Von: Björn Jahner | 25.04.22

PATTAYA: Mit „Movers & Shakers“ feiert Pattayas populärster Networking-Event am Freitag, 6. Mai 2022 ab 18.00 Uhr sein Comeback – präsentiert von Serenity Developments.

Als Veranstaltungsort und Spielwiese für das Who's Who der Immobilienszene Pattayas dient dieses Jahr das brandneue Courtyard by Marriott North Pattaya (mehr!) am Wongamat Beach in Naklua.

„Where Luxury is standard“

Serenity Developments wurde 2019 von den Geschäftsführern Gavin Perfect und Stuart Sutton sowie dem Geschäftsführer Khun Rattikhan Sutton gegründet.

Durch die Kombination von über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Immobilienverkauf und -entwicklung an Thailands Ostküste hat sich Serenity Developments schnell zu einem der angesagtesten und produktivsten Immobilienentwicklern der Region entwickelt.

Programm: Movers & Shakers Corporate Network

17.30 Uhr – Begrüßung & Registrierung

18.00 Uhr – Eröffnung des Ballsaals

20.00 Uhr – Party am Pool

Eintrittskarten sind nur an der Abendkasse für 500 Baht erhältlich, es wird keine Reservierung vorausgesetzt. Im Eintrittspreis inklusive sind Wein, Bier und Softdrinks – „free flow“ – inklusive sowie „Signature Finger Food“ vom Courtyard by Marriott North Pattaya.

Mehr Infos bei Movers & Shakers Pattaya.