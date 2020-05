Corona-Überblick: Kurzmeldungen am Dienstag

Ariana Grande und Justin Bieber wehren sich gegen Schummel-Vorwürfe

LOS ANGELES: Pop-Star Ariana Grande (26) und Sänger Justin Bieber (26) wehren sich gegen Vorwürfe, sie hätten ihren gemeinsamen Song «Stuck with U» auf Platz 1 der US-Charts gemogelt. «Jeder, der mich kennt oder mir eine Zeit lang gefolgt ist, weiß, dass Zahlen nicht die treibende Kraft bei all dem sind, was ich tue», schrieb Grande in einem längeren Statement auf Instagram.

Der US-Rapper 6ix9ine (24) hatte den beiden in einen Video ebenfalls auf Instagram vorgeworfen, rund 60 000 Verkäufe ihrer neuen CD selbst mit sechs Kreditkarten getätigt zu haben. So sei das Lied, dessen Erlöse an Coronavirus-Helfer gespendet werden sollen, auf Platz Eins vorgestoßen, behauptete der Rapper. Dem Billboard-Magazin, das die US-Charts veröffentlicht, warf er Betrug vor. Wegen des Sprungs von «Stuck with U» war sein eigenes neues Lied («Gooba») auf den dritten Platz abgerutscht.

Sowohl Bieber als auch Grande unterstrichen in ihren Stellungnahmen, dass pro Kreditkartenkauf nicht mehr als vier Tonträger der gleichen Art gekauft werden könnten. Grande schrieb: «Meine Fans haben den Song gekauft. Justins Fans haben den Song gekauft. Unsere Fans kauften ihn (und nie mehr als vier Stück, wie es die Regeln vorsehen).»

Maskenpflicht in Israel wegen Hitzewelle vorübergehend gelockert

TEL AVIV: Die israelische Regierung hat die im Zuge der Corona-Pandemie verhängte Maskenpflicht vorübergehend gelockert. Grund ist eine Hitzewelle in dem Land mit Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius.

Bis zum Wochenende sei es Schülern gestattet, ihre Masken in Klassenräumen abzusetzen, teilte der neue Gesundheitsminister Juli Edelstein am späten Montagabend mit. Auch auf öffentlichen Plätzen sei die Maskenpflicht vorerst ausgesetzt, ausgenommen bei Versammlungen. Der Kampf gegen das Coronavirus sei wichtig, sagte Edelstein, aber auch die Hitzewelle könne gefährlich sein.

In Israel werden noch bis einschließlich Donnerstag Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius erwartet, anschließend sollen sie unter 30 Grad fallen. Israel kam bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie.

The 1975 wollen der Umwelt zuliebe auf Tourneen verzichten

BERLIN: Die britische Rockband The 1975 will nach Ende der Corona-Pandemie nicht mehr wie gehabt auf Tour gehen. «Das fühlt sich nicht richtig an», sagte Frontmann Matty Healy (31) der Deutschen Presse-Agentur. Um dem Klima zu helfen und die Umwelt zu schonen, seien es gerade die Leute an der Spitze der Gesellschaft wie Prominente, die zuerst ihr Verhalten ändern müssten.

Der Sänger will nun herausfinden, wie er sich anders als bisher ausdrücken könne. Denkbar seien für ihn etwa energieschonende Konzerte tagsüber - statt Auftritte mit aufwendigen Lichtshows am Abend. Schon vor der Pandemie hat die Indie-Rockband Healy zufolge auf Plastik und auf Tourneen auf Fleischgerichte verzichtet.

Auf ihrem neuen Album «Notes On A Conditional Form» lassen die Briten auch die Umweltaktivistin Greta Thunberg zu Wort kommen. Die 17-jährige Schwedin ruft in dem Song «The 1975» dazu auf, endlich etwas gegen den Klimawandel zu tun. «Es ist jetzt Zeit für zivilen Ungehorsam. Es ist Zeit, zu rebellieren», sagt sie in einer gesprochenen Botschaft.