Von: Björn Jahner | 21.03.20

BANGKOK: Dem Eigentumswohnungsmarkt Bangkoks, einst Favorit chinesischer Investoren, steht ein düsteres Jahr bevor, da die Coronavirus-Krise potenzielle Käufer fernhält.

Gemäß Schätzungen der renommierten Immobilien-Beratungsagentur Land & Houses werden Ausländer dieses Jahr nur noch 10 Prozent der Käuferschicht ausmachen, gegenüber einem Fünftel vor zwei Jahren. Stellten in den letzten Jahren Inves­toren aus der Volksrepublik die größte Käufergruppe dar, ließen die Reisebeschränkungen und wirtschaftliche Turbulenzen im Zuge der Coronavirus-Epidemie den chinesischen Käufermarkt wie ein Kartenhaus zusammenstürzen. Land & Houses-Präsident Sopon Pornchokchai warnt, dass in der ersten Jahreshälfte 2020 die Nachfrage aus dem Ausland weiter sinken wird, weshalb die Branche auf lokale Käufer angewiesen ist, was jedoch kein einfaches Unterfangen ist. Derzeit befinden sich auf dem Immobilienmarkt der Hauptstadt 100.000 leerstehende Wohnungen. Da in einigen Gebieten ein Überangebot befürchtet wird, haben die meisten Immobilienentwickler für dieses Jahr keine neuen Projekte in Bangkok geplant.

Die Verlangsamung des Immobilienmarktes gehört zu den vielen Herausforderungen, die der Wirtschaft im Jahr 2020 bevorstehen. Prognosen deuten darauf hin, dass sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr auf nur 1,5 Prozent verlangsamt, ein Sechsjahrestief. Der thailändische Immobilienentwicklungsindex mit 55 Mitgliedern ist in den vergangenen 12 Monaten um 19 Prozent gefallen, was weitaus gravierender ist als der Rückgang des gesamten thailändischen Aktienmarktes um 9 Prozent. Laut dem stellvertretenden Direktor von Colliers International Thailand Phattarachai Taweewong wird erwartet, dass im ersten Quartal 2020 in Bangkok etwa 6.000 neue Eigentumswohnungen auf den Markt gebracht werden, was einem Rückgang von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.