PATTAYA: Viele haben es kommen gesehen, Kritiker der von der Stadtverwaltung Pattaya ausgerichteten Großveranstaltungen zur Ankurbelung des Inlandstourismus fühlen sich bestätigt – Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi hat am Donnerstag (25. November 2021) vor einem neuen Covid-19-Ausbruch gewarnt, zu dem es auf dem Pattaya Music Festival 2021 in Jomtien am 12. und 13. November 2021 – bzw. dessen Umfeld – gekommen sein soll.



Alle Besucher, die sich außerhalb des Konzertareals aufgehalten haben und sich nicht an die obligatorischen Corona-Regeln gehalten haben, wie Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und das Abstandsgebot, werden aufgefordert einen ATK-Schnelltest durchzuführen.



Viele Fälle sind nach Aussage der Gesundheitsbehörden auf Besucher des Festivals zurückzuführen, die sich außerhalb des kontrollierten Konzertbereichs aufgehalten haben, eng am Strand in Gruppen beisammensaßen und Alkohol konsumierten.

Auskunft erteilt das Gesundheitsamt Chonburi unter der Rufnummer 038-119.777 (täglich von 08.30 bis 16.30 Uhr).