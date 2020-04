PHUKET: Beamte der Polizeistation Wichit nahmen in den letzten Tagen verstärkt Bauarbeiter-Camps in ihrem Revier unter die Lupe, um sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften für Arbeiterunterkünfte gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Rahmen der Notstandsverordnung eingehalten werden.

Zudem wurde mit allen aufgegriffenen Arbeitern ein Temperatur-Screening durchgeführt, um Personen aufzuspüren, die Symptome des Virus zeigen. Kontrolliert wurden unter anderem die Camps der Condominium-Projekte Sansiri, Phanason und Space Condominium sowie ein weiteres an der HeadStart-Abzweigung. Die Vorschriften für Arbeiterunterkünfte beinhalten unter anderem, dass die Vorarbeiter täglich den Gesundheitszustand und die Körpertemperatur der Beschäftigten überprüfen und alle Beschäftigten, die eines der COVID-19-Symptome aufweisen, sofort bei den Gesundheitsbehörden melden.

Weiter müssen sie sicherstellen, dass die Arbeiter nach Beendigung ihrer Schicht ins Lager zurückkehren und keine Freizeit- oder sportlichen Aktivitäten in Gruppen ausüben. Gemäß Wichits Polizeichef Sujin Nilabodi muss sich jeder Bauträger an die im Notfallerlass festgelegten Vorschriften halten. Insgesamt befinden sich im Revier der Polizeistation Wichit zehn Arbeitercamps. Sobald alle überprüft wurden, sollen stichprobenartig erneute Kontrollen durchgeführt werden, kündigte Oberst Sujin an.