Corona-Fallzahlen in Thailand sinken weiter

BANGKOK: Der Abwärtstrend bei den neuen Corona-Neuinfektionen in Thailand setzt sich am Mittwoch fort. Das Gesundheitsministerium gab am Morgen bekannt, dass von Dienstag auf Mittwoch 252 neue Todesfälle und 14.802 Neuinfektionen verzeichnet wurden. 217 der 14.802 Corona-Fälle fallen auf Gefängnisse.



Von den aktuell 166.922 Patienten werden 24.161 im Krankenhaus und 75.659 im Feld-Krankenhaus/ Hospitel behandelt, 79.327 sind in Heimquarantäne. 4.917 Patienten befinden sich in einem ernsten Gesundheitszustand (-86) und 1.040 an Beatmungsgeräten (-2). 18.996 Patienten sind geheilt und wurden aus der Behandlung entlassen.

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte