Synagogen sind seit Mittwoch in Israel unter Auflagen wieder möglich. Die Regierung hat entsprechende Lockerungen der im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen beschlossen. Allerdings sind diese an Verpflichtungen gebunden. Dazu gehören neben einer Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 50 unter anderem Hygiene-Konzepte, das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen und Mindestabstände von zwei Metern. Einige der wichtigsten Stätten von Judentum, Christentum und Islam liegen in Israel.

Erlaubt sind in dem Land künftig auch wieder Strandbesuche, allerdings muss dort weiter auf Abstandsregeln geachtet werden. Auch Museen dürfen wieder öffnen. Die Besucherzahl wird vorerst auf eine Person pro 15 Quadratmeter begrenzt.

Die israelische Regierung hatte harte Auflagen in der Corona-Pandemie beschlossen und das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Zuletzt lockerte sie schrittweise Beschränkungen. Das Land ist bislang vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen.

«Hospodarske noviny»: Menschen sind der Katastrophe müde

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Prag schreibt am Mittwoch zur für Mitte Juni geplanten Grenzöffnung zwischen Tschechien und Österreich sowie möglichen weiteren Staaten:

«Alles geht schneller als gedacht. Noch vor einem Monat hatte der tschechische Epidemiologe (und stellvertretende Gesundheitsminister) Roman Prymula gesagt, dass die Grenzen bis zu zwei Jahre geschlossen bleiben werden - und nun öffnen sie sich bereits überall in Europa wieder, Tschechien nicht ausgenommen. Auch wurde gesagt, man könne den Sommerurlaub im Ausland in diesem Jahr vergessen. Und jetzt sind die ersten Touristen in Kroatien eingetroffen. Die Leute legen zudem haufenweise ihren Mundschutz ab. Was steckt dahinter? Hat sich die epidemiologische Situation auf wunderbare Weise verbessert? Wohl kaum. Des Pudels Kern liegt in einer Erscheinung, die nach knapp drei Monaten nicht nur in Tschechien aufgetreten ist. Man könnte es Katastrophen-Müdigkeit nennen.»

Japan will Beziehungen zu Taiwan verstärken

TOKIO: Japan will seine Beziehungen zu Taiwan weiter ausbauen. Taiwan sei ein «wichtiger Partner und wertvoller Freund», sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Mittwoch. Er gratulierte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, die am selben Tag ihre zweite Amtszeit begann. Ihre Länder teilten grundlegende Werte und pflegten enge wirtschaftliche Beziehungen, so Suga. Japan unterhält zu Taiwan, das China als abtrünnige Provinz betracht, nichtstaatliche Beziehungen auf Arbeitsebene. Auf dieser Basis wolle Japan die Kooperation und den Austausch mit Taiwan weiter vertiefen, so Suga.

Japan hatte den Ausschluss Taiwans von der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bedauert. «Es ist bedauerlich, dass Taiwan nicht in der Lage war, als Beobachter an der Generalversammlung teilzunehmen», sagte Regierungssprecher Suga am Vortag in Tokio. Über die Frage, ob Taiwan teilnehmen darf, war im Vorfeld der Tagung heftiger Streit entbrannt. Das Land hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie einige Erfolge. Die USA hatte Verbündete, darunter Japan, zusammengetrommelt, um Taiwans Teilnahme durchzusetzen. US-Außenminister Mike Pompeo zufolge hatte am Ende eine entsprechende Resolution aber keine Chance auf eine Mehrheit.

Corona-Notstand in Tokio: Zunehmend Beschwerden über Lärmbelästigung

TOKIO: Der in Japans Hauptstadt Tokio noch andauernde Notstand wegen der Corona-Pandemie hat zu einer Häufung von Beschwerden wegen Lärmbelästigung unter Nachbarn geführt. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch berichtete, gingen bei der Polizei im März und April mehr als 24.000 Telefonanrufe ein, bei denen sich die Anrufer wegen Lärmbelästigung beschwerten. Das sei ein Anstieg um 28,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In einem extremen Fall war ein Bauarbeiter von einem Nachbarn erstochen worden. Japans Wohnhäuser sind bekannt für dünne Wände.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus waren die Schulen geschlossen worden. Seit Anfang April gilt zudem der Notstand, weswegen die Bürger zu Hause bleiben sollen. Der Notstand gilt noch bis zum 31. Mai, allerdings sind die täglichen Neuinfektionen deutlich gesunken.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben im asiatischen Handel am Mittwoch leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 34,90 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 21 Cent auf 32,17 Dollar.

Am Vortag hatten die Kurse nachgegeben. Händler hatten von einer typischen Gegenbewegung nach einer Erholung gesprochen. Die deutliche Erholung am Ölmarkt im Verlauf des letzten Monats geht im Wesentlichen auf zwei Entwicklungen zurück. Zum einen haben große Produzenten wie das Ölkartell Opec gemeinsam mit verbündeten Förderern ihre Produktion verringert. Zum anderen lässt die abklingende Corona-Pandemie auf ein Anziehen der Nachfrage hoffen. Im März und April waren die Erdölpreise dagegen erheblich eingebrochen.

Die Geschwindigkeit der Preiserholung war für Marktbeobachter eine Überraschung. Dennoch sehe er die Chance, dass das Preisniveau über die nächsten Monate gehalten werden kann, hieß es von Vivek Dhar, Rohstoffanalyst der Commonwealth Bank of Australia, aufgrund der sich leerenden Rohöl-Lager könne es sogar noch ein bisschen höher gehen.

Berlins Hotelbranche hofft auf deutlich mehr Touristen vom 25. Mai an

BERLIN: Die Berliner Hotelbranche rechnet nach herben Einbrüchen in der Corona-Krise mit einer langsamen Erholung. Es sei sehr zu hoffen, dass der Berlin-Tourismus schon im Sommer wieder deutlich anziehe, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga). «So richtig daran glauben kann ich noch nicht - es wird Jahre dauern, bis wir die tollen Zahlen aus dem Jahr 2019 wieder erreichen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Außer es wird schnell ein Impfstoff entwickelt, und die Gesamtwirtschaft erholt sich doch schneller, als wir alle denken.» Vom 25. Mai an dürfen in Berliner Hotels wieder Touristen übernachten.

2019 kamen rund 14 Millionen Besucher nach Berlin, die Zahl der Übernachtungen stieg auf 34,1 Millionen - ein Rekordjahr. Die Auslastung der Hotels lag bei 80 Prozent. Lengfelder erwartet, dass sie 2020 deutlich darunter bleibt. «Wenn die Hotels zum Ende des Jahres nur 30, 40 Prozent Belegung erzielen, wäre das fürchterlich», so der Dehoga-Geschäftsführer. «Es ist das schlimmste Jahr, das ich jemals miterlebt habe, und ich war auch viele Jahre Hotelier.»

Burkhard Kieker, Chef der Berliner Tourismusgesellschaft Visit Berlin, rechnet damit, dass zunächst vor allem Touristen aus Deutschland zurückkommen. «Wir haben Gott sei Dank einen starken Heimatmarkt. Der Anteil der ausländischen Touristen lag zuletzt um 45 Prozent.» Ein Problem sei, dass gerade die für Berlin wichtigsten Märkte wie Großbritannien, Italien, Spanien und die USA besonders von der Corona-Pandemie betroffen seien. «Aus diesen Ländern freuen wir uns, wenn Gäste kommen. Ich bin aber nicht sicher.»