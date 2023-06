Computer-Brille von Apple zur Entwicklerkonferenz WWDC erwartet

Von: Redaktion (dpa) | 04.06.23

CUPERTINO: Apple wird am Montag (ab 19.00 Uhr) voraussichtlich erstmals seit Jahren wieder in eine neue Produktkategorie einsteigen. Laut Medienberichten will der iPhone-Konzern zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz WWDC eine Computer-Brille ankündigen. Das Gerät in der Form einer großen Skibrille soll auf seinen Displays zum einen digitale Objekte mit der echten Umgebung der Nutzer vermischen können. Zugleich soll man damit aber auch komplett in virtuelle Welten eintauchen können.

Brillen zur Anzeige virtueller Realität sind bislang ein Nischenmarkt, in dem der Facebook-Konzern Meta besonders stark ist. Wenige Tage vor der Apple-Konferenz stellte Meta für Herbst ein neues Gerät in Aussicht, das auch gut im Einblenden virtueller Inhalte ins reale Umfeld sein soll.

Apple stellt auf der WWDC traditionell Software-Neuerungen für iPhone, iPad, Mac-Computer und die Computer-Uhr Apple Watch vor, die zum Herbst verfügbar werden. Die Premiere einer neuen Produktklasse bei Apple liegt bereits neun Jahre zurück. Im September 2014 kündigte Konzernchef Tim Cook die Apple Watch an, die nach dem Marktstart im Frühjahr 2015 schnell zum Marktführer bei Computer-Uhren wurde.

Apple konkurriert bei seinem iPhone mit dem meistgenutzten Smartphone-Betriebssystem Android. Die Google-Software setzen verschiedene Anbieter wie der Marktführer Samsung und chinesische Marken wie Oppo, Vivo oder Xiaomi ein. Die Macs und iPads treten gegen Geräte mit Microsofts Windows-Betriebssystemen an.