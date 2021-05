NARATHIWAT: Bei drei illegal eingereisten Migranten wurde in der Provinz Narathiwat die südafrikanische Variante des Coronavirus entdeckt.

Wissenschaftler haben die Variante B.1.351, allgemein bekannt als der südafrikanische Stamm, in Proben gefunden, die das Gesundheitsministerium am 13. Mai aus einem Cluster im Bezirk Tak Bai entnommen hat. Die Mutante enthält Spike-Mutationen, die die Reaktion des Immunsystems beeinflussen und die Wirksamkeit der meisten Impfstoffe verringern können. Das bedeutet aber nicht, dass die in Thailand verabreichten Impfstoffe bei der Virusvariante nicht wirken.

Die südafrikanische Variante wurde bereits am 15. Februar bei einem Mann, der aus Tansania nach Thailand reiste und die obligatorische Quarantäne antreten musste, entdeckt. Laut Dr. Thiravat Hemachudha, Leiter des Center for Emerging Disease Health Sciences an der medizinischen Fakultät der Chulalongkorn-Universität, bedeutet das Auffinden des südafrikanischen Stammes außerhalb der Quarantänezentren, dass sich der Stamm in Thailand ausbreitet.