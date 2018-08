Von: Michael Lenz | 17.08.18

MANILA: Die ehemalige phi­lippinische Präsidentin Gloria Arroyo macht ein überraschendes politisches Comeback. Arroyo, 71, wurde Ende Juli als neue Parlamentspräsidentin vereidigt.

Die Regierungsfraktion hatte am Tag zuvor in einer dramatischen Parlamentssitzung den bisherigen Amtsinhaber Pantaleon Alvarez gestürzt. Alvarez war ein enger Vertrauter von Präsident Rodrigo Duterte. Der fraktionsinterne Putsch gegen Alvarez führte zu einer mehrstündigen Verzögerung der Rede des Präsidenten vor dem Parlament zur Lage der Nation. Die Wahl Arroyos zur Parlamentspräsidentin ist in mehrfacher Hinsicht ein historisches Novum auf den Philippinen. Erstmals hat eine Frau diese wichtige politische Funktion inne. Arroyo ist zudem das erste ehemalige Staatsoberhaupt auf diesem Posten. Darüber hinaus ist Arroyo die erste Politikerin auf dem Stuhl des Parlamentspräsidenten, die wegen Korruption angeklagt war und als Präsidentin erwiesenermaßen Wahlen manipuliert hat.