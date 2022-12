Von: Björn Jahner | 19.12.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Wie die Polizei mitteilte, wurde am Montagnachmittag eine Eigentumswohnung in einem luxuriösen High-Rise-Objekt am Ufer des Flusses Chao Phraya im Bangkoker Stadtteil Klong San durch ein Feuer stark beschädigt. Verletzte wurden keine gemeldet.

Die Polizeistation Samreh wurde gegen 13.30 Uhr über das Feuer im 40. Stock des Saichol Mansion B, ein 42-stöckiges Hochhaus an der Charoen Nakhon Road im Unterbezirk Bang Lampu Lang, informiert. Die Beamten evakuierten mehr als 100 thailändische und ausländische Bewohner des Gebäudes, während die Feuerwehr den Brand in etwa 15 Minuten gelöscht hatte.

Laut Polizeiangaben wurden durch das Feuer 20 Quadratmeter Fläche im Schlafzimmer der Wohnung beschädigt. Zu den beschädigten Gegenständen gehörten ein großes Bett und andere Haushaltsgegenstände.

Nach Angaben der Polizei war die Wohnung von einer fünfköpfigen indischen Familie gemietet worden. Das Feuer, das vermutlich durch einen Kurzschluss verursacht wurde, brach aus, als sich niemand in der Wohnung aufhielt. Die Familie sollte später im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache befragt werden.