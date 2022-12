Von: Björn Jahner | 11.12.22



HUA HIN: Die weltbesten Tennisspielerinnen kehren 2023 für die „WTA Thailand Open“ nach Hua Hin zurück und werden wieder eine Woche lang für Weltklassesport im königlichen Seebad sorgen.

Die „WTA 250 Thailand Open“ finden von Samstag, 30. Januar bis Sonntag, 5. Februar 2023 im True Arena Hua Hin Sports Club statt. Nach einer zweijährigen Unterbrechung aufgrund der Covid-19-Pandemie wird das Turnier 2023 wieder in den WTA-Kalender aufgenommen.

Der nur zwei Autostunden von der thailändischen Hauptstadt entfernte goldene Sandstrand von Hua Hin sowie Attraktionen wie der quirlige Cicada-Nachtmarkt und das luxuriöse offizielle Turnierhotel Holiday Inn Resort Vana Nava haben das Turnier nach Aussage der Veranstalter zu einem Favoriten der WTA-Spielerinnen gemacht.

Die Polin Magda Linette war die letzte Spielerin, die 2020 die Einzeltrophäe auf dem ikonischen pinkfarbenen Center Court der True Arena freudestrahlend in die Höhe hielt. Auch für die Ausgabe 2023 wird ein starkes Teilnehmerfeld erwartet.

Suwat Liptapanlop, Ehrenpräsident der Lawn Tennis Association of Thailand, sagte gegenüber der Presse: „Da sich das Leben seit der Aufhebung der Covid-19-Reisebeschränkungen wieder normalisiert hat, haben die Organisatoren, die Proud Group und der True Arena Hua Hin Sports Club, die Lawn Tennis Association of Thailand sowie die Sponsoren einstimmig die Durchführung der Veranstaltung entschieden.”

Er fügte hinzu, dass das Event die Top-Tennis-Damen der Welt nach Hua Hin locken soll, während die thailändischen Spielerinnen ihre Fähigkeiten verbessern können.

Paradorn Srichaphan, Co-Turnierdirektor und ehemalige Nummer 9 der ATP-Tour, teilte zwischenzeitlich der Presse mit:

„Mehrere Spielerinnen haben bereits nach dem Turnier in Hua Hin nachgefragt. Da sich alles in die richtige Richtung bewegt, werden wir das Turnier im Jahr 2023 wieder in den WTA-Kalender aufnehmen. Wir sind sicher, dass wir ein großartiges Spielerinnenaufgebot anziehen werden, darunter einige Stars, die zu uns nach Hua Hin kommen und die wunderbare thailändische Gastfreundschaft genießen werden.“