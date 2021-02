BANGKOK: Airports of Thailand Ground Aviation Services (AOTGA), ein Tochterunternehmen des Flughafenbetreibers Airports of Thailand (AOT), reagiert auf die Covid-19-bedingte internationale Luftfahrtkrise und bietet einen Teil ihrer Dienstleistungen ab sofort auch für Privathaushalte an, um Verluste aus dem eingebrochenen Hauptgeschäft etwas zu kompensieren.

Darunter ein Corona-Desinfektionsservice für Privathaushalte und Unternehmen, die sich in einem Radius von 10 Kilometern rund um den Don Mueang International Airport in Bangkok und den Phuket International Airport im Süden des Landes befinden.

Für die Reinigungs- und Hygienemaßnahmen bei Privatkunden verwendet AOTGA Netbiokem Dsam, eines der wirksamsten Desinfektionsmittel der Welt, das von dem Unternehmen auch bei der Kabinendesinfektion vor und nach jedem einzelnen Flug zum Einsatz kommt. Dabei handelt es sich um eine hochwirksame Lösung für Epidemien in Krankenhausqualität, die 99,99 Prozent der schädlichsten Mikoorganismen und Stämme tötet.

Buchungen werden unter der Rufnummer 064-182.5396 entgegengenommen. Mehr erfährt man auf Facebook.