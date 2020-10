Corona-kranker PLO-Vertreter Erekat in kritischem Zustand

TEL AVIV: Der Gesundheitszustand des an Corona erkrankten Generalsekretärs der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat, ist weiter schlecht. Der 65-Jährige sei in «kritischem, aber stabilem Zustand», teilte das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem am Montagnachmittag mit.

Wegen Atemnot sei der ehemalige Unterhändler bei Friedensgesprächen mit Israel in Vollnarkose versetzt worden und erhalte eine künstliche Beatmung. Erekat war am Sonntag in die Universitätsklinik gebracht worden. Er wird dort nach Angaben des Krankenhauses auf der Intensivstation für Corona-Kranke behandelt.

Erekats Behandlung sei eine «immense Herausforderung», weil sein Immunsystem nach einer Lungentransplantation vor drei Jahren unterdrückt sei, hieß es weiter. Dazu kämen nun die Corona-Erkrankung sowie eine bakterielle Infektion. Die ranghöchsten Ärzte von Hadassah seien in Kontakt mit anderen Medizinern weltweit, um die Behandlung abzustimmen. Erekats Familie und die Palästinenserbehörden würden regelmäßig über seinen Zustand informiert.

Der promovierte Politikwissenschaftler war seit Mitte der 1990er Jahre Chefunterhändler bei den Verhandlungen mit Israel gewesen. Seit 2014 liegen diese jedoch brach. Als Konsequenz aus Annexionsplänen Israels im Westjordanland hatte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas Mitte Mai die Aufhebung aller Vereinbarungen mit Israel und den USA erklärt. Israel hat die Pläne im Gegenzug für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf Eis gelegt, baut aber seine Siedlungen im Westjordanland weiter aus.