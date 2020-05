Corona-Überblick: Kurzmeldungen am Freitag

Tausende Schiiten in Pakistan begehen Prozession trotz Corona

ISLAMABAD: Tausende Schiiten sind in Pakistan trotz Warnungen der Regierung wegen steigender Corona-Infektionen für eine Prozession auf die Straße gegangen. In der südlichen Stadt Karatschi zogen Gläubige im Gedenken an den im siebten Jahrhundert verstorbenen Kalifen Ali durch die Straßen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Zahlreiche weitere Prozessionen waren für Freitag angekündigt worden und hatten für Streit mit den Behörden gesorgt. Nach einer religiösen Veranstaltung der Glaubensbewegung Tablighi Jamaat im März mit 100.000 islamischen Predigern wurden Tausende Infektionen auf das Treffen zurückgeführt, das trotz Warnung der Regierung stattgefunden hatte.

Die Mehrheit der Pakistaner sind Sunniten und gehören somit zur größeren der beiden großen Strömungen des Islams. Die Schiiten sind in dem südasiatischen Land eine religiöse Minderheit. Nach der schiitischen Überzeugung starb der vierte Kalif Ali im Jahr 661 im Fastenmonat Ramadan einen Märtyrertod. Er ist eine der zentralen Persönlichkeiten der Schia, Anhänger trauern jedes Jahr um seinen Tod. Anders als die Sunniten sehen sie Ali als den ersten rechtmäßigen Nachfolger des Propheten Mohammed.

Coronakrise: Irischer Billigflieger Ryanair baut 250 Bürojobs ab

DUBLIN: Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair baut wegen der Einschränkungen im Luftverkehr durch die Coronavirus-Pandemie 250 Büro-Stellen an verschiedenen europäischen Standorten ab. Betroffen sind Dublin, London-Stansted, das polnische Wroclaw (Breslau) und Madrid, wie Ryanair am Freitag mitteilte.

Nachdem die Airline im März, April und Juni das Programm auf nur ein Prozent der ursprünglich geplanten Flüge zusammengestrichen hat, sollen im Juli wieder 40 Prozent stattfinden. Doch Ryanair geht davon aus, dass weit weniger Mitarbeiter benötigt werden als vor Beginn der Krise. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet die Airline damit, 55 Millionen Passagiere weniger zu befördern als anvisiert. Ryanair hatte mit 155 Millionen Passagieren bis März 2021 gerechnet.

Es sei eine «sehr schmerzhafte Zeit» für die Fluggesellschaft, sagte Ryanair-Personalchef Darrell Hughes. Im Lichte zukünftiger und andauernder Einschränkungen im Flugverkehr sei noch vor Ende des Monats mit weiteren Ankündigungen zu Stellenstreichungen und Gehaltskürzungen bei Crew-Mitgliedern zu rechnen. Bereits Anfang Mai hatte Ryanair angekündigt, bei Piloten und Kabinenpersonal 3000 Jobs abzubauen und Gehälter um 20 Prozent zu kürzen.

Güterumschlag im Hamburger Hafen geht deutlich zurück

HAMBURG: Der Hamburger Hafen hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich weniger Ladung umgeschlagen und muss mit weiteren Einbußen rechnen. Verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verringerte sich der gesamte Güterumschlag um 7,9 Prozent auf 31,9 Millionen Tonnen, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Freitag in der Hansestadt mit. Der wichtige Containerumschlag ging um 6,6 Prozent auf 2,2 Millionen Standardcontainer (TEU) zurück.

Der Großteil des Rückgangs entfällt auf den Monat März, als die ersten Folgen der Corona-Krise den Hamburger Hafen erreichten. Von den 551 geplanten Schiffsanläufen in diesem Monat fielen 26 aus. Für die drei Monate des zweiten Quartals sind bislang 54 Ausfälle zu verzeichnen. Für das Gesamtjahr gibt es keine Prognose seitens der Hafenwirtschaft, aber einen Hinweis. Mit Bezug auf eine Hochrechnung, bei der ein Umschlagminus von 11,4 Prozent herauskam, sagte Jens Meier, der Chef der Hafenbehörde HPA: Wenn wir besser sind, ist das ein Erfolg.

Israel erlaubt Versammlungen von bis zu 50 Personen im Freien

TEL AVIV: Israel hat die Corona-Beschränkungen weiter gelockert.

Die israelische Regierung stimmte am Freitag dafür, wieder Versammlungen von bis zu 50 Personen im Freien zu erlauben. In der kommenden Woche sollen die Schulen auch wieder weitgehend geöffnet werden. Zum Monatsende sollen dann Versammlungen von bis zu 100 Leuten erlaubt werden. Am 14. Juni könnten alle Versammlungsbeschränkungen aufgehoben werden. Bedingung für alle Lockerungen ist aber, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder über mehr als 100 pro Tag steigt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 16.589 Menschen nachgewiesen. 266 Menschen starben.

Regisseur Dany Boon will Film über Quarantäne drehen

PARIS: Die Ausgangssperre in Frankreich hat den französischen Regisseur und Schauspieler Dany Boon (53) zu einem neuen Film inspiriert. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Laurence Arné sei er dabei, eine Geschichte über ein Gebäude mit Wohnungen und Geschäften zu schreiben, das sich unter Quarantäne befindet, sagte der Regisseur des Blockbusters «Willkommen bei den Sch'tis» dem französischen Radiosender RTL am Freitag. Der Film soll bis Ende des Jahres gedreht werden.

In dem Interview erzählte Boon weiter, wie er die Corona-Krise erlebe. Er sei hypochondrisch veranlagt, doch als er die Angst seiner Kinder gesehen habe, habe er sich gesagt, dass er sich zusammenreißen müsse, um sie zu beruhigen. Zu seiner eigenen Überraschung habe er weniger Panik gehabt als befürchtet.

Wegen der Coronavirus-Pandemie musste Boon seine Dreharbeiten an «Le Palmier» abbrechen. Der Film handelt von einem Dorf, das auf das 5G-Netz hofft, um Zugang zum 21. Jahrhundert zu haben. Boon ließ sich 2018 nach 15-jähriger Ehe von dem Ex-Model Yaël Harris scheiden und lebt seitdem mit der 38-jährigen französischen Schauspielerin Arné zusammen.

Katar führt Maskenpflicht ein: Drakonische Strafen drohen

DOHA: Das reiche Emirat Katar führt im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine Maskenpflicht ein und droht mit drakonischen Strafen. Nach Angaben des Innenministeriums drohen Geldstrafen bis zu einer Höhe von umgerechnet knapp 51.000 Euro oder maximal drei Jahre Gefängnis. Die Maskenpflicht gelte für alle Menschen, die das Haus verlassen, teilte das Innenministerium am späten Donnerstagabend auf Twitter mit. Ausgenommen seien Personen, die allein in einem Fahrzeug unterwegs seien.

Nach offiziellen Angaben sind mehr als 28.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben Saudi-Arabien zählt Katar damit zu den am stärksten betroffenen Ländern in der arabischen Welt. 14 Menschen seien an den Folgen der Krankheit bislang verstorben, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Italienischer Komponist Ezio Bosso mit 48 Jahren gestorben

ROM: Italien trauert um den Komponisten, Dirigenten und Pianisten Ezio Bosso. Der Klassikstar starb am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von nur 48 Jahren in Bologna, teilte seine Agentur am Freitag mit. «Die einzige Möglichkeit, sich an ihn zu erinnern, ist (...) das große klassische Repertoire zu lieben und zu schützen, dem er sein ganzes Leben gewidmet hat.»

Bosso arbeitete unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, der Mailänder Scala, der Oper Fenice in Venedig und dem Kammerorchester in Bonn. Er schrieb auch Filmmusik und Tanzkompositionen. Eines seiner bekanntesten Alben ist «The 12th Room».

Er litt an einer Nervenkrankheit, die ihn in den Rollstuhl zwang - doch dank seiner Leidenschaft für die Musik kämpfte er bis zuletzt. Auch ein Tumor wurde ihm diagnostiziert. In der Corona-Quarantäne hatte er zuletzt der Zeitung «Corriere della Sera» gesagt: «Das erste was ich (nach der Quarantäne) machen werde, ist, an die Sonne gehen. Das zweite, einen Baum umarmen.»

EU-Kommission: Vorschlag für Corona-Wiederaufbauplan am 27. Mai

BRÜSSEL: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will ihren Vorschlag für ein Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise am 27. Mai vorlegen. Dies teilte ihr Sprecher Eric Mamer am Freitag mit. Ursprünglich war der Vorschlag bereits Anfang Mai erwartet worden. Doch sind Details so umstritten, dass sich die Präsentation immer wieder verzögert.

Von der Leyen hat den Auftrag der EU-Staaten, ein Investitionsprogramm in Billionenhöhe zu erarbeiten, das in den nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen eingebettet werden soll. Zur Finanzierung will von der Leyen die Aufnahme von Schulden am Kapitalmarkt auf Grundlage von Garantien der EU-Staaten vorschlagen. Umstritten ist aber nicht nur die genaue Finanzierung. Unklar ist auch, wie viel Geld für den Wiederaufbau gebraucht wird, ob es als Kredit oder Zuwendung vergeben und wofür es verwendet wird.

Palästinenser erinnern am Nakba-Tag an Verlust ihrer Heimat

RAMALLAH: Die Palästinenser haben am Nakba-Tag an den Verlust ihrer Heimat mit der Staatsgründung Israels 1948 erinnert. Für 72 Sekunden erklangen am Freitagmittag um 12.00 Uhr (Ortszeit) im Westjordanland Sirenen. Märsche oder Kundgebungen waren wegen der Coronavirus-Pandemie nicht geplant, das Gedenken sollte unter anderem in sozialen Netzwerken stattfinden. Nakba heißt Katastrophe. Damit bezeichnen die Palästinenser sowohl die Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 als auch die Flucht und Vertreibung Hunderttausender Araber.

Die Palästinenser begehen den Nakba-Tag jedes Jahr am 15. Mai. Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten am Nakba-Tag hatte es in der Vergangenheit mehrfach Tote und Verletzte gegeben. Auslöser für die Kämpfe von 1947/48 war der UN-Teilungsplan vom 29. November 1947, der die Gründung eines arabischen und eines jüdischen Staates vorsah. Die Araber lehnten dies ab.

Während des ersten Nahostkriegs nach der Staatsgründung Israels gab es nach unterschiedlichen Schätzungen rund 700.000 palästinensische Flüchtlinge. Nach UN-Angaben beträgt die Zahl der registrierten Flüchtlinge, die auch die Nachkommen einschließt, heute 5,6 Millionen. Das Flüchtlingsproblem gehört mit dem Streit über den künftigen Status Jerusalems zu den kompliziertesten Fragen im israelisch-palästinensischen Konflikt.

Thunberg: Dass Kinder nicht von Corona betroffen sind, ist ein Mythos

ATLANTA/STOCKHOLM: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat an Kinder appelliert, in Corona-Zeiten physische Distanz zu wahren und sich und andere zu schützen. «Es gibt im Moment eine Art Mythos, dass Kinder von diesem Virus nicht betroffen sind», sagte die 17-jährige Schwedin dem US-Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit). Man müsse darauf achten, dass sich diese Fehlinformation nicht etabliere.

«Wir jungen Menschen tragen eine sehr große Verantwortung, weil wir die Symptome vielleicht nicht so schlimm empfinden wie viele andere», sagte Thunberg. «Deshalb müssen wir besonders vorsichtig sein, denn unsere Handlungen können für viele andere den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.» Immer mehr Menschen begriffen nun, dass man auf Wissenschaftler und Experten hören müsste. «Ich hoffe wirklich, dass das bei anderen Krisen, wie der Klima- und der Umweltkrise, so bleibt.»

Die Aktivistin vermutete im März selbst, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Sie mietete deshalb nach eigenen Angaben eine Wohnung, um sich von ihrer Familie zu isolieren.

Athen plant Quarantänepflicht bilateral aufzuheben

ATHEN: Das traditionelle Urlaubsland Griechenland plant die Quarantänepflicht für Urlauber aus einigen Staaten aufzuheben. Dies soll allerdings auf bilateraler Ebene vereinbart werden. «Tourismus mit Quarantäne kann es nicht geben», erklärte Regierungssprecher Stelios Petsas am Freitag im griechischen Fernsehsender Mega.

Athen hatte bereits die Vorschläge der EU-Kommission begrüßt, die Reisebeschränkungen zwischen Ländern mit einer ähnlich positiven Corona-Lage wegfallen zu lassen. Athen führt nach Informationen aus Regierungskreisen bilaterale Gespräche mit Zypern, Österreich, Tschechien, Bulgarien und auch mit Israel mit dem Ziel, die Reisebeschränkungen - allen voran die 14-tägige Quarantänepflicht - aufzuheben.

Kommenden Montag wird Griechenland eine Reihe von Reiseeinschränkungen innerhalb des Landes aufheben. Reisen auf dem Festland und nach Kreta werden frei sein. Am 25. Mai sollen Reisen zu allen Inseln erlaubt werden. Stufenweise beginnen Ende Mai und im Juni erneut Flüge aus Griechenland nach Deutschland und anderen EU-Staaten, teilten Fluglinien mit. Am Montag sollen auch alle offenen archäologischen Stätten wie die Akropolis von Athen für die Besucher öffnen.