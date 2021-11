SI RACHA: Das Gesundheitsamt von Chonburi hat am Montag (29.November 2021) eine Warnung veröffentlicht, dass auf dem Loy-Krathong-Festival in Si Racha ein neues Covid-19-Cluster entdeckt wurde.



Alle Besucher, die am 19. November das Loy Krathong-Fest in der Nähe des Nong-Khla-Marktes und des Juk-Krachuer-Tempels in Si Racha besucht haben oder engen Kontakt zu einer Person hatten, die dort war, werden gebeten, ihre Gesundheit zu überwachen oder einen Covid-19-Schnelltest durchzuführen (ATK). Auskunft erteilt das Gesundheitsamt Chonburi unter der Rufnummer 038-119.777 (täglich von 08.30 bis 16.30 Uhr).