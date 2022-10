COP27 : Klimaschutz auf Kosten der Menschenrechte?

Von: Johannes Sadek und Larissa Schwedes (dpa) | 21.10.22

KAIRO: Vor der UN-Klimakonferenz in Ägypten drängen Menschenrechtler auf härtere Forderungen an die Gastgeber. Mit der COP werde das Image eines Landes getüncht, in dem Abweichler mit aller Härte verfolgt werden. Und die Proteste? Könnte man in Kairo vergeblich suchen.

Ende September, keine sechs Wochen vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Ägypten, tauchten Sicherheitskräfte vor dem Zuhause von Abd al-Salam auf und nahmen ihn fest. Der 55 Jahre alte Ingenieur, so berichtet es die Organisation Egyptian Front for Human Rights, soll einer Facebook-Gruppe beigetreten sein. Name: «Unser Recht». Ziel: Aufruf zu Demonstrationen während der bevorstehenden Klimakonferenz COP27. Der Mann wurde demnach zu seiner Aktivität in der Gruppe befragt und kam vorerst in Haft.

Proteste gehören eigentlich so fest zu den UN-Klimakonferenzen wie Streiks zu Tarifverhandlungen. Aber mit Ägypten ist dieses Jahr ein Gastgeber an der Reihe, der Demonstrationen faktisch verbietet. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in dem nordafrikanischen Land ist extrem eingeschränkt und Abweichler, so schildern es Menschenrechtler immer wieder, würden mit aller Härte verfolgt. Umwelt- und Klimaschutzorganisationen berichten, bei ihrer Arbeit teils eingeschüchtert und schikaniert zu werden.

Auch bei der COP27, die am 6. November im Badeort Scharm el Scheich beginnt, sollen Proteste erlaubt sein, sagt Außenminister Samih Schukri im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur - zumindest in einer speziell dafür eingerichteten Zone. «Wir wollen unbedingt, dass die Zivilgesellschaft anwesend ist und dieselben Rechte und Privilegien erhält wie bei jeder anderen COP. Wir wollen für sie ein empfängliches und angenehmes Umfeld schaffen», sagt Schukri, der die Konferenz als COP-Präsident leiten wird.

Aber Scharm el Scheich, das vor allem aus Hotelanlagen, Stränden und Flaniermeilen besteht, liegt weit ab der Ballungsräume. Wären auch Proteste etwa in der Küstenstadt Alexandria möglich? Oder im Großraum Kairo mit seinen 23 Millionen Einwohnern, wo Proteste zuvor mitunter blutig niedergeschlagen wurden? «Ich wüsste nicht, warum Teilnehmer der COP zum Beispiel in Assuan (im Süden) demonstrieren sollten», sagt Schukri. Wer nicht in Scharm demonstrieren wolle, wo die Botschaft der Klimaaktivisten in diesen Tagen schließlich hingehöre, «sollte vielleicht besser in Deutschland demonstrieren».

Rückblende zum Klimagipfel in Glasgow vor einem Jahr: Aktivistinnen und Aktivisten aus aller Welt verstärkten den Druck auf die Klima-Verhandler deutlich. Angeführt von der berühmten Schwedin Greta Thunberg zogen Zehntausende durch die Straßen der schottischen Stadt und forderten mehr Tempo im Kampf gegen die Erderhitzung. Thunberg wetterte, die COP26 sei «ein Greenwashing-Festival des globalen Nordens, eine zweiwöchige Feier des Business as usual und des Blablabla!». Parallel fanden in anderen britischen und internationalen Städten Proteste mit Tausenden Teilnehmern statt.

Doch nicht nur am großen Demo-Tag war die Handschrift der Klimabewegung in Glasgow deutlich erkennbar. So fand unter dem Namen «People's Summit» in der Stadt eine Art Gegengipfel statt, während einige Aktivisten in aufwendigen Kostümen durch die Innenstadt zogen oder einen überdimensionalen Kuh-Ballon aufsteigen ließen, um auf die klimaschädlichen Emissionen der konventionellen Landwirtschaft aufmerksam zu machen. Auch innerhalb der Konferenzhallen kam es immer wieder zu koordinierten Protestaktionen.

Ob sich auf Ägyptens Straßen überhaupt etwas regen wird, sei «schwer zu sagen», meint Amr Magdi, Nahost-Experte bei Human Rights Watch. Aufrufe zu Protesten gibt es vereinzelt, bei Twitter geht der Hashtag einer «Klima-Revolution» um, geplant am 11. November. Für den Tag darauf gibt es zudem Aufrufe zu einem weltweiten Klima-Aktionstag. In Kairo prüfen Zivilbeamte dieser Tage die Handys junger Leute auf kritische Inhalte - ein Hinweis darauf, dass Sicherheitsbehörden mögliche Protestaktionen im Keim ersticken wollen.

Scharm el Scheich drohe zu einer Art «Nonprofit-Streichelzoo» zu werden, schreibt die renommierte Linksintellektuelle und Aktivistin Naomi Klein. Dort könnten «internationale Aktivisten und Geldgeber zwei Wochen über die Nord-Süd-Ungerechtigkeit schreien und vor den Kameras im Kreis laufen». Warum? Um Ägypten «als das zu zeigen, was es ausdrücklich nicht ist: eine freie und demokratische Gesellschaft».

Weil Klimaschutz und Menschenrechte eng miteinander verflochten sind, könnte die COP in Ägypten zu neuen Brüchen führen. «Ehrlich gesagt habe ich die Verlogenheit der Klimabewegung satt», erklärte Sanaa Seif, Schwester des wohl bekanntesten Demokratieaktivisten Alaa Abdel Fattah. Er ist seit bald zehn Jahren fast durchgehend in Haft und seit über 200 Tagen im Hungerstreik. «Die meisten entscheiden sich dafür, die Lage der Menschenrechte zu ignorieren», schreibt Seif.