Von: Björn Jahner | 07.10.18

BANGKOK: Auf dem Immobilienmarkt Bangkoks zeichnet sich gemäß des börsennotierten Projektentwicklers Supalai Plc. ein neuer Trend ab.

Aufgrund hoher Preise für Wohnungen in den zentralen Geschäftsvierteln der Innenstadt, entscheiden sich immer mehr Mittelverdiener für den Kauf eines Condos entlang der Strecken des öffentlichen Nahverkehrs in den Außenbezirken der Metropole, die aufgrund erschwinglicher Preise immer beliebter werden. „Mittelverdiener können sich keine neuen Eigentumswohnungen in der Innenstadt mehr leisten“, beschreibt Supalai-Geschäftsführer Tritecha Tangmatitham in der „Bangkok Post“ die derzeitige Situation auf dem Immobilienmarkt der Hauptstadt. Tritecha folgend erfreuten sich Eigentumswohnungen in der ersten Jahreshälfte starker Nachfrage, jedoch fiel die Zahl neulancierter Projekte niedriger aus als in den Vorjahren.

Die hohe Verschuldung der Privathaushalte stelle laut dem Immobilienexperten das größte Problem für Käufer im Niedrigpreissegment unter zwei Millionen Baht dar. So betrug die Ablehnungsquote für Kredite der Banken in den vergangenen sechs Monaten in diesem Bereich 20 Prozent, im gehobenen Segment hingegen nur vier Prozent.