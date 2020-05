BANGKOK: Die Regierung will in ihren Bemühungen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zur Ermittlung von Covid-19-Kontakten eine App einführen.

China sei mit seiner App, mit der Personen aufgespürt werden könnten, die Kontakt zu einer mit dem Covid-19-Virus infizierten Person hatten, sehr erfolgreich, sagte Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). Die thailändische Regierung werde in Kürze eine eigene App starten. „Wir beabsichtigen, diejenigen zu überwachen, die mit dem Virus in Kontakt gekommen sind“, unterstrich Dr. Taweesin. Er reagierte damit auf Bedenken bezüglich der Privatsphäre und forderte die Menschen dringend auf, die App herunterzuladen.

Thailand setzte am Sonntag seinen Trend zu einstelligen neuen Fällen fort, da sechs weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden, während es über einen Zeitraum von 24 Stunden keine Todesfälle gab. Die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten stieg auf 3.015, von denen 2.796 genesen sind und entlassen wurden. 163 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der Todesopfer liegt weiterhin bei 56.