Von: Björn Jahner | 22.03.21

THAILAND: Cape & Kantary Hotels bietet im Rahmen der Aktion „Come back with peace of mind“ Übernachtungen zum Spezialpreis von 1.400 Baht in 13 Resorts an.

Im Preis inklusive sind Frühstück für zwei Personen und spätes Auschecken (wenn verfügbar). Die Aktion ist bis zum 30. April gültig. Mehr hier!