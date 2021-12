Von: Björn Jahner | 06.12.21

Lizzy (l.) lädt ein zum „The Return of M.C.C.“ – erstmals in Bangkok!

BANGKOK/HUA HIN: Nach gezwungener Corona-Pause meldet sich die Multi Cultural Community (M.C.C.) zurück und richtet nach zweijähriger Abwesenheit am Donnerstag, 23. Dezember 2021 um 18.00 Uhr wieder ihre erste Wohltätigkeitsgala unter dem Motto „The Return of M.C.C.“ aus – jedoch nicht wie gewohnt in Hua Hin, sondern in der atemberaubenden Spectrum Rooftop Bar auf dem Dach des luxuriösen Hyatt Regency Bangkok.

Für die Rückkehr der M.C.C hat Lizzy eine spektakuläre Location ausgewählz: Die Spectrum Roof Top Bar.

Im Ticketpreis von 1.900 Baht sind neben einer Spende für ein gemeinnütziges Projekt ein opulentes internationales Buffet sowie Weißwein, Rotwein und Softdrinks inklusive.

Organisatorin Lizzy „Hua Hin“ Ginsel gibt als Dresscode vor: (Rauch)schwarz, weiß, Gala-Gelb oder Gold – keine Frage: das wird eine unvergessliche Sause für einen guten Zweck mit Stil!

Für die Teilnahme vorausgesetzt wird eine Anmeldung per E-Mail bei Lizzy.

