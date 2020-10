Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.20

BANGKOK: Die Minor Food Group hat sich mit Esso Thailand zusammengetan, um ihre neue Kaffeekette Coffee Journey exklusiv an Esso-Tankstellen zu eröffnen.

Laut Prapat Siangchan, dem stellvertretenden Chief Operating Officer der Minor Food Group, werden in diesem Monat weitere Coffee Journey-Cafés an Esso-Tankstellen eröffnet, nachdem die erste Filiale am 21. September auf der Ram Intra Road eingeweiht wurde. Die Cafés richten sich an Menschen im Alter von 25 bis 39 Jahren aus der Mittelschicht, meist Kleinunternehmer und Angestellte. Etwa 70 Prozent der Angebote sind Getränke und 30 Prozent Lebensmittel. Die Minor Food Group will in diesem Jahr 4 bis 5 Coffee-Journey-Filialen mit einer Fläche von jeweils 45 bis 70 Quadratmetern in Bangkok und im Landesinneren eröffnen.

Der thailändische Kaffeemarkt wird auf 60 Milliarden Baht im Jahr geschätzt, wobei 38 Milliarden Baht aus dem Inlandsverbrauch und 22 Milliarden Baht aus dem Ausland stammen. Amazon Café der PTT Group ist der Marktführer für Coffee Shops an Tankstellen.

Esso betreibt 670 Tankstellen im ganzen Land und will nächstes Jahr 30 weitere eröffnen.