Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.19

Eine Ente sucht in der Stömung eines Wehrs in der Lahn nach Fressbarem. Ihr Kopf wird dabei vom Wasser umspült. Foto: Frank Rumpenhorst/Dpa

Ein Hauch von Tropenluft in Mitteleuropa: Das Hoch «Corina» sorgt derzeit für einen Zustrom feuchtheißer Luft nach Deutschland. Bei Höchsttemperaturen von 29 bis 35 Grad muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an vielen Orten in Deutschland mit einer starken Wärmebelastung gerechnet werden. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeiten werden die hohen Temperaturen zudem als unangenehmer wahrgenommen als die sogenannte trockene Hitze.

Laut DWD-Prognose gibt es am Dienstag, wie auch schon an diesem Montag, verbreitet einzelne Schauer und Gewitter. Dabei sei örtlich auch unwetterartiger Starkregen möglich. Im Nordwesten und im Süden sei die Wahrscheinlichkeit, dass es trocken bleibt, allerdings deutlich höher.

Diese Wetterlage setzt sich auch am Mittwoch fort, wenn bei ähnlichen Temperaturen vom Erzgebirge bis zu den Küsten mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen ist. Sonst sei es meist trocken und die Sonne zeige sich häufig am Himmel, sagen die Meteorologen.

Von der Nacht zum Donnerstag an sorgt dann der Ausläufer eines Nordmeertiefs nicht nur für dichtere Wolken, auch Schauer und Gewitter können häufiger auftreten. Sommerlich-warm soll es aber dennoch bleiben.