Von: Björn Jahner | 03.01.21

PATTAYA: In Ben’s Theater in Jomtien wird am Mittwoch, 20. Januar um 19.00 Uhr ein Gedenkkonzert an Len Unterberger veranstaltet.

Das renommierte Cooper Wright Trio – Cooper Wright (Oboe), Sooksan Ratanapol (Klarinette) und Chris Schaub (Fagott) wird die Besucher mit Stücken von Auric, Beethoven, Cantaloube, Ibert und Milhaud musikalisch unterhalten. Len Unterberger war ein wichtiger Unterstützer des Thailand Philharmonic Orchestra der Mahidol-Universität in Bangkok und ein langjähriger Freund der Musiker, weshalb sich Cooper Wright, Sooksan Ratanapol und Chris Schaub entschlossen haben, dieses Gedenkkonzert in Ben’s Theater zu veranstalten.



Der Eintritt ist frei, die Teilnahme setzt jedoch eine Anmeldung per E-Mail voraus. Nach getätigter Anmeldung erhalten die Gäste eine Anfahrtsbeschreibung zum Veranstaltungsort. Mehr erfahren Sie hier.