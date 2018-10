PATTAYA: Die Polizei hat einen Schlosser festgenommen, der in einem Condominium an der Beach Road einem chinesischen Urlauber Bargeld in Höhe von über 5.000 Baht gestohlen hatte.

Der 53 Jahre alte Tourist hatte sein Geld in verschiedenen Währungen in seinem Zimmer in einen Safe gelegt. Als er später wiederkam, fehlten Yuan und Baht in Höhe von 5.460 Baht. Die Polizei wertete Überwachungskameras aus und kam dem Dieb schnell auf die Spur. Der 34-Jährige aus Phetchabun hatte bereits mehrfach in dem Condo handwerkliche Arbeiten ausgeführt und kannte sich in dem Gebäude gut aus. Bei ihm fanden die Beamten das gestohlene Geld.